Revolta unei femei care şi-a adus socrul grav bolnav la Urgenţe: „Am stat 9 ore şi jumătate acolo. Cine mai are curaj să meargă la spital?”

Andreea Sacară, o tânără din Deva, a publicat o reclamaţie pe pagina de Facebook a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Deva, acuzând faptul că a stat nouă ore şi jumătate, împreună cu socrul ei pe holul Unităţii de Primiri Urgenţe a spitalului şi nu a primit atenţia cuvenită. Postarea publicată de aceasta a stârnit o mulţime de reacţii, unele de revoltă, altele de la oameni care trecut prin situaţii asemănătoare.

„În data de 27 martie 2019, am chemat ambulanţa pentru socrul meu, care avea dureri foarte mari de stomac şi o stare de rău. Nici nu se mai putea mişca. A venit ambulanţa şi l-a dus la spital. De acolo a început „distracţia”. Am ajuns la ora 12:00, iar de atunci şi până la ora 18:00, doctoriţa ce era de gardă nu a vorbit cu mine deloc. Am tot întrebat asistentele de acolo, dar toate aveau acelaşi răspuns: „imediat, aveţi răbdare...!” La ora 18 şi ceva m-a chemat doctorul în cabinet şi mi-a spus aşa: pentru artrită şi gută sunt spitale şi centre speciale. Urgenţa nu e pentru asta! Noi de fapt nu venisem pentru artrită sau gută, boli pe care le are de ani de zile. Am venit pentru durerea mare de stomac şi starea de rău. Socrul meu nu se mai putea ridica şi deplasa singur. Doctoriţia a spus că nu e problema ei, dacă el nu se poate mişca. A spus că din analize,ecograf, raze nu reiese nici o boală pentru care să îl interneze în spital, pe nici o secţie şi că mi-l da acasă şi să caut eu o clinică de boli cronice să îl internez, nu la ei. Îi spun: „pe bune că mi-l daţi acasă în starea asta? Eu ce fac cu el!?” Starea lui era mai rea decât atunci când am ajuns la spital, chiar dacă îi făcuseră perfuzii...!”, a relatat tânăra.

O zi pe holurile spitalului

Andreea Sacară a mai povestit că medicul i-a spus că starea socrului ei nu este gravă, starea de rău fiind normală pentru vârsta sa, având în vedere şi bolile cronice de care suferă. Femeia nu a fost mulţumită de răspuns. „Medicul mi-a spus că singurul lucru pe care îl poate face pentru mine e să sune la secţia Interne, la doctorul de acolo şi eu să îl conving să îl interneze. Nu am mai avut cuvinte... După atâtea ore de stat acolo, degeaba, fără nici un răspuns, pur şi simplu nu am putut zice nimic. M-a poftit pe hol până vine doctorul de la Interne. La 19:30, după o oră şi jumătate, am întrebat-o pe asistentă: cât mai aşteptăm? Suntem aici de şapte ore şi jumătate şi nu am primit un răspuns clar. „Imediat”, acesta a fost răspunsul. La ora 20, socrul meu a vomitat sânge. Brusc, au început să ne bage în seamă. Brusc i s-a făcut internarea. Brusc, toată lumea a vorbit frumos cu noi. Am stat nouă ore şi jumătate la Urgenţă, deşi am venit cu Ambulanţa. Cine mai are curaj să meargă la spital dacă nu e neapărat nevoie? Am ajuns să ne fie frică să mergem la spital, că nu le pasă. De la doctori la asistenţi, nici măcar nu se uită la tine, de zici că suntem infecţi, că îi deranjăm. Mă întreb, dacă plecam acasă, prindea dimineaţa? Adică pe bune, ei chiar pot face ce vor şi nu îi trage nimeni la răspundere. Şi noi? Pe noi cine ne mai ajută când suntem bolnavi? Sau poţi muri liniştit ca lor nu le pasă...”, a concluzionat tânăra.

Adina Pera Ştefănie, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Deva, a declarat, pentru adevarul.ro, că reclamaţia femeii va fi verificată de managementul unităţii medicale.

În aceste zile, Consiliul Judeţean Hunedoara a anunţat schimbări importante la spitalul din Deva. Din Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Deva, Adina Pera-Ştefănie, a plecat de pe funcţie şi va ocupa postul de director al Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoara. Din aprilie, locul său va fi luat, pentru şase luni, de Daniela Băda, consilierul juridic actual al DSP Hunedoara, fostă şefă a DSP.

