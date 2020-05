Mărturia tânărului reclamat că a bătut o mamă şi pe fiicele ei: „Mi-am apărat soţia agresată şi copiii”

Alexandru, tânărul acuzat că a agresat o femeie de 45 de ani şi pe cele două fiice ale acesteia, de 19 şi 22 de ani, în timpul unui scandal care a „trezit” un întreg cartier din Hunedoara, susţine că nu a făcut decât să îşi apere soţia şi cei doi copii mici de furia femeilor. Conflictul dintre cele două familii ar fi pornit cu două seri înainte de bătaia din faţa scării, când bărbatul le-ar fi atras atenţia fetelor să nu îşi mai lase câinii să îşi facă nevoile în faţa scării lui.



„În urmă cu două seri am făcut o observaţie simplă celor două fete, într-o zi uneia şi a doua zi celeilalte, după ce căţelul lor şi-a făcut nevoile în zona verde din faţa scării blocului unde locuim. Le-am spus că avem copii mici care se joacă acolo. Rugămintea mea a fost să strângă mizeria. Am primit injurii şi nu m-au băgat în seamă. M-am prefăcut că îi fac câteva poze, spunându-i că dacă îşi lasă câinele acolo o să fac plângere şi le voi arăta Poliţiei Locale. Ne-am certat atunci. A doua zi, mama fetelor a aşteptat-o pe soţia mea, să iasă din scară cu cei doi copii şi a agresat-o în faţa lor”, a povestit acesta, pentru adevarul.ro.



Cei doi soţi au depus o plângere penală pentru agresiune, însă la fel a făcut şi mama fetelor.



Miercuri seara, spune Alexandru, el şi soţia sa au fost aşteptaţi la scara blocului de una dintre fete, însoţită de mai multe persoane. Conflictul a degenerat în scurt timp. „Au sărit la noi, ne-au lovit copilul de un an şi cinci luni. Cel mare a început să plângă atunci. Eu m-am băgat să îmi apăr soţia, le-am spus să înceteze şi să plece de aici, să ne lase în pace. Una dintre fete a încercat să treacă de mine, să ajungă la soţia mea pentru a o lovi. Atunci ea a lovit copilul. Şi atunci am împins-o pe fată. Ea a sunat după mama şi sora ei, iar la scurt timp acestea au venit şi s-au năpustit toate asupra mea. Eu aveam în acel moment copilul în braţe. Soţia mi-a luat copilul, iar apoi eu le-am împins pe cele două, cea mare a căzut în gard, cea mică s-a dezechilibrat, iar la mama lor am zbierat. Şi ele au lovit, dar eu mi-am apărat, în primul rând, familia”, a povestit acesta. Tânărul adaugă că i-a fost ruşine apoi de faptul că a lovit-o pe una dintre fete. Soţia sa spune că unul dintre copii, de patru ani, a rămas traumatizat de cele petrecute.

Scandalul care a „cutremurat” cartierul

Tatăl fetelor a oferit o altă versiune a scandalului, în urma căruia cele două fete şi mama lor au ajuns la Urgenţele Spitalului municipal din Hunedoara.

„Individul care le-a bătut avea un copil în braţe şi cu toate astea le-a călcat în picioare. Uneia dintre fete, în momentul când era jos, individul i-a dat cu piciorul în cap, cu tibia a lovit-o, iar jumătate din faţă i s-a umflat. Mi-e greu să iert aşa ceva. Fata cea mică plânge continuu, îi este frică să mai iasă din casă”, a relatat, pentru adevarul.ro, tatăl tinerelor agresate.

Poliţiştii au început o anchetă penală pentru lovire. Au loc cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc agresiunea. Miercuri seara, o femeie în vârstă de 45 de ani şi fiica sa, în vârstă de 19 ani, au fost transportate la Spitalul municipal din Hunedoara, după ce au fost lovite, în plină stradă, de tânăr. Victimele au fost lovite cu pumnii şi picioarele şi trântite într-un gard, au susţinut martorii oculari. „Patrula de siguranţă publică s-a deplasat la faţa locului şi a identificat cele două femei care au precizat că în 27 mai, în jurul orei 22, au avut un conflict verbal cu un tânăr, iar acesta din urmă le-a lovit pe cele două cu pumnul în zona feţei”, a informat Bogdan Niţu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara. Şi sora mai mare a fetei bătute a fost agresată şi a ajuns la spital.

