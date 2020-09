Mizeria inundă barajele Haţegului. „Îi rogi frumos pe tineri să nu arunce gunoaie în apă, fără rezultat”

O mulţime de imagini publicate pe Facebook arată mizeria lăsată în jurul lacurilor de acumulare de pe râurile din Ţara Haţegului, devenite locuri de întâlnire pentru localnici. În zona barajului de la Sântamaria Orlea, unul din locurile populare de relaxare pentru tinerii din Haţeg, gunoaiele sunt abandonate pe drum, pe maluri şi în apă. Priveliştea dezolantă şi nepăsarea faţă de natură au stârnit revolta unei localnice.



„Ajungi la Haţeg, e musai să mergi pe baraj la Sântamarie Orlea, să admiri lacul şi munţii Retezat... Gresit: mergi la baraj să încerci să faci unor "tineri" educaţia pe care acasă sau la şcoală nu au primit-o. Îi rogi frumos să nu arunce doze, sticle şi gunoi în apă. Fără rezultat, din păcate!! Dragi părinţi, educaţi-vă copiii să respecte mediul înconjurător! Ruşine, ruşine!”, a fost mesajul publicat de o localnică din Haţeg, alături de fotografiile cu lacul de acumulare care alimentează cu apă potabilă localităţile din zonă. Semnalul de alarmă tras de autoarea fotografiilor a stârnit un val de reacţii.



„Am văzut cum aruncă dozele de suc în apa cand i-am spus unuia de ce face asta. Râdea şi a mai dat cu piciorul în nişte doze care s-au dus în apă”, a fost unul dintre acestea.



„Aceeaşi situatie am întâlnit-o pe Transalpina şi, din păcate, în satul unde am copilărit. Am realizat atunci, cu mare tristeţe, că Romaniei i-a fost "furată" inclusiv frumuseţea naturii”, a fost un alt mesaj.



„Sunt unii care trăiesc pentru a face altora poze cum aruncă gunoaie, pentru a se preaslăvi şi martiriză pe facebook. Eu cred că asta a fost scopul vizitei şi aţi aşteptat cu nerăbdare momentul. Iar alţii abia aşteaptă postări de genul ăsta, pentru a lăsa comentarii indignate. Pe Facebook toţi sunt drepţi, toţi sunt moralişti! Mereu ceilalţi' sunt de vină”, a replicat unul dintre tineri, nemulţumit de imaginile publicate.



Situaţii similare se petrec şi pe malul Lacului Cinciş de la marginea Hunedoarei, unde în ciuda unor acţiuni de ecologizare, malurile continuă să fie transformate în rampe de gunoi pentru turişti, pescari şi localnici.

