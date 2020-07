Monedă de aur Lysimach recuperată din Italia. Galbenul preţios ar proveni de la Sarmizegetusa Regia

Ofiţerii de poliţie specializaţi pe linia protejării patrimoniului cultural din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara – Servciciul Investigaţii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, au recuperat o monedă stater Lysimach de aur, emisă în secolul I î. Hr., de regele Mithridates VI Eupator, existând indicii că moneda provine din tezaurele dacice sustrase, după anul 1990, din Munţii Orăştiei, informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

Moneda stater Lysimach a fost recuperată cu ajutorul Parchetului din Milano, care a pus în executare ordonanţa de imobilizare emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara. Ea urmează a fi predată Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.

Anchetatorii efectuează cercetări într-un dosar penal, care vizează infracţiunea de spălare de bani, raportat la activitatea de ascundere a obiectelor de patrimoniu provenind din săpături şi detecţii ilegale derulate de mai mulţi suspecţi, în situl arheologic Sarmizegetusa Regia.

„Conform situaţiei de fapt reţinută în cauză, în perioada 1996-2007, au fost sustrase din situl arheologic Sarmizegetusa Regia 7 tezaure de monede Koson, Pseudo-Lysimach de aur, monede dacice, denari romani, bunuri care, ulterior, au fost exportate ilegal şi valorificate prin intermediul caselor de licitaţii din Uniunea Europeană şi SUA. În anul 1996, un tezaur de 3.600 de stateri din Pseudo Lysimach, Pharnakes şi Assander a fost exportat ilegal, iar, ulterior, a fost valorificat prin intermediul caselor de licitaţii din Uniunea Europeană. În perioada 2000-2001, un tezaur de 4.000 de drahme din argint, monede dacice, a fost valorificat în Marea Britanie şi SUA. În perioada decembrie 2003 – decembrie 2006, un tezaur de 2.000 de monede romane din argint, 4.000 de monede Lysimach din aur, 1.200 de monede tip Koson din aur, precum şi 3.000 drahme tip Koson din argint, a fost valorificat prin mai mulţi dealeri de antichităţi din România, Serbia şi SUA. În perioada 16-17 iunie 2007, un tezaur de 1.200 de monede din aur, de tip Koson, a fost exportat ilegal, în perioada decembrie 2009 – august 2010 şi supus procesului de spălare la caselel de licitaţii din Germania şi Anglia. Toate tezaurele menţionate mai sus au fost date în urmărire naţională şi internaţională, în mai multe dosare penale”, se arată într-un comunicat al PT Hunedoara.

În dosarul penal nr. 972/P/2018 au fost emise mai multe ordine de anchetă, pentru recuperarea obiectelor de patrimoniu sustrase, au mai prezicat reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

Lysimach, monedele din aur realizate în coloniile greceşti

Povestea lui Lysimach, al căror nume îl poartă staterii preţioşi din aur, datează de peste 2.300 de ani, când generalul macedonean luase în stăpânire Tracia. O legendă antică spune că a fost înfrânt de geţi şi nevoit să răscumpere de la aceştia, cu mult aur, fiul luat prizonier. Despre monedele Lysimah experţii afirmau că au fost bătute în secolul I, î. Hr., în monetăriile din Callatis, Tomis şi Histria. Tezaurele monetare provin, potrivit specialiştilor, din capturile aduse de regele Burebista în urma campaniilor pe care le-a desfăşurat în zona Dobrogei. Au pe avers chipul lui Alexandru cel Mare, iar pe revers este înfăţişată zeiţa Atena. Potrivit unor specialişti, cu toate că inscripţia este BAΣIΛEΩΣ ΛYΣIMAXΩY (BASILEOS LYSIMAHOI, a regelui Lisimah), aceste monede au fost emise prin 88-86 î.e.n. de Mithridate VI Eupator, regele Pontului, în timpul primului război purtat de acesta cu romanii. Unele monede au fost bătute la Tomis, mărturie stau literele TO plasate sub tronul zeiţei Atena.



Stateri similari s-au bătut şi la Histria şi Callatis, aceste monetării fiind marcate prin literele IΣ respectiv KAΛ, plasate de asemenea sub tronul Atenei.Primele mari comori care conţineau monede Lyisimah au fost scoase la iveală în secolul al XVI-lea, potrivit mărturiilor păstrate, din albia râului Sargeţia (Strei), care izvorăşte din Munţii Şureanu şi curge pe la poalele Munţilor Orăştiei, înainte de a se revărsa în râul Mureş.

De la începutul anilor 1990, mii de astfel de monede descoperite în zona Sarmizegetusei Regia au fost traficate pe piaţa neagră, iar în prezent sunt date în urmărire internaţională tezaure însumând peste 30 de kilograme de galbeni. Cel mai valoros tezaur a fost descoperit, susţin anchetatorii, în august 1998, în situl arheologic Sarmizegetusa Regia, punctul Şesu Căprăreţei. Conţinea peste 30 de kilograme de stateri Lysimach, Pharnakes şi Asander din aur, bunuri care au fost valorificate la casele de licitaţii din Europa Centrală şi SUA. În vara anului 1999, în apropiere de incinta sacră a Sarmizegetusei, braconierii au localizat un tezaur alcătuit din două brăţări dacice din aur, 200 monede Lysimach din aur şi 500 tetradrahme din argint. Iar un alt tezaur de 800 – 1.000 de monede Lysimah ar fi fost descoperit de căutătorii de comori în martie 1999, la 300 metri, nord, de zona sacră a cetăţii Sarmizegetusa Regia. În aceeaşi groapă a braconierii au găsit şi un „şarpe de aur”, precum şi 2.000 monede din argint.

