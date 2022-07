Pui de urs rănit, găsit în Retezatul Mic. A fost salvat de un turist curajos, care l-a dat în grija jandarmilor

Un turist din Retezatul Mic a găsit un pui de urs aflat în stare precară în apropiere de stâna Scorota. L-a luat cu el şi l-a predat jandarmilor montani, iar în cele din urmă, animalul a fost adus la grădina zoologică din Hunedoara.

„Micuţul a avut noroc cu mine că l-am găsit la timp şi eu am avut noroc că era singur! Era lovit puţin la un picior din spate şi cam deshidratat, dar a ajuns pe mâini bune”, a scris Andrei Dobârcean, pe pagina sa de Facebook.



Jandarmii montani au precizat că au fost solicitaţi să intervină, duminică, în ajutorul puiului de urs, observat de turişti animalul în zona Scorota - Câmpul lui Neag.



„Patrula de jandarmi montani din cadrul Postului montan Câmpul lui Neag, constatând că puiul de urs este rănit şi are nevoie de îngrijiri medicale de specialitate, au depus toate eforturile pentru salvarea acestuia. Au asigurat zona, au contactat autorităţile locale şi judeţene competente pentru punerea în aplicare a măsurilor ce se impun în astfel de situaţii”, a informat Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara.



Puiul de urs a fost adus la Grădina zoologică din Hunedoara, iar starea lui a fost ameliorată.



„Recomandăm cetăţenilor să anunţe prin apel la 112 situaţiile de acest gen, pentru a putea fi luate măsurile necesare astfel încât animalele să nu sufere şi de asemenea, dacă vedeţi un urs, nu îi atrageţi atenţia, nu încercaţi să îl hrăniţi sub nicio formă şi, mai mult, nu faceţi fotografii selfie cu urşii, oricât de inofensivi ar părea”, au precizat reprezentanţii IJJ Hunedoara.

