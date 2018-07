Palatul administrativ din municipiu va fi reabilitat pe fonduri UE. A fost semnat contractul de 3,8 milioane de lei

Proiectul care vizează reabilitarea energetică a clădirii în care funcţionează Primăria Municipiului Hunedoara, va primi finanţare de la Uniunea Europeană. Contractul în valoare de 3.810.171 lei a fost semnat, miercuri, la ADR Vest, alături de cel privind reabilitarea energetică a clădirilor Colegiului Tehnic „Matei Corvin”, în valoare de 12,5 milioane de lei. Cele două proiecte au fost depuse la ADR Vest în luna octombrie 2017.

„Astăzi am reuşit să semnăm încă două contracte pe fonduri europene, din cele 19 proiecte depuse la ADR Vest în ultimul an. Sperăm să semnăm, cât de curând, contractele şi pentru celelalte proiecte”, a precizat primarul Dan Bobouţanu. Cele două proiecte pentru care contractele de finanţare au fost deja semnate sunt: „Restaurarea şi Valorificarea Durabilă a Patriomoniului Cultural Castelul Corvinilor”, în valoare de 21.884.908 şi „Reabilitarea Colegiul Naţional Iancu de Hunedoara”, în valoare de 3.796.225 lei. În ultimul an, Primăria Hunedoara a depus la ADR Vest 19 proiecte pe fonduri europene, în valoare totală de 306.121.948,30 lei (66,5 milioane de euro), au informat reprezentanţii instituţiei.

Palatul Administrativ din Hunedoara a rămas, chiar şi după opt decenii de la inaugurarea sa, una dintre cele mai impozante construcţii din Hunedoara. Ridicat în forma literei H, în centrul istoric al oraşului, imobilul a fost finalizat în 1937, iar în prezent aici se află sediul primăriei. În anii interbelici, la subsolul clădirii a funcţionat arestul Poliţiei, iar restul spaţiilor erau folosite ca birouri ale Primăriei. Poliţiei, Judecătoriei şi Fiscului.

