FOTO Priveliştile de basm de pe „muntele sacru al dacilor”. Cum arată Godeanu după prima zăpadă

Călătorii care se aventurează în aceste zile spre Vârful Godeanu pot avea parte de o experenţă ieşită din comun.

GALERIE FOTO

A fulguit peste „muntele sacru al dacilor”, iar zăpada l-a transformat într-un ţinut de basm. Lucian Ignat, un fotograf din Hunedoara, a avut nevoie de aproape două ore şi jumătate pentru a ajunge din Sarmizegetusa Regia, pe potecile de munte, până la muntele care veghează deasupra aşezării dacice.

„Am urcat de la Sarmizegetusa Regia pe traseul spre Vârful Godeanu (1625 metri). Am trecut printr-o padure deasă şi sănătoasă de fag, apoi am ajuns în golul alpin, iar de aici am continuat traseul pe creste largi şi line, unde panorama minunată a răsplătit efortul pe care l-am depus pana aici. A fost o atmosferă clară, iar de pe vârf am putut vedea în zare Deva, Simeria, locuri din Apuseni şi din Munţii Parang şi, bineînţeles, Masivul Retezat”, a povestit Lucian Ignat, autorul fotografiilor.

Vârful Godeanu (1656 metri), aflat nu departe de Sarmizegetusa Regia, este considerat de unii istorici muntele sfânt al dacilor şi locul unde strămoşii noştri aduceau sacrificii lui Zamolxis. Muntele a fost înconjurat de cea mai mare concentrare de aşezări civile militare şi religioase reperate şi cercetate din toată Dacia, iar la poalele sale se află cele mai multe sanctuare din toată Dacia. De asemenea, este singurul vârf vizibil de pe culmile tuturor cetăţilor dacice din zonă.

„Niciunde pe teritoriul de astăzi al Daciei nu există atâta concentrare de conservare a moştenirii dacice ca în acestă zonă care înconjoară Godeanul. Platforma Luncanilor, Costeşti-Deal, Ludeşti-Deal, Grădiştea de Munte, Valea Rea, sunt tot atâtea locaţii în care cercetarea moştenirii dacice din punct de vedere etnologic, etnografic, demografic şi nu în ultimul rând, arheologic, dă roadele cele mai spectaculoase şi mai lămuritoare”, afirma Vladimir Brilinsky omul care a avut în grijă Sarmzegetusa Regia şi s-a dedicat ani în şir protejării capitalei dacilor de la poalele Godeanului.

Vă recomandăm să citiţi şi:

FOTO Cum arată Godeanu, „muntele sfânt al dacilor”, după catastrofele care au nimicit zeci de hectare de pădure

Unde se află Kogaionon, „muntele sfânt al dacilor“. Zece indicii care au dus la identificarea locului

Secretele celor mai prospere oraşe antice dispărute: capitala întemeiată de romani şi coloniile greceşti înghiţite de mare