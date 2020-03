Preotul Dacian Popescu, diagnosticat cu Covid 19: „Partea cea mai grea a trecut cât am stat în carantină”

Preotul Dacian Popescu a fost diagnosticat cu COVID-19.



Părintele, din Deva, a relatat că a început să se simtă rău, în urmă cu patru zile, şi a fost internat la secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă.



Din spital, preotul a transmis un mesaj pentru toţi credincioşii.

„Dragii mei prieteni. Doresc acum în ceas de noapte să aştern câteva gânduri la vreme de încercare. Din voia lui Dumnezeu am început în urmă cu 4 zile să mă simt rău. Din acel moment m-am izolat, ne mai luând contact cu nimeni. Am efectuat testul Covid şi din păcate, acesta a ieşit pozitiv drept pentru care am fost de îndată internat pe secţia Infecţioase a SJU Deva.

În ciuda zvonisticii, starea mea este una foarte bună. Partea cea mai grea a trecut în timpul în care am fost în carantină. Va rog aveţi Nădejde în Dumnezeu şi cu această nădejde vom cânta din nou HRISTOS A ÎNVIAT!



Rogu-Vă nu daţi curs tuturor bârfelor despre starea mea ci mai degrabă Rugaţi-va pentru mine şi familia mea. Totodată va spun că NU cunosc modul în care am contactat virusul, însă lucrul acesta nu mai contează. Şi eu va port în rugăciune neîncetată. Al vostru, al tuturor Prieten şi Preot, Popescu Codrin Dacian”, a transmis preotul din Deva, pe Facebook.

