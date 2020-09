FOTO Imagini inedite de pe Lacul Gura Apelor, din Retezat. Barajul din munţi înconjurat de păduri

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a publicat imagini inedite de pe Lacul Gura Apelor, din Parcul Naţional Retezat, al cărui baraj se numără printre cele mai mari din Europa.

Fotografiile au fost realizate de pe luciul apei şi înfăţişează malurile şi versanţii împădurişi ce mărginesc apele. „Azi vă prezentăm pădurile întinse şi bogate administrate de Romsilva - Ocolul Silvic Retezat, din cadrul Romsilva - Directia Silvică Hunedoara. Imaginile au fost realizate în zona Lacul Gura Apei.

Barajul de la Gura Apelor este un baraj artificial construit între anii 1975 şi 1986 pe valea Râului Mare, la aproximativ 40 de kilometri de Haţeg, la intrarea în Parcul Naţional Retezat din Munţii Retezat. Este cel mai mare baraj de anrocamente şi miez de argilă din Europa”, informează Romsilva.

Barajul Gura Apelor a fost inaugurat în 16 aprilie 1986 după 11 ani în care s-a muncit la construcţia lui. „Ieri, 16 aprilie 1986. Moment unic, de mare importanţă. La un semnal, masivele clapele au închis galeria de deviere. Apele Râului Mare au fost oprite. A început acumularea apelor în marele baraj din Retezat. Constructorii hidroenergeticieni au înscris o nouă pagină de eroism în munca lor”, informa ziarul local Drumul Socialismului.

Lacul de acumulare Gura Apelor, al cărui baraj se numără printre cele mai importante din România, a ajuns la o întindere pe circa 420 de hectare, fiind unul dintre proiectele de anvergură din România ultimelor decenii. Lacul are o adâncime maximă de peste 160 de metri, iar barajul lui are o lungime de 464 de metri şi o înălţime de 168 de metri. Barajul Gura Apelor a fost construit din aroncamente (bolovani şi pietriş), grohotiş, argilă, granit, roci stâncoase. Amenajarea hidroenergetică Râul Mare – Retezat, reprezentată barajul Gura Apelor şi hidrocentralele Retezat şi Clopotiva, are o putere instalată de 349 MW şi o energie medie multianuală de 630 de GWh. Nu a funcţionat la capacitatea maximă până în prezent. Amenajarea are ca rol atât producerea de energie electrică, cât şi în regularizarea cursului Râului Mare şi atenuarea undelor de viitură. În avalul barajului, în depresiunea Haţegului, ulterior au mai fost construite nouă hidrocentrale, care au o putere instalată totală de 134,3 MW şi asigură o producţie medie anuală a energiei de 193,4 GWh.

