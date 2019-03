FOTO Raliul pe bulevard al unui şofer s-a încheiat dramatic: a „zburat” printr-un gard şi s-a răsturnat cu maşina de lux

GALERIE FOTO

Un accident rutier s-a petrecut luni după-amiaza pe un bulevard din municipiul Hunedoara, după ce un şofer a pierdut controlul maşinii.



Bărbatul aflat la volan, în timp ce conducea cu viteză riricată pe Bulevardul Traian, a acroşat un alt autoturism, apoi a lovit bordura şi a pierdut controlul maşinii sale.

A lovit un copac şi a „zburat” printr-un gard de tablă, răsturnându-se pe un teren viran, au relatat martorii oculari. Poliţiştii s-au deplasat la locul accidetului pentru a stabili împrejurările în care acesta a avut loc.

„Luni, în jurul orei 14.00, un hunedorean de 59 de ani, care conducea un autoturism (cu volan pe partea dreaptă) pe bulevardul Traian, din municipiul Hunedoara, nu s-a asigurat la schimbarea benzii de circulaţie (de pe banda 2 pe banda 1) si a intrat in coliziune cu autoturismul condus de un barbat de 61 de ani, dupa care a ricosat in gardul unui supermarket. In urma evenimentului rutier a rezultat rănirea uşoară a bărbatului care a produs evenimentul rutier. In cauză, poliţiştii au întocmit dosar de cercetare penală”, a informat Bogdan Niţu, purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara.

