FOTO Dezastrul din cartierul de lux al Sarmizegetusei Regia: „Se ruinează cel mai frumos sector de murus dacicus”

Aşezarea dacică Feţele Albe, de la poalele Sarmzegetusei Regia, se năruie pe zi ce trece. Distrugerile monumentelor preţioase sunt ignorate de autortăţi.

„Cel mai frumos sector de murus dacicus din aşezarea de la Feţele Albe se ruinează pe zi ce trece. Zidul este amplasat pe terasa III, nu departe de templul circular, şi proteja terasa V, situată mai sus. În această iarnă, s-a desprins şi s-a prăbuşit o bucată dintr-un bloc de mari dimensiuni. Blocul era crăpat de mai mulţi ani, probabil sub presiunea pământului şi a vegetaţiei. Situl de la Feţele Albe e considerat un cartier de lux al Sarmizegetusei Regia. În zona centrală au existat câteva temple, iar în apropierea acestora, câteva zeci de terase locuite. Cercetările arheologice s-au desfăşurat în perioada 1965-1972. S-a publicat foarte puţin în urma acestor cercetări. Nu s-au făcut niciodată lucrări de conservare. Situl este complet abandonat, nesemnalizat, năpădit de vegetaţie, în ciuda importanţei sale excepţionale”, scrie arheologul Aurora Peţan, care a publicat fotografii cu distrugerile de la Feţele Albe.

În ultimii ani, monumentul istoric a mai suferit distrugeri, cea mai mare dintre ele fiind în toamna anului 2018, când un incendiu de vegetaţie a dus la sfărmarea şi degradarea mai multor vestigii. De asemenea, a fost vandalizată deseori chiar de către cei care au venit să se relaxeze aici.

Locul de poveste de la poalele Sarmizegetusei Regia

Feţele Albe, o aşezare dacică misterioasă din vecinătatea oraşului antic Sarmizegetusa Regia, îngropată sub o pădure despre care localnicii cred că ar fi bântuită de spiritele ielelor, reprezintă unul dintre cele mai fascinante locuri din munţii Hunedoarei.



Fotografii: Aurora Peţan / Facebook

„Cetatea“ Feţele Albe era, de fapt, potrivit istoricilor, un mare cartier al capitalei Daciei pre-romane din vremea lui Decebal. În acest punct există un complex de construcţii dacice, dispuse pe patru terase, toate amenajate de mâna omului. Există şi o a cincea terasă, dar pe care nu sunt construcţii. Despre această cetate, legendele locale spun că a fost locul unde trăiau preotesele zeiţei Bendis (cunoscută ca sau confundată cu Artemis, Luna sau Diana) – divinitatea nopţii, a incantaţiilor şi a farmecelor. La Feţele Albe se văd urmele templelor şi ale altarelor mistuite. Rămăşiţele sanctuarelor din calcar ies de sub covorul de vegetaţie şi de sub rădăcinile sub care a fost ascunsă aşezarea. Numele aşezării Feţele Albe a stârnit, de asemenea, controverse. Unii istorici au susţinut că provine de la culoarea albă a numeroaselor ziduri de calcar ce compun terasele. O legendă spune că preotesele dace care slujeau aici aveau feţele albe pentru că nu ieşeau niciodată din acel loc, pentru a se arăta lumii.

Vă recomandăm să citiţi şi:

VIDEO Soarta misterioasei cetăţi dacice de la poalele Sarmizegetusei Regia. Ce s-a întâmplat cu Feţele Albe, în cei 50 de ani de la plecarea arheologilor

FOTO Ce au lăsat în urmă „creştinii” care au profanat o cetate dacică. Templul din Feţele Albe confiscat pentru ritualuri

FOTO Feţele Albe, locul misterios din umbra Sarmizegetusei Regia devenit cuib al profanatorilor. Lumânările şi acatistele au împânzit situl antic