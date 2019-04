Goangele mişună în saloanele Pediatriei. Revolta unei mămici: „M-am speriat îngrozitor. Vă imaginaţi ce curăţenie se face în acest spital”

Goangele şi-au făcut simţită prezenţa în saloanele Pediatriei din municipiul Deva, s-a plâns o tânără din municipiu, internată cu copilul în spital. Mirabela Furca a publicat pe pagina sa de Facebook o reclamaţie împotriva unităţii medicale, însoţită de mai multe fotografii în care apar gândaci mişunând pe podea sau morţi.

„Astăzi, în data de 1 aprilie 2019, unde suntem internaţi de joi, am văzut acest specimen de îţi vine să înnebuneşti. Mi-am culcat copilul şi, la un moment dat, după ce a adrmit, l-am aşezat în pat. Deodată, am ridicat capul de pe pernă şi am văzut această goangă cum venea spre noi. M-am speriat îngrozitor şi am ridicat brusc copilul din pat şi am aşteptat să se dea jos gândacul, să îl pot omorî. Copilul s-a speriat şi a început să plângă. În ultima poza este o altă goangă, la fel de scârboasă. Ea se afla moartă în primul salon, unde ne-a pus când am venit la spital. Bineînţeles că încă este şi acum acolo, deşi eu sunt în salonul vecin. Deci vă imaginaţi ce curăţenie se face în acest spital! Mi-e scârbă de locul unde trebuie să aducem copiii să îi tratăm!”, a deveanca pe contul său de socializare.

Cum au răspuns autorităţile

Consiliul Judeţean Hunedoara a transmis un comunicat de presă, în care susţine că acordă o atenţie sporită Spitalului judeţean din Deva, aflat în subordinea instituţiei, şi, în primul rând, Pediatriei. În informare, reprezentanţii instituţiei susţin că activitatea de dezinsecţie se efectuează, conform contractului în derulare, o dată la 3 luni şi se execută retuşuri ori de câte ori este nevoie şi la sesizarea din partea secţiilor. „În data de 29 martie 2019, operatorul cu care s-a încheiat contractul de dezinsecţie a efectuat un retuş. Substanţa utilizată este avizată de Ministerul Sănătăţii şi are o remanenţă cuprinsă între 3 şi 10 zile, aşadar ne aflăm în perioada în care aceasta produce efecte”, au declarat reprezentanţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva. „În legătură cu activitatea de curăţenie, la nivelul fiecărei secţii există un grafic şi norme care trebuie respectate. Aspectele semnalate vor fi verificate şi, dacă informaţiile se confirmă, vor fi dispuse măsuri de îndată”, a declarat managerul SJU Deva, Adina Pera Ştefănie.

Clădirea în care îşi desfăşoară activitatea Secţia de Pediatrie nu a beneficiat de lucrări de reabilitare capitală pentru că secţia va funcţiona din acest an în corpul principal al spitalului. Noua locaţie va deveni funcţională la începutul trimestrului IV al acestui an şi va oferi servicii medicale în condiţii moderne pentru pacienţi şi însoţitori, a mai informat managerul SJU.

În 2018, alţi pacienţi ai spitalului au filmat un şobolan, plimbându-se prin curtea Pediatriei.

