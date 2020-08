Fiica fostului primar Mircia Muntean s-a reorientat în politică. Unde candidează tânăra

După ce în urmă cu două săptămâni, Paula Corbu, fiica fostului primar al Devei, Mircia Muntean, şi-a anunţat intrarea în politică şi candidatura la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara, tânăra s-a reorientat.

Ea va candida la Primăria Deva, la alegerile locale din 27 septembrie 2020. Paula Corbu apare pe afişele electorale împreună cu tatăl său şi reprezintă Partidul România Europeană. Este al 13-lea candidat la Primăria Deva. Ceilalţi sunt: Alin Amititeloaie, Ioan Emanuel Clej, Anamaria Gavrilă, Gabriel Ilieş, Petru Mărginean, Cosmin Răzvan Mareş, Mihai Robert Mica, Ovidiu Moş, Florin Oancea, Corina Oprişiu, Ovidiu Tânjală şi Alin Nuţ.

„Trebuie să vă mărturisesc faptul că am fost plăcut impresionată că cele mai multe mesaje de încurajare au venit de la voi, devenii mei dragi. Şi, în mare majoritate, în acele mesaje mă îndemnaţi să candidez la funcţia de Primar al Municipiului Deva. Această susţinere extraordinară pe care mi-aţi arătat-o m-a convins să iau această decizie. Am fost printre oameni, am primit reacţia lor încurajatoare, am strâns deja semnături şi zilele următoare imi voi depune candidatura pentru funcţia de primar al municipiului Deva, împreună cu echipa mea de consilieri”, scrie Paul Corbu.

În 30 iulie, Paula Corbu a făcut un anunţ surprinzător, scriind că va candida la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara. Tânăra, care şi-a uimit până în prezent cunoscuţii cu fotografiile din vacanţele petrecute în destinaţii exotice, susţinea că îşi asumă responsabilitatea de a-i reprezenta pe hunedoreni.

Ultimul mandat, oprit de intrarea la închisoare

Tatăl său, Mircia Muntean, a fost primar al Devei, din 1996 până în 2012 şi din 2016 până la condamnarea din 2017, şi deputat între anii 2012 – 2016.

În perioada aprilie 2017 – decembrie 2019, Mircia Muntean s-a aflat în închisoare, fiind condamnat în două dosare penale la şase ani de închisoare, după ce ar fi condus băut şi a provocat un accident fără victime pe o stradă din Deva, sentinţa de doi ani de închisoare cu suspendare fiind cumulată cu o condamnare mai veche, de patru ani de închisoare, cu suspendare, primită într-un dosar penal în care a fost judecat pentru abuz în serviciu.

În 26 decembrie 2019, după doi ani şi jumătate petrecuţi în închisoare, Mircia Muntean a fost liberat condiţionat, iar ulterior a fost angajat la Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului (CNCAF) Minvest Deva, pe un post de inginer economist.

