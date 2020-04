Medicul militar Constantin Vlase, despre situaţia Spitalului Deva: „Nu au mai fost infecţii noi la personalul medical”

Ministerul Apărării Naţionale a publicat pe pagina de Facebook a instituţiei un mesaj al lt. Col. Constantin Vlase, manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă din Deva, în care medicul a făcut un bilanţ al activităţii unităţii medicale, pe ultimele trei săptămâni, pe durata când spitalul a avut o conducere militară.



„În momentul în care am ajuns aici, am găsit o instituţie sanitară care era dispusă în carantinare. Imediat, am implementat un plan de măsuri în vederea ieşirii din această situaţie de carantină a acestei instituţii. Primul lucru la care am purces a fost crearea unor echipe de lucru, cu personalul medical disponibil, pentru a putea continua desfăşurarea activităţii în această instituţie. Neapărat a fost necesar să efectuăm o dezinfecţie de nivel înalt în toate spaţiile disponibile, pentru a asigura condiţiile de muncă necesare personalului medico-sanitar. Am creat, de asemenea, circuitele funcţionale pentru a face o separare fizică a spaţiilor de cazare pentru pacienţii bolnavi de infecţie COVID-19 şi a asigura, în acelaşi timp, spaţii administrative de lucru pentru personalul medico-sanitar, pentru că nu este recomandat şi nu se poate ca cele două circuite să se întretaie unul cu celălalt”, a relatat medicul.

Sursa: MAPN România / Facebook



Acesta susţine că în ultimele săptămâni nu au fost înregistrate cazuri noi de infecţii cu Covid 19, în rândul personalului medical şi că numărul persoanelor vindecate a l-a depăşit pe cel al pacienţilor internaţi.



„Primele rezultate sunt concludente. La momentul actual, numărul pacienţilor externaţi, adică vindecaţi, depăşeşte numărul pacienţilor internaţi. Din punctul meu de vedere, este un semnal pozitiv, care presupune faptul că această instituţie este funcţională. Această instituţie funcţionează după proceduri şi circuite bine stabilite şi reglementate. Suntem deja la peste două săptămâni de activitate, şi din personalul medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea în această perioadă, nu mai avem cazuri noi de apariţie a infecţiei la personalul medico-sanitar. La acest moment, suntem în măsură să spunem că instituţia este funcţională la capacitate de 100 %, putem să spunem că au fost refăcute stocurile de materiale de protecţie şi tot ceea ce înseamnă medicaţie pentru specificul acestor pacienţi şi, cel puţin 3-4 săptămâni de acum încolo, toate sunt asigurate pentru a putea desfăşura activitatea în condiţii normale”, a declarat managerul militar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, lt.colonel medic Constantin Vlase.

