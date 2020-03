O femeie sfâşiată de urs a dat în judecată statul român şi cere daune de 40.000 de euro

O femeie de 50 de ani atacată de un urs a solicitat despăgubiri de peste 40.000 de euro statului român, reprezentat de Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Agenţia pentru Protecţia Mediului.



Procesul a început la Judecătoria Haţeg. Incidentul s-a petrecut în toamna anului trecut, iar femeia, din satul Ohaba Ponor, a susţinut în plângerea depusă că viaţa i-a fost pusă în pericol şi că a avut nevoie de aproape 90 de zile de îngrijiri medicale.



„În data de 8 octombrie 2019, în timp ce mă aflam în satul în care locuiesc, venind dinspre pădure împreună cu mai mulţi consăteni, pe mine a sărit un urs, m-a pus la pământ, s-a urcat peste mine şi mi-a smuls carnea de la mâna stângă şi de la piciorul stâng. Evenimentul mi-ar fi fost fatal, dar din spate a apărut o vecină însoţită de un câine. Ca urmare a strigătelor vecinei şi a lătratului câinelui, ursul m-a lăsat şi a fugit în pădure, lăsându-mă inconştietă, plină de sânge. Vecina a alertat familia mea şi au fost chemaţi apoi cei de la Ambulanţă şi SMURD. Ginerele meu şi vecinii m-au coborât pe braţe până ne-am intersectat cu echipajele medicale”, a relatat femeia.



O lună de spitalizare

Victima a fost transportată la spitalul din Petroşani, unde, susţine ea, medicii i-au spus familiei sale este necesar să îi fie amputată mâna stângă. În cele din urmă, a fost tranferată cu un elicopter la o clinică privată din Timişoara, unde a rămas spitalizată până în 7 noiembrie 2019. Medicii i-au recoltat ţesuturi musculare şi piele de pe spate, pentru a-i face grefe la braţ şi la piciorul stâng.



„Am fost la control de mai multe ori şi mi s-a spus că nu este foarte bine, pentru că mâna şi piciorul s-au umflat. Nu pot face nimic cu mâna, care este amorţită. Înainte de a fi atacată de urs am avut o stare de sănătate bună, lucram în gospodărie, la câmp, cu animalele, iar acum nu mai pot face nimic, situaţia fiind incertă. Consider că am suferit o sluţire, un prejudiciu estetic permanent şi că viaţa mea s-a schimbat sută la sută. Cei care sunt responsabili de fondul cinegetic, de păstrarea unui echilibru între numărul animalelor şi posibilităţile de hrănire a acestora sunt responsabili de orice prejudiciu produs de aceste animale”, scrie Vioreica P., în plângerea depus la Judecătoria Haţeg.



Circa 570 de urşi erau înregistraţi în judeţul Hunedoara în 2019, potrivit statisticilor Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara, specia fiind sub protecţia legii.

