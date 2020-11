Primăria Deva renunţă la podoabele de sărbători. Unde vor ajunge banii pentru iluminatul festiv

Primarul Devei, Florin Oancea, susţine că municipiul nu va mai fi ilumnat festiv în această iarnă, iar fondurile alocate pentru închirierea podoabelor de sărbători vor fi redirecţionate.



„Perioada dificilă pe care o traversăm ne impune o altă ordine a priorităţlor. Anul acesta, Deva nu va mai fi scăldată, ca în alţi ani, de luminile de sărbătoare care împodobeau oraşul. În acest an trebuie să fim solidari cu semenii noştri afectaţi de pandemie şi trebuie să ne asigurăm că toţi cei ajunşi în această situaţie au o şansă la viaţă. De aceea, am hotărât să propun Consiliului Local ca banii destinaţi iluminatului festiv să fie redirecţionaţi pentru sănătatea devenilor”, susţine Florin Oancea.



Potrivit primarului Dveei, Secţia ATI a Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva a solicitat Primăriei sprijinul pentru cumpărarea aparaturii medicale necesare salvării de vieţi omeneşti: aparate de ventilaţie mecanică, monitor de funcţii vitale, alte aparate medicale de care medicii şi pacienţii au nevoie în lupta cu această boală. „Am dat curs solicitării medicilor, am iniţiat un proiect de Hotărâre de Consiliu Local pentru completarea fondurilor alocate Spitalului Judeţean de Urgenţă, până la suma totală de 4.382.020 lei, bani alocaţi doar în acest an spitalului. Banii vor fi alocaţi conform solicitărilor şefilor de secţii”, a completat acesta.



Recent, municipalitatea a scos la licitaţie publică un contract de circa 504.000 lei pentru închirierea iluminatului festiv în Deva. Miercuri, licitaţia era încă în desfăşurare.

