FOTO Apelul disperat al unui preot care a găsit biserica devastată: „Altarul a fost pângărit de oameni fără Dumnezeu”

Trei spargeri de biserici au avut loc în ultimele nopţi în Vulcan. Unul dintre aşezămintele ortodoxe a fost devastat complet.

„Dumnezeu ştie cu câtă trudă şi jertfelnicie am ridicat biserica din Vulcan, câte nopţi nedormite am avut, datorii peste datorii, neajunsuri,facturi încă neplătite şi alte cele. Astăzi cu durere am găsit biserica spartă, totul vraişte,altarul pângărit de nişte oameni fără Dumnezeu. Rog autorităţile locale şi poliţia să intervină şi să îi găsească pe făptaşi. Nu este posibil aşa ceva , este a treia biserica spartă in câteva zile în municipiul Vulcan”, a fost mesajul preotului Mănăsuc Zgîrcea, care a publicat imagini cu biserica în care slujeşte, după ce a fost călcată de hoţi.

În perioada 19 – 21 ianuarie Poliţia Municipiului Vulcan a fost sesizată cu privire la trei infracţiuni de furt calificat din lăcaşe de cult, toate comise pe raza localităţii, pe timp de noapte, prin efracţie. „Din cercetări, se pare ca autorii au pătruns in cele 3 biserici prin spargerea unor ferestre, profitând şi de faptul ca lăcaşurile de cult nu erau asigurate cu sisteme anti-efracţie. Prejudiciul total se ridică la aproximativ 3.000 lei, respectiv două potire şi două cutii ale milei. În cele trei cazuri, poliţiştii efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de furt calificat şi au deja un cerc de suspecţi”, a precizat Bogdan Niţu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Hunedoara.

