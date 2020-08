Filmul complet al revoltei sângeroase din Hunedoara. Cum s-au derulat violenţele extreme reclamate de poliţişti

Rechizitoriul dosarului „revoltei din Hunedoara” oferă detalii despre modul în care au fost agresaţi mai mulţi poliţişti care au intervenit în Ajunul Paştelui pentru a calma spiritele în cartierul Micro 6 al Hunedoarei.





Procesul în care 25 de hunedoreni sunt judecaţi pentru participarea la revolta împotriva forţelor de ordine, de pe Strada Batiz (cartierul Micro 6) din Hunedoara a început la Judecătoria Hunedoara. Principalii acuzaţi pentru infracţiuni de ultraj împotriva poliţiştilor şi jandarmilor sunt Ştefan Laco, Ionel Costineanu, Gheorghe Moldovan şi Francisc Moldovan. Cei patru se află în arest, la Penitenciarul Aiud. Cinci poliţişti s-au constituit părţi civile în dosar, după ce au fost agresaţi de aceştia.



Ancheta a fost coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara, iar mai mulţi dintre inculpaţi au fost identificaţi în urma vizionării imaginilor video şi „Live-urilor” (transmisiuni video în direct) din timpul incidentelor publicate de localnici pe paginile reţelelor de socializare.

În după-amiaza de 18 aprilie, în Ajunul Paştelui, în timpul Stării de Urgenţă, un cartier întreg din Hunedoara a fost tulburat de revolta mai multor localnici împotriva forţelor de ordine. Incidentele au început când un echipaj de Poliţie a oprit pe Strada Batiz, din cartierul Micro 6, pentru a legitima mai multe persoane aflate în faţa unui bloc. Poliţiştii au dat peste un bărbat aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, care a refuzat să prezinte documentele solicitate şi a devenit recalcitrant. În scurt timp, pe stradă şi-au făcut apariţia câteva zeci de oameni, unii curioşi de ce se întâmplă, alţii revoltaţi de atitudinea forţelor de ordine care au încercat să îl imobilizeze pe bărbat, pentru a-l aduce la secţie.



Revolta din Micro 6



Mai multe echipaje ale Poliţiei şi Jandarmeriei au ajuns la faţa locului, unde tensiunea dintre forţele de ordine şi localnici crescuse. Poliţiştii au folosit armamentul din dotare şi au tras un foc de armă în plan vertical, pentru a dispersa mulţimea. Au fost întâmpinaţi cu strigăte, înjurături şi pietre, iar unii dintre localnici s-au repezit spre autospecialele de Poliţie şi le-au avariat. Mai mulţi localnici au acuzat forţele de intervenţie de comportament abuziv. La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de Poliţie, Jandarmerie şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale. Strada Batiz a fost blocată, oamenilor li s-a cerut să intre în locuinţe, iar ordinea şi siguranţa publică a fost restabilită în aceeaşi seară, susţineau reprezentanţii IPJ Hunedoara.



Rechizitoriul dezvăluie detalii mai puţin cunoscute din timpul incidentelor: poliţişti atacaţi cu pari şi bolovani şi ameninţaţi cu moartea, scene de o violenţă extremă petrecute pe stradă, bătăi corp la corp cu forţele de ordine.

Adevarul.ro prezintă modul cum s-au derulat evenimentele, potrivit anchetatorilor.



În 18 aprilie 2020, în jurul orei 18:15, în timp ce patrula de siguranţă publică, formată din subinspectorul de poliţie J.A.R şi jandarmul plutonier major T. G. C., se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi patrula cu echipajul din dotare, marca Dacia Logan, prin cartierul Micro 6 din municipiul Hunedoara, în momentul în care a ajuns pe Strada Batiz a observat în zona blocului D5 pe Ştefan Laco, motiv pentru care au procedat la legitimarea şi verificarea acestuia din punct de vedere al respectării prevederilor Ordonanţelor Militare, care erau în vigoare, în urma instituirii pe teritoriul României a Stării de urgenţă, în scopul împiedicării răspândirii noului virus gripal SARS – COV 2.



Omul care a iscat revolta

În acest timp, Ionel Costineanu, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice şi având cu el o bicicletă, se afla în zona blocului D6, de pe Strada Batiz, împreună cu mai multe persoane din cartier. Când Ionel Costineanu a ajuns cu bicicleta pe carosabilul străzii Batiz a observat echipajul de poliţie care se pregătea să plece după efectuarea activităţilor desfăşurate cu inculpatul Ştefan Laco şi, fără motiv, după ce a coborât de pe bicicletă, şi-ar fi aruncat în mod ostentativ şi provocator bicicleta pe carosabil, în faţa echipajului de poliţie, ceea ce a generat blocarea plecării acestuia de pe loc, în timp ce s-ar fi adresat organelor de ordine cărora le-ar fi spus „să vă văd cum mai plecaţi de aici”; „bă, să-mi bag p... că eu m-am săturat să văd oameni legitimaţi pe stradă că aşa vreţi voi!” ; „M-am săturat să vă tot văd pe aici, cum cereţi declaraţii şi daţi amenzi la oameni!”.



„Având în vedere aceste aspecte organele de ordine au trecut la legitimarea inculpatului, ocazie cu care i-au solicitat acestuia să prezinte actul de identitate şi declaraţia pe propria răspundere, pentru a verifica respectarea prevederilor Ordonanţelor Militare în vigoare. Ionel Costineanu nu s-a conformat şi nu a dat curs solicitărilor, a refuzat să se supună procedurii de legitimare, însă ulterior a revenit şi verbal le-a spus organelor de ordine cum se numeşte, fără ca să le prezinte vreun document, motiv pentru care acestea au demarat procedura de verificare a sa, în vederea stabilirii identităţii, prin interogarea bazelor de date la care Poliţia Română are acces”, se arată în dosar.





I-a ameninţat cu sprayul lacrimogen



În timp ce poliţiştii verificau identitatea sa, Costineanu a intenţionat să plece, însă forţele de ordine i-au cerut să rămână pe loc.



„În acel moment Ionel Costineanu nu s-a conformat solicitării şi a devenit agitat şi agresiv în limbaj la adresa organelor de ordine ar fi urlat la acestea şi le-ar fi adresat injurii în timp ce s-ar fi apropriat ameninţător de ele. Poliţistul a intervenit şi i-a solicitat acestuia să stea pe loc, având în vedere că inculpatul ar fi continuat să se aproprie ameninţător de ele. Văzând că Ionel Costineanu nu s-a supus somaţiei de a rămâne pe loc şi dimpotrivă ar fi continuat să se deplaseze ameninţător spre organele de ordine, în timp ce s-ar fi manifestat violent în limbaj la adresa acestora, poliţistul şi jandarmul şi-au dus mâinile la sprayurile iritant lacrimogene aflate în dotare şi pe care le purtau în tocurile de pe centuri, în scop preventiv şi pentru a fi pregătiţi să riposteze cu ele în cazul în care inculpatul ar fi declanşat un atac asupra lor”, se arată în rechizitoriu.



Anchetatorii menţionează că Ionel Costineanu ar fi devenit ironic la adresa echipajului, fiind încurajat şi de sosirea la faţa locului a mai multor persoane din cartier ce-l cunoşteau şi, mai mult, a scos din haină un spray iritant lacrimogen, pe care a început să-l agite în scopul folosirii, spunându-le poliţistului şi jamndarmului că îl va putea folosi împotriva lor şi-ar fi continuat să le adreseze injurii. Văzând că Ionel Costineanu devenea tot mai agresiv şi prezenta un real pericol pentru ei, încurajat şi de venirea la faţa locului a acelor persoane din cartier, poliţistul a solicitat, prin staţia de emisie recepţie din dotare, sprijin altor patrule de ordine publică.



„Auzind solicitarea persoanei vătămate, Ionel Costineanu ar fi devenit şi mai agresiv faţă de organele de ordine. Între timp, la faţa locului s-a deplasat şi mama inculpatului, împreună cu încă o femeie, care s-au alăturat persoanelor deja aflate în zonă. Mama inculpatului, văzându-l pe acesta cum se comporta cu poliţistul şi cu jandarmul a intervenit încercând să-l determine să înceteze cu acel comportament. Intervenţia acesteia nu a avut nici un efect asupra, ci, dimpotrivă, el ar fi devenit şi mai agresiv, ar fi început să adreseze organelor de ordine ameninţări cu moartea şi-ar fi sărit la bătaie la acestea, moment în care au intervenit mai multe persoane care l-ar fi ţinut ca să nu lovească organele de ordine, însă aceste persoane, în timp ce ţineau de inculpat, încercau să-i asigure scăparea conducându-l spre scara blocului D5, în care se află locuinţa sa de domiciliu. Văzând intenţia acestora persoana vătămată, poliţistul şi jandarmul s-au poziţionat în faţa lor şi le-a cerut să se oprească. În acele momente, profitând de situaţia creată, Ionel Costineanu ar fi lovit cu pumnul în direcţia poliţistului care însă a reuşit să reacţioneze şi să se ferească de lovitura acestuia şi imediat să riposteze, scoţând şi folosind împotriva inculpatului sprayul iritant lacrimogen din dotare”, se arată în dosar.

Poliţist lovit cu bolovani

În acelaşi timp a intervenit şi jandarmul, care a încercat să-l imobilizeze pe hunedorean, în scopul prevenirii declanşării unui alt atac al acestuia împotriva lor, sens în care a reuşit să-l culce pe sol, să-i ducă una din mâini la spate, pentru a proceda la încătuşarea lui, însă procedura de imobilizare a fost întreruptă de alte două persoane aflate de faţă şi rămase neidentificate, care au intervenit şi l-au tras de haine pe jandarm.



„Poliţistul J.A.R. nu a putut interveni în sprijinul colegului său de patrulă deoarece în acele momente şi el la rândul său a fost agresat, fiind lovit în spate cu un bolovan, de către o persoană din mulţimea adunată acolo, rămasă neidentificată. Alte persoane, încurajate de comportamentul şi acţiunile lui Ionel Costineanu deveniseră şi ele ostile la adresa organelor de ordine, începând să le huiduie, să le înjure şi să înceapă să arunce cu pietre înspre ele, în încercarea de a-l ajuta pe inculpat să scape. În acele împrejurări, atenţia echipajului a fost captată de acţiunile violente ale mulţimii, întrucât siguranţa lor fizică era pusă în pericol de pietrele cu care aceştia aruncau înspre ei, precum şi de faptul că multe dintre acele persoane în acele momente se deplasau ameninţător spre ei”, arătau anchetatorii.



Această situaţie şi neavând altă posibilitate de a-şi asigura protecţia, l-au determinat pe poliţist să scoată din toc pistolul din dotare, să-l armeze şi să procedeze la somarea acelor persoane, prin solicitarea verbală „Stai poliţia!”, urmată de somaţia „Stai că trag!”.



„Aceste somaţii nu au avut nici un efect asupra oamenilor, care au continuat să se manifeste prin acelaşi mod, ceea ce au constrâns-o şi determinat-o pe persoana vătămată să execute un foc de armă în plan vertical, fără a pune în pericol integritatea fizică a vreunei persoane aflate de faţă, timp în care, de teamă să nu fie agresate organele de ordine au început să se retragă înspre echipajul din dotare, în încercarea de a scăpa nevătămaţi. După ce poliţistul încercase să mai execute un foc de avertisment în plan vertical, fără a reuşi acest lucru, deoarece pistolul s-a blocat, a solicitat, prin staţia de emisie recepţie, sprijinul tuturor patrulelor de ordine publică aflate în serviciu”, se arată în dosar.

Ameninţări cu moartea

Ionel Costineanu a fugit de la faţa locului în apartamentul său de domiciliu, în aceeaşi zonă, unde a fost urmat de mama sa şi de o apropiată a sa. Acolo, bărbatul nu s-a potolit, ci a ieşit la fereastra locuinţei de unde a continuat să aibă un comportament batjocoritor şi denigrator la adresa forţelor de ordine, cărora ar fi continuat să le adreseze injurii şi ameninţări cu moartea, strigând: „Vă omor eu, măi…, …!”; „Vă prind eu, pe stradă, bă…, …!” şi în încercarea de a le lovi ar fi aruncat după aceştia, de la etaj, cu o vază de sticlă care s-a spart pe jos. Deşi la faţa locului au ajuns mai multe patrule de ordine publică, prezenţa acestora nu a avut niciun efect asupra sa, iar bărbatuş ar fi continuat să se manifeste de la fereastra locuinţei în acelaşi mod batjocoritor şi denigrator, fapte comise în prezenţa mulţimii de oameni care se strânsese acolo.



„Mai mulţi jandarmi şi poliţişti s-au deplasat la locuinţa inculpatului pentru a-l invita la sediul poliţiei în vederea luării măsurilor legale. Ajunse acolo, în timp ce Ionel Costineanu ar fi continuat să urle din locuinţă şi să adreseze injurii organelor de ordine, mama acestuia a întâmpinat organele de ordine şi după ce a deschis uşa locuinţei, le-a solicitat acestora să o lase să discute cu inculpat, pentru că altfel acesta nu va ieşi. În continuare, organele de ordine au procedat la imobilizarea, încătuşarea şi conducerea lui în afara locuinţei şi a blocului pentru a-l conduce la sediul poliţiei. În timp ce forţele de ordine se aflau la locuinţa lui Ionel Costineanu şi efectuau procedura de imobilizare a acestuia, afară, în zona imobilului se aflau mai multe persoane care se strânseseră să asiste la ceea ce se întâmpla, printre acestea fiind şi inculpaţii Ştefan Laco şi C. P. L. aceasta din urmă cu telefonul mobil, efectuând filmări de la faţa locului, pe care le posta live, pe reţeaua publică de socializare Facebook.





Localnici instigaţi împotriva forţelor de ordine

Ştefan Laco s-ar fi erijat în lider al mulţimii şi-ar fi îndemnat persoanele prezente la faţa locului să reacţioneze împotriva organelor de ordine şi să comită acte de violenţă împotriva acestora „Hai mă să ieşim şi noi afară cu parul! Să intrăm acolo peste ei”, astfel că mulţimea a început să huiduie organele de ordine”, se arată în rechizitoriu.



Ştefan Laco ar fi devenit violent şi ar fi intervenit pentru a-i împiedica echipajul să îl preia pe Costineanu şi pentru a-i asigura scăparea. De asemenea, ar fi îndemnat şi persoanele de faţă să intervină, spunându-le: „Nu-i lăsaţi să-l ia!, nu-i lăsaţi să plece ”.



„În acele momente a intervenit o poliţistă care i-a solicitat lui Ştefan Laco să se dea la o parte, pentru a permite organelor de ordine sa-şi continue deplasarea la echipajul de poliţie cu Ionel Costineanu. La solicitarea acesteia, Ştefan Laco s-a dat la o parte, însă nu pentru a se conforma solicitării poliţistei şi pentru că ar fi luat un bolovan de pe jos, iar când organele de ordine l-au introdus pe Ionel Costineanu, în echipajul poliţiei Ştefan Laco ar fi aruncat cu acel bolovan în acest autoturism şi l-ar fi lovit în partea din faţă. Acţiunile întreprinse de Ştefan Laco ar fi provocat şi instigat şi mai mult persoanele aflate la faţa locului, ceea ce a generat ca scandalul să ia amploare, persoanele aflate de faţă devenind ostile la adresa organelor de ordine, pe care au început să le huiduie şi să le înjure, iar unele dintre acestea au început să şi arunce cu pietre în şi înspre organele de ordine şi autoturismele din dotarea acestora, urmând exemplul lui Laco”, se arată în dosar.



După ce ar fi lovit cu bolovanul maşina Poliţiei, Ştefan Laco ar fi luat o bucată de cărămidă pe care ar fi aruncat-o în poliţistă, lovind-o pe aceasta în spate şi cauzându-i dureri, pe care le-a resimţit în perioada următoare. Doar faptul că poliţista purta vesta antiînjunghiere din dotare a făcut ca aceasta să nu sufere o vătămare corporală gravă.





Ştefan Laco ar fi continuat să se manifeste violent împotriva poliţiştilor şi jandarmilor, huiduindu-i şi înjurându-i şi a continuat să atace echipajul de poliţie în care a fost urcat Ionel Costineanu şi-ar fi aruncat în continuare cu pietre spre maşină, una dintre ele lovind un poliţist din interior. În urma loviturii primite agentul de poliţie a suferit o „contuzie piramidă nazală”, care a necesitat un număr de 2-3 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. După lovitura primită, poliţistul a reuşit să plece de la faţa locului, împreună cu jandarmul, reuşind să-l escorteze pe Costineanu la sediul Poliţiei.



S-a năpustit asupra poliţiştilor



Gheorghe Moldovan, un alt localnic, s-ar fi implicat activ în incidentele create, ocazie cu care, când forţele de ordine au ajuns la autoturismele şi îl introduceau într-unul din acestea pe Ionel Costineanu, s-ar fi îndreptat ameninţător spre ele, ar fi urlat şi le-ar fi înjurat şi-ar fi gesticulat cu pumnul, punându-se pe jos în genunchi şi-ar fi îndemnat persoanele ce erau de faţă să intervină şi să împiedice organele de ordine să ia măsurile legale faţă de inculpatul Ionel Costineanu, în sensul că le-ar fi spus în repetate rânduri: „Nu lăsaţi să-l ia!”, „Nu-i lăsaţi să-l ia ”.



În timp ce se manifesta în acest mod, când a ajuns în zona unde se aflau organele de ordine şi autoturismele din dotarea acestora, Gheorghe Moldovan s-ar fi adresat persoanelor prezente pe care le-ar fi îndemnat în continuare să intervină împotriva organelor de ordine, cărora le-ar fi spus „haideţi să nu-l lăsăm să-l ia, haideţi să sărim pe ei, haideţi că îs puţini”, fapt ce a amplificat şi mai mult situaţia tensionată creată şi amplificarea scandalului provocat, determinând mai multe persoane să arunce cu pietre spre organele de ordine şi autoturismele din dotarea acestora şi să le adreseze ameninţări cu moartea, arătau anchetatorii.



„În acest context, Gheorghe Moldovan s-ar fi năpustit asupra organelor de ordine şi-ar fi început să lovească cu pumnii şi braţele în geamurile şi caroseria autoturismului, în care se refugiaseră un agent de polişieşi un poliţist local, după care s-ar fi repezit şi la autoturismul de Poliţie în care se refugiaseră un alt poliţist şi un jandarm, manifestându-se prin acelaşi mod violent. Inculpatul ar fi început să tragă de portiera de la şofer, cu scopul de a ajunge la poliţistul care se afla pe scaunul şoferului pentru a-l agresa fizic în timp ce-ar fi urlat şi l-ar fi înjurat spunându-i „morţii mătii!” .



În primă fază, Gheorghe Moldovan ar fi reuşit să deschidă portiera, dar poliţistul din interior a reuşit să reacţioneze şi să o închidă la loc. Nu a putut să plece însă de pe loc, pentru a scăpa de atacurile inculpatului, deoarece autoturismul era blocat de celelalte autoturisme ce erau postate atât în faţa cât şi în spatele lui. Astfel, această situaţie i-a permis lui Gheorghe Moldovan să-şi continue acţiunea violentă îndreptată împotriva organelor de ordine şi a autoturismului în care acestea se refugiaseră. Inculpatul ar fi continuat să tragă de portiera autoturismului pentru a ajunge la poliţist şi la un moment dat ar fi reuşit să deschidă portiera şi să adreseze echipajului ameninţări cu acte de violenţă, respectiv ar fi strigat la aceştia „vă omor, mergeţi mă de aici”.



Concomitent, inculpatul ar fi trecut şi la agresarea unui alt poliţist, pe care l-ar fi lovit cu palma peste faţă, iar în urma exercitării acestei acţiuni violente i-ar fi şi smuls masca de protecţie pe care poliţistul o purta pe faţă pentru a se proteja împotriva virusului SARS-COV2”, se arată în rechizitoriu.



A aruncat cu sticla înspre poliţişti

În momentul în care forţele suplimentare de ordine publică au intervenit la faţa locului pentru restabilirea ordinii şi liniştii publice în cartierul Micro 6, Ştefan Laco, pentru a-şi asigura scăparea şi pentru a nu fi identificat în vederea răspunderii penale, a fugit şi s-a ascuns în locuinţa unui localnic din cartierul Micro 7, unde a fost depistat ulterior de către poliţişto şi condus la sediul Poliţiei Hunedoara. În acelaşi mod a procedat şi Gheorghe Moldovan, care a fugit şi s-a ascuns în locuinţa sa de domiciliu. După restabilirea ordinii şi liniştii publice pe Strada Batiz, poliţiştii s-au deplasat la locuinţa lui Gheorghe Moldovan, pentru a-l duce la audieri.



„Ajunşi la această locuinţă, în jurul orelor 20:45, poliţiştii au bătut în uşa de acces a locuinţei şi concomitent au solicitat să se deschidă uşa, folosind formula ,,Deschideţi Poliţia”. Gheorghe Moldovan a deschis uşa locuinţei şi imediat ar fi iniţiat un atac împotriva poliţiştilor în sensul că s-ar fi repezit cu o sticlă ce o avea în mână, spre poliţistul care se afla primul în faţa uşii, ar fi ridicat sticla şi-ar fi lovit cu ea în direcţia agentului de poliţie, însă acesta a reuşit să se ferească şi să evite lovitura care îi viza capul. Acţiunea violentă a inculpatului a fost extrem de rapidă, acesta lovind spre agentul de poliţie imediat cum a deschis uşa, motiv pentru care agenţii de poliţie nu au mai apucat să se legitimeze şi să prezinte scopul prezenţei lor la locuinţă.



Având în vedere acţiunea extrem de violentă îndreptată împotriva poliţiştilor, aceştia au reacţionat pentru a-l dezarma de acea sticlă, pentru a-l imobiliza şi pentru a-l conduce la sediul poliţiei, moment în care acesta s-a retras în interiorul locuinţei, unde poliţiştii l-au ajuns din urmă şi au încercat să-l imobilizeze, însă a opus rezistenţă”, se arată în dosar.





Poliţist lovit cu parul în cap

Când un poliţist a încercat să-l imobilizeze, Moldovan a început să se lupte cu acesta, smucindu-se din mâinile lui, încercând să scape. În ajutorul acestuia a intervenit în prima fază soţia sa, care l-a prins de braţ pe unul dintre poliţişti şi l-a tras, încercând să-l scape pe soţul ei, moment în care agentul de poliţie a reuşit să scape din mâinile acesteia şi a încercat în continuare să-l imobilizeze pe inculpat. În acel moment, dintr-o altă încăpere a locuinţei a ieşit fiul acestora, Francisc Moldovan, care s-ar fi repezit la poliţist şi cu o bâtă groasă din lemn, de culoare roşiatică, l-ar fi lovit-o în cap (zona frunţii), provocându-i instantaneu sângerarea şi pe moment dezechilibrarea.



După ce a fost lovit poliţistul, în ajutorul lui a intervenit un alt agent, care a îndepărtat-o pe femeia ce continua să se manifeste violent în vorbire şi încerca să intervină să-l ajute pe soţul ei să scape. Inculpatul a fost imobilizat.



Fiul său s-a luptat cu unul dintre poliţişti, pe canapea, şi a reuşit să îi ia acestuia, din tocul de pe centură, tubul de spray iritant lacrimogen din dotare.



„După ce Francisc Moldovan ar fi luat tubul de spray iritant lacrimogen din posesia agentului şef, aflându-se în continuare peste aceasta, ar fi început să îl lovească cu tubul de spray în zona feţei şi capului, cauzându-i mai multe leziuni şi provocându-i sângerarea imediată. Tot cu ocazia exercitării acestei acţiuni violente persoanei vătămate agent-şef adjunct de poliţie O.P. M. i-a ieşit din tocul aflat pe centură, bastonul (tomfa) din dotare, care a rămas în locuinţa inculpaţilor când poliţiştii au părăsit locuinţa, iar după plecarea lor a fost luat de către Francisc Moldovan. După ce poliţiştii au reuşit să-l extragă din locuinţă pe Gheorghe Moldovan, în timp ce îl conduceau spre echipajul de poliţie, pentru a-l transporta la sediul Poliţiei Hunedoara, acesta s-a manifestat violent, încercând să se automutileze, motiv pentru care s-a procedat la încătuşarea lui”, se arată în dosar.





Poliţist lăsat fără tomfă

După ce o parte dintre poliţişti au plecat cu Gheorghe Moldovan, în zona locuinţei au mai rămas forţe de ordine, pentru a-l lua şi pe fiul acestuia. Astfel aceştia au revenit la uşa locuinţei familiei Moldovan, iar când au ajuns în holul scării în apropierea uşii de acces a locuinţei au fost întâmpinaţi de Francisc Moldovan care a deschis uşa şi, având în mână tomfa poliţistului ar fi început să efectueze gesturi provocatoare de lovire cu aceasta, gesticulând în aer cu tomfa în direcţia poliţiştilor, după care s-a retras în locuinţa sa şi a închis uşa.



„În continuare, Francisc Moldovan a escaladat fereastra locuinţei şi a sărit în exterior continuând să aibă în mână tomfa poliţistului şi a fugit însă, a fost observat de către poliţiştii din cadrul Serviciului de Acţiuni Speciale Hunedoara care se deplasaseră în zonă. În momentul în care poliţiştii de la acţiuni speciale l-au văzut pe Francisc Moldovan fugind, l-au somat să se oprească dar acesta nu s-a conformat continuând să alerge, motiv pentru care poliţiştii au procedat la urmărirea lui. Ulterior, poliţiştii au reuşit să-l prindă şi să-l imobilizeze pe inculpat însă cu ocazia desfăşurării acestor activităţi întrucât inculpatul a opus rezistenţă au fost nevoiţi să folosească forţa fizică ca să-l imobilizeze, după care l-au condus la sediul poliţiei”, se mai arată în rechizitoriu.



Gravitatea infracţiunilor de ultraj de a căror comitere sunt bănuiţi cei patru inculpaţi este una ridicată rezultând din modul concret în care ar fi fost comise, respectiv prin violenţe fizice, psihice distrugeri de bunuri şi instigare publică. Inculpaţii au ignorat regulile impuse de starea de urgenţă decretată de Preşedintele României, vădind lipsă de respect faţă de autorităţi şi de ceilalţi cetăţeni oneşti care s-au conformat prescripţiilor legale din această perioadă. Totodată, faptele ar fi fost comise în după-amiaza zilei de 18 aprilie 2020 când întreaga creştinătate se pregătea să sărbătorească Sfintele Sărbători Pascale, dar nici această mare sărbătoare creştină nu i-a împiedicat pe inculpaţi să aibă o altfel de conduită. Faptele de care sunt acuzaţi inculpaţii ce ar fi fost comise în loc public a determinat ca la faţa locului să se strângă o masă mare de oameni, a căror sănătate a fost pusă într-un real pericol de infestare cu virusul SARS-COV2 aflându-ne în plină pandemie, acestea asistând la incidentele comise împotriva organelor de ordine publică şi a autoturismelor din dotarea acestora.



Amploarea incidentelor în care ar fi fost implicaţi inculpaţii a condus la blocarea totală a traficului rutier pe Strada Batiz a şi a generat intervenţia la faţa locului a altor forţe suplimentare din cadrul Jandarmeriei şi Poliţiei Române, inclusiv a luptătorilor Serviciului de Acţiuni Speciale pentru restabilirea ordinii publice. „Faptele de care sunt acuzaţi inculpaţii ar fi fost comise prin ameninţări cu acte de violenţă dar şi prin agresarea fizică efectivă a poliţiştilor, violenţe ce în cazul unora dintre aceştia au avut ca urmare leziuni corporale ce au necesitat îngrijiri medicale. Nu putem ignora nici numărul mare de poliţişti şi jandarmi ce ar fi fost agresaţi de inculpaţi”, se arată în dosar.

