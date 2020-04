VIDEO Ministrul Nelu Tătaru, vizită la Spitalul Deva: „Conducerea militară mai rămâne cât va fi nevoie”

Spitalul Judeţean de Urgenţă din Deva rămâne sub management militar „atât cât va fi nevoie” a declarat ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, în timpul vizitei efectuate, joi, la unitatea medicală din Deva.



„Chiar dacă a fost o rigurozitate militară care a trebuit să fie impusă la început, în acest moment am văzut o atitudine schimbată. Mă bucur să găsesc acest lucru şi sper ca această pandemie prin care trecem să se termine cât mai repede şi să putem intra într-o viaţă normală, cu un management civil, dar cu un management civil pe care să nu mai trebuiască niciodată să-l compensăm cu un management militar. Rămâne ca acea echipă managerială civilă, care va veni, să vină şi în aceste momente să poată prelua, din mers, un management, nu să fie predat pe hârtie cum, părerea mea, a fost la început", a declarat ministrul Sănătăţii, la Deva.

La Spitalul Judeţean de Urgenţă din Deva sunt internaţi peste 200 de pacienţi confirmaţi COVID-19. Dintre aceştia, 22 sunt cadre medicale (15 asistente, 4 infirmiere, o îngrijitoare şi 2 brancardieri). În ultimele 24 de ore nu s-a înregistrat niciun deces, a informat, joi, Consiliul Judeţean Hunedoara.

„Am făcut o reevaluare, în cea de-a douăsprezecea zi, ca să zic aşa, de când avem noua echipă managerială şi am discutat şi cu personalul medical. Rezolvat la nivel de circuite, rezolvat la nivel de încredere în corpul medical. Sunt stocuri de medicamente, sunt stocuri de echipamente şi de materiale sanitare. Există, în acest moment, şi voinţă. Sunt internaţi 207 pacienţi, sunt şi 23 de cadre medicale - patru s-au externat astăzi. Faţă de ceea ce am văzut acum două săptămâni, este cu totul schimbat. Am vorbit şi cu corpul medical şi sper ca această mentalitate să rămână, sper ca aceste circuite să rămână. Chiar dacă a fost o rigurozitate militară care a trebuit să fie impusă la început, în acest moment am văzut o atitudine schimbată. Mă bucur să găsesc acest lucru şi sper ca această pandemie prin care trecem să se termine cât mai repede şi să putem intra într-o viaţă normală, cu un management civil, dar cu un management civil pe care să nu mai trebuiască niciodată să-l compensăm cu un management militar”, a declarat ministrul Nelu Tătaru.

