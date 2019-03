Liderul romilor, furios că autorităţile nu fac curăţenie la blocul fantomă, unde omenii aruncă gunoiul de la fereastră: „Aşa locuiesc romii în ghetou!”

Ianoş Varga, un lider al romilor din Hunedoara, a publicat mai multe imagini cu „blocul fantomă” din municipiu, o clădire de locuinţe sociale de pe Strada Mureşului locuită de circa 100 de familii, dar înconjurată de mormane de gunoaie.

Bărbatul a acuzat autorităţile locale că nu fac curăţenie în zona cunoscută pentru mizeria din jur, chiar dacă de mai mulţi ani locatarii blocului social s-au obişnuit să arunce gunoaiele menajere direct pe ferestre în faţa acestuia. În faţa blocului sunt mai multe tomberoane de gunoi, însă unii locatari preferă să nu le folosească.

„Aşa locuiesc romii din Hunedoara, în ghetou, 8 – 10 persoane în cameră. Aşa este în Hunedoara, trăim bine, mulţumim că nu ne plouă”, a scris Ianoş pe pagina sa de Facebook. A adăugat într-un comentariu că angajaţii primăriei ar trebui să vină mai des în zonă, pentru a face curăţenie.



Fotografiile sale au stârnit un val de reacţii, mulţi localnici acuzându-i pe locatarii blocului că preferă să trăiască în mijlocul unui focar de infecţie şi să se plângă că nu sunt ajutaţi.

„Să înceapă să îşi schimbe nivelul de trai prin a nu mai arunca gunoiul pe geam si să pună mâna să facă curăţenie”, scrie Ana. „Ghetoul ei l-au făcut. În marea majoritate nu muncesc, stau pe ajutor social, mizeria o fac tot ei. Ar fi culmea sa vină cineva să le facă şi curat”, a fost un alt mesaj. „Ei îşi fac mizeria singuri. Mersul la tomberon le scurtează un picior cred, aşa că „splash”, cu gunoiul pe unde apucă”, a reclamat un alt hunedorean.

„Lucrurile sunt mult mai complexe. Într-adevar locatari distrug, deşi autorităţile au renovat de mai multe ori părţi din clădire. Dar schimbarea trebuie făcută radical, din educaţie. E uşor să dăm cu piatra. Dacă am fi avut educaţia, mediul şi trecutul lor, probabil şi noi am fi avut acelaşi comportament. Să mulţumim lui Dumnezeu cei care avem condiţii şi ne-am născut altfel decât ei. Acum soluţia ar fi că ei să intre într-un program (există pe fonduri UE) de integrare în societate, asta însemnând educaţie la copii, alte locuinţe şi posibilitatea de împropietărire. Cei care daţi cu piatramergeţi în clădire şi vizitaţi familii care chiar sunt ok şi se străduie să supravieţuiească”, susţine Valentina, într-un comentariu pe Facebook.

Cei care fac mizerie riscă evacuarea

Reprezentanţii Primăriei Hunedoara susţin că, frecvent, au făcut curăţenie în zona rău famată, însă măsurile luate până în prezent nu au dat roade. În anii trecuţi, ferestrele de pe holurile blocului au fost blindate cu cărămidă, pentru a-i împiedica pe locatari să mai arunce gunoaiele. Se strânsese un mal de mizerie, ca ajungea până la primuleraj al construcţiei.

Mai mult, hunedorenii care locuiesc în blocurile învecinate de pe Strada Mureşului au strâns semnături pe o petiţie prin care au solicitat primăriei să îi evacueze pe locatarii din „blocul-fantomă”, din cauza mizeriei pe care o fac în întreaga zonă. În aceeaşi situaţie se află şi alte două blocuri de locuinţe sociale din Hunedoara. Primarul Dan Bobouţanu susţine că vor fi angajaţi oameni care să supravegheze permanent blocurilor sociale, vor avea chiar alocate încăperi în clădirile respective. Cei care nu respectă normele de convieţuire socială în comun şi cei care locuiesc fără forme legale, odată identificaţi, vor fi evacuaţi.

Vă recomandăm să citiţi şi:

VIDEO Imagini revoltătoare surprinse pe şosea, de camerele video ale primăriei. „Cei care au făcut aşa ceva să cureţe”

FOTO Imagini de coşmar în Centrul vechi cu râul transformat într-o uriaşă rampă de gunoi. Oamenii şi-au aruncat fotoliile, paturile şi WC-urile pe maluri

Cartierul palatelor ţigăneşti sufocat de gunoaie. Cum arată poarta de intrare în oraş a turiştilor de la Castelul Corvinilor

VIDEO Cât de poluată a ajuns Pădurea Chizid. Mormane de saci cu gunoaie au fost uitate pe potecile ariei protejate

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: