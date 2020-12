Relicvele militare ale Războiului Rece. Ce secret a ascuns „satul - muzeu” din munţii Poiana Ruscă VIDEO

Iarna a transformat Vadu Dobrii, o aşezare pitorească din Munţii Poiana Ruscă, într-un sat - muzeu, părăsit aproape în totalitate de localnici, dar căutat de turiştii dornici să simtă atmosfera arhaică a unui loc aproape neschimbat în ultimele decenii.

În cătunul din vecinătatea vârfului Rusca (1.355 de metri) locuiesc mai puţin de 10 oameni, însă odată cu venirea iernii, cei mai mulţi dintre ei îşi pun gospodăriile sub lacăt şi se mută „la oraş”. Hunedoara se află la circa 60 de kilometri de Vadu Dobrii şi este mai primitoare în sezonul rece, faţă de aşezarea înfiinţată pe crestele expuse viscolului, devenite inaccesibile autoturismelor.

Până la începutul celui De-al Doilea Război Mondial, satul de munte înconjurat de păduri vaste avea aproape 250 de locuitori, iar şase drumuri de pământ şi piatră traversau pădurile pentru a-l lega de celelalte cătune din Ţinutul Pădurenilor şi de oraşele Hunedoara şi Deva. Vadu Dobrii a fost una dintre localităţile prospere ale Hunedoarei, avea o mină de fier şi era legat de Hunedoara printr-o reţea de funiculare lungă de peste 40 de kilometri.

O unitate militară de rachete a funcţionat aici, bine camuflată de pădurea de conifere, timp de aproape jumătate de secol. Mina de fier s-a închis la sfâşitul anilor ´80, iar unitatea antiaeriană a intrat în conservare din anul 2003. De atunci, oamenii satului s-au tot împuţinat, până când au ajuns să fie număraţi pe degete.



Satul - muzeu



Atât Vadu Dobrii, cât şi vechea unitate militară de la marginea lui, se dezvăluie călătorilor ca două capsule uriaşe ale timpului. Satul, cu gospodării răzleţe înconjurate de fâneţe, cu case din lemn, multe părăsite, împodobite cu ornamentele specifice zonei, le oferă oaspeţilor săi ocazia de a se întoarce cu gândul în vremea bunicilor.



„Este un loc autentic al Ţinutului Pădurenilor, aproape nealterat de construcţii noi şi de tehnologie, de aceea am vrut să îl vizitez în aceste zile, chiar dacă ultimii şapte kilometri ai drumului care urcă aici din Lunca Cernii de Jos, de unde se termină asfaltul, au fost aproape inaccesibili. Am urcat cu greu pe drumul de pământ, plin de noroaie şi de şanţuri lăsate de utilaje forestiere, până la marginea satului. Acolo am lăsat maşina şi am coborât pe jos, pentru a ne plimba pe uliţele sale pustii şi printre casele sale vechi, acoperite cu zăpadă”, povesteşte Lucian Ignat, un tânăr din Hunedoara. „Părinţii mei locuiesc în Vadu Dobrii, însă odată cu venirea iernii se mută în apartamentul lor din Hunedoara, pentru că deşi nu au frumuseţea şi liniştea locului din munţi, au mai multă siguranţă la oraş. Ce s-ar face în cazul unui accident, când ar avea de aşteptat ore în şir un echipaj medical?”, povesteşte Laurenţiu, un tânăr din Hunedoara.



Relicvele Războiului Rece

La doi kilometri de intrarea în sat, drumul greu de pământ se afundă în pădure până la porţile ruginite ale fostei unităţi militare antiaeriene de la Valea Ursului, dezafectată în prezent. Înfiinţată la sfârşitul anilor ´50, unitatea în care funcţiona un divizion de foc se întindea pe suprafaţă de peste 265.000 de metri pătraţi şi cuprindea peste 40 de clădiri. Era un loc interzis civilor, despre care localnicii şi militarii nu aveau voie să vorbească.



Alături de divizioanele de foc de la Haţeg, Orăştie şi Ilia şi de divizionul tehnic din Hunedoara, unitatea din Vadu Dobrii a făcut parte din Regimentul 15 rachete şi artilerie antiaeriană, informa Asociaţia Judeţeană a Cadrelor Militare în Rezervă si Retragere din judeţul Hunedoara „Sarmizegetusa”. Acesta asigura apărarea antiaeriană a oraşelor Deva, Hunedoara, Haţeg şi Orăştie, a combinatelor din Călan şi Hunedoara, a termocentralei Mintia, a uzinelor mecanică şi chimică din Orăştie, a minelor de fier din Ghelari şi Teliuc, a nodului şi depoului de cale ferată din Simeria şi a uzinei militare din Cugir.

„Iniţial, divizioanele de foc au fost dotate cu complexul de rachete ,,Dvina”, înlocuit în anul 1985 de sistemul S-75M3 ,,Volhov”, ambele de provenienţă rusească. Fiecare divizion de foc, precum şi divizionul tehnic aveau în organică şi o baterie de artilerie antiaeriană, calibrul 57 mm pentru apărarea antiaeriană la înălţimi mici. În anii ’80, bateriile de artilerie antiaeriană au fost scoase din dotare şi înlocuite cu câte un pluton de 4 mitraliere antiaeriene MR-4 de calibrul 14,5 mm de provenienţă românească. Regimentul precum şi cele 5 divizioane aveau indicativ de unitate militară, astfel că în Hunedoara erau două unităţi militare: regimentul –U.M. 01933 şi divizionul tehnic – U.M.01852. În cadrul regimentului se afla şi punctul de comandă al acestuia, de tip semiîngropat. Aici exista o tură de serviciu permanent asigurată printr-un şef de tură, ofiţer în statul major şi un ofiţer de serviciu pe transmisiuni cu echipele aferente. Tot aici se afla şi punctul de dirijare al aviaţiei militare deservit de un ofiţer. Punctul de comandă era apărat de o baterie de artilerie antiaeriană calibrul 57 mm, care apăra şi divizionul tehnic, înlocuită ulterior cu un pluton de mitraliere antiaeriene MR-4”, arăta Asociaţia Judeţeană a Cadrelor Militare în Rezervă si Retragere din judeţul Hunedoara „Sarmizegetusa”, pe site-ul asociaţiei, citând un pasaj din cartea „Sub faldurile tricolore”.

Rachete lansate spre ţinte false

Singurele rachete lansate de aici au fost activate, potrivit foştilor militari, în seara de 22 spre 23 decembrie 1989, în timpul Revoluţiei. Atunci, pe ecranele staţiilor de radiolocaţie au apărut zeci de ţinte aeriene neidentificate, iar din Divizioanele de la Sânpetru – Haţeg şi Vadul Dobrii – „Valea Ursului”, au fost lansate rachete, care s-au autodistrus în aer, deoarece nu întâlniseră nicio „ţintă” dintre cele vizualizate pe radar. Unitatea a intrat în conservare în 2003, iar de atunci, zeci de clădiri stau părăsite, împreună cu buncărele unde în caz de alertă erau adăpostite maşinile şi tehnica militară, cu terenurile de antrenament pentru miile de recruţi care au ajuns de-a lungul timpului aici. Brazii au crescut peste teritoriul ei, umezeala a măcinat pereţii construcţiilor, rugina şi hoţii de fier vechi au distrus componentele metalice, iar o parte din gardul înconjurător a dispărut. Fosta unitate secretă a rămas acum un loc de trecere al animalelor sălbatice şi al căutătorilor de fructe de pădure.

