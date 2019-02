FOTO Accident rutier grav pe DN 7: două autotrenuri s-au ciocnit violent, iar un tânăr a rămas încarcerat în maşină

GALERIE FOTO

Un accident rutier grav s-a produs sâmbătă, după-amiază, în zona localităţii Simeria Veche. Şoferul unui autotren, care nu a păstrat distanţa regulamentară în mers, a intrat în plin în camionul care circula în faţa sa.

„Pompierii deveni specializaţi în descarcerare, paramedicii SMURD Simeria şi un echipaj al Ambulanţei au intervenit pentru salvarea unui tânăr de 26 de ani, conducătorul unui autotren, ce era încarcerat. Rănitul, cu un traumatism la membrul inferior stâng, a fost extras de pompieri din cabina distrusă şi preluat de echipajul SAJ Deva , ce l-a transportat la UPU Deva stabilizat”, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara.

Poliţiştii ajunşi la faţa locului au constatat că, tânărul de 26 de ani, pe fondul nepăstrării distanţei in mers faţă de un alt autotren aflat in faţa sa, l-a lovit in partea din spate.

„Şoferul vinovat de producerea accidentului, a fost transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale. Circulaţia se desfăşoară la această oră alternativ pe un singur sens”, a declarat Carla Strujan, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Hunedoara.

