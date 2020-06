Imagini dezolante din locurile de iarbă verde de la marginea oraşelor, gropile de gunoi ale localnicilor

Puţine locuri de agrement din vecinătatea oraşelor din judeţul Hunedoara au rămas nealterate de asaltul localnicilor ieşiţi la grătare, care lasă în urma lor munţi de gunoaie. Adesea, oamenii ieşiţi la iarbă verde sunt nevoiţi să îşi petreacă o parte din timpul liber curăţându-le de mizerie şi strângând deşeurile lăsate în urmă de petrecăreţi. Bianca Tămaş, o tânără din Cluj, a surprins în imagini o astfel de privelişte, în apropiere de Orăştie.



„E duminica de Rusalii. Oamenii se odihnesc, petrec timp cu familia, citesc, se joacă, fac grătare. Asta am vrut să facem şi noi, să petrecem un weekend relaxant, aşa că am ieşit cu cortul, la Poienile Beriului, undeva în apropiere de Orăştie. Aici e frumos, e verde, aerul e curat, iar păsările cântă. Dar mergând într-o scurtă plimbare, am găsit maldăre întregi de gunoaie, pe malul pârâului care trece pe lângă noi. Ne-am luat mănuşi şi timp de mai bine de o oră le-am adunat. Ne-am supărat, ne-a venit să plângem, i-am înjurat pe cei care şi-au bătut joc în halul acesta de natură. Nu e nimic nou, e o situaţie pe care oricare dintre noi o putem întâlni oriunde. Dar nu e normal! Nu a fost şi nici nu va fi vreodată. Sunt prea mulţi care îşi bat joc de natură şi prea puţini care o iubim şi o apreciem. Şi dacă natura se răzbună, nu înţelegem de ce. Nu mai aruncaţi gunoaie! Natura vă respectă, vă oferă aer, linişte şi privelişti uluitoare. Aveţi bunul simţ să lăsaţi curăţenie după voi!”, scrie autoarea fotografiilor.





Privelişti asemănătoare pot fi văzute în aproape toate locurile de relaxare de la marginea oraşelor. În Deva, Pădurea Bejan este poluată frecvent cu gunoaie, deşi la marginea ei au fost amenajate locuri de grătare şi oamenii înceasrcă păstrarea curăţeniei. Pădurea Chizid din Hunedoara a devenit, de asemenea, o rampă de gunoi pentru mulţi localnici. Dealurile Silvaşului, malurile lacului Cinciş şi locurile de iarbă verde de pe malurile râurilor Cerna, Zlaşti, Mureş sunt şi ele murdărite frecvent, iar deşeurile rămân perioade îndelungate aici.

Mai puteţi citi şi:

Enigmele templelor din Sarmizegetusa Regia. Altare de rugăciune şi sacrificii sau hambare uriaşe?

Patimile româncelor aruncate în temniţa neagră de la Mislea. „Femeile ieşeau de acolo ca nişte cadavre vii“

FOTO Fundătura Ponorului. Priveliştile fermecătoare din locul tainic din munţi, numit „Palma lui Dumnezeu”