FOTO Priveliştile copleşitoare ale cetăţii dacice Piatra Roşie: „Viaţa pulsează în fiecare frunză”

Aflată la doar 30 de kilometri de Hunedoara, în vecinătatea Peşterii Cioclovina din Parcul Natural Grădiştea Muncelului Cioclovina, cetatea dacică Piatra Roşie impresionează atât prin vestigiile sale, cât şi prin priveliştile care o înconjoară.

Dacii au clădit-o pe stâncile roşiatice ale unui versant care domină văile, pădurile şi munţii din împrejurimi. Arheologul Aurora Peţan a publicat o serie de imagini care arată cât de impresionante sunt priveliştile din jurul aşezării antice.

„Aici, în pădurile acestea, am învăţat ce înseamnă cu adevărat să te duci „cât te ţin picioarele” sau „cât vezi cu ochii”. Fără ţintă, fără ceas, fără gânduri. Fără asfalt, fără panouri publicitare, fără nervi. Fără semafoare, fără praf. Doar cu liniştea vibrantă a codrului, cu viaţa pulsând în fiecare frunză, cu aerul plin de păsări şi miresme. Aici am înţeles cât de mult te influenţează mediul în care stai şi priveliştea pe care ochii tăi o văd zilnic. Îţi modelează sufletul, mintea, modul de a vedea lumea şi felul în care relaţionezi cu ea. Aici am învăţat că urarea din poveste „flori să-ţi crească în cale” se poate împlini”, scrie Aurora Peţan, pe pagina sa de Facebook.



Fotografii: Aurora Peţan.

Turiştii pot ajunge la Cetatea dacică Piatra Roşie urmând traseul Călan – Boşorod – Valea pârâului Luncani, pe Drumul Judeţean 668 A. La ieşirea din satul Luncani – drumul se bifurcă, iar în stânga o şosea asfaltată de circa trei kilometri urcă până la poalele cetăţii dacice, situată la cota de 800 de metri deasupra nivelului mării.



De la capătul acesteia, turiştii pot ajunge în sit, după un urcuş de 5 – 10 minute pe o potecă. Cei care vor să viziteze peşterile de la Cioclovina îşi continuă călătoria pe DJ 668 A, drept înainte, pe valea pârâului Luncani, pe un drum de pământ şi bolovani, care urcă în spre satul Cioclovina.



Cetatea dacică Piatra Roşie se află în Munţii Orăştiei, pe o culme de pe Valea Luncanilor, la circa 20 de kilometri de oraşul Călan. Potrivit unor istorici, cetatea misterioasă a fost construită în vremea regelui Burebista şi a dominat Platoul Luncanilor timp de un secol şi jumătate, fiind distrusă apoi de legiunile romane, în drumul lor spre Sarmizegetusa Regia. Piatra Roşie avea două incinte fortificate, ridicate în perioade diferite şi întinse pe o suprafaţă de 1,2 hectare. În Piatra Roşie au fost descoperite mai multe scuturi de fier antice, bogat împodobite cu reprezentări ale unor animale mitologice. Unele dintre aceste piese au ajuns pe piaţa neagră a antichităţilor, iar statul român a făcut eforturi mari pentru a le recupera. De asemenea, arheologii au găsit un artefact preţios, considerat un bust din bronz al zeiţei Bendis.

