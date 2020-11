Elevi chiulangii, căutaţi acasă de Poliţie: „Scopul nu e să-i terorizăm, ci să reducem abandonul şcolar”

Trei elevi de clasa a X-a de la şcoala profesională a Liceului Tehnologic „Transilvania” din Deva au fost nevoiţi să le explice poliţiştilor motivele pentru care absentează de la cursurile online. Poliţia a fost sesizată de conducerea şcolii, la propunerea dirigintei elevilor. Sesizarea a fost formulată după ce s-a constatat că elevii, care au chiulit de la şcoală inclusiv când se făceau ore în clasă, lipsesc de la cursurile online. Directorul Liceului „Transilvania” din Deva, Sorin Demeter, a explicat pentru „Adevărul” cum a ajuns să fie sesizată Poliţia.

„De ce nu îţi trimiţi copilul la şcoală?”

„În regulamentul de organizare şi funcţionare spune că atunci când obsevăm că elevii absentează trebuie să anunţăm Protecţia Copilului şi Poliţia, astfel încât să se ia legătura cu părinţii şi să se explice ce înseamnă absenteismul, mai ales la învăţământul obligatoriu. Absenţele sunt din luna octombrie, când copiii veneau la şcoală, însă nu au intrat nici la orele online”, a declarat Sorin Demeter.

Potrivit directorului şcolii la care învaţă cei trei elevi, insituţia a sesizat Poliţia, în condiţiile în care s-a mai confruntat cu această problemă. „Şi anul trecut am păţit acelaşi lucru. Ei nu sunt exmatriculaţi, dar la zece absenţe li se scade nota la purtare. Ei trebuie să fie susţinuţi să participe la şcoală. Poliţia merge acasă şi îi întreabă pe părinţi: «De ce nu îţi trimiţi copilul la şcoală?». Părintele semnează că a luat la cunoştinţă şi îşi asumă. Dacă se întâmplă în continuare, poate fi amendat cu 1.000 de lei, dar eu nu am auzit să se dea vreo amendă. Toate lucrurile astea se fac preventiv. Sunt cazuri în care copiii sunt ţinuţi acasă şi folosiţi în alte scopuri”, a mai explicat directorul Liceul „Transilvania” din Deva.

Chiulangii de meserie

Diriginta elevilor pentru care a fost sesizată Poliţia, Lavinia Apolzan, a explicat că tot demersul şcolii are un scop preventiv: acela de combatere a abandonului şcolar. „Este un demers pe care noi îl facem de ani de zile în cazul elevilor din învăţământul obligatoriu care depăşesc numărul de absenţe permise. La zece absenţe nemotivate se scade un punct la purtare. Prin urmare, aceşti elevi ajung la nişte medii care le „garantează” repetenţia. Atunci, şcoala face aceste demersuri către Poliţie şi către Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, care trebuie să colaboreze cu noi, să vadă despre ce este vorba concret”, a arătat diriginta clasei a X-a B, profesională.



Lavinia Apolzan a mai explicat că instituţiile sesizate trebuie să cerceteze şi să vadă ce se întâmplă, iar apoi să aducă la cunoştinţa şcolii situaţia. „Trebuie să vedem ce putem face să nu se ajungă la abandonul şcolar. Scopul nostru nu este să îi terorizăm, Doamne fereşte, ci dimpotrivă, să încercăm să reducem abandonul şcolar”, a mai declarat profesorul Apolzan. Diriginta elevilor chiulangii a mai arătat că odată cu trecerea în sistem online, profesorii au ajuns în situaţia în care „trebuie să facă diferenţa între cei care în mod real nu au posibilitatea să parcurgă învăţământul online şi cei care nu vor să participe”.

„Cei care doresc să înveţe sunt alături de şcoală în orice situaţie”

„Înainte de a trece în online, am fost în scenariul hybrid. Ori aceşti elevi nu au avut nici prezenţă fizică. Este vorba şi de prezenţă fizică, şi de prezenţă online. Motive obiective nu sunt. Ei au internet, telefoane, comunică, nu au niciun motiv să nu participe. Noi facem aceste demersuri ca să încercăm să îi convingem să participe la ore pentru că este în interesul lor. Cei care doresc să înveţe sunt alături de şcoală în orice situaţie. Excludem acele cazuri în care elevii nu au semnal, de exemplu. Excludem total din discuţie aceste situaţii în care, obiectiv, elevii nu pot să participe”, a mai declarat Lavinia Apolzan.



Diriginta a mai spus că prin sesizarea Poliţiei cu privire la riscul de abandon, şcoala nu îşi depăşeşte atribuţiile. „Noi nu putem merge să facem o cercetare să vedem ce se întâmplă în acea familie. Noi avem atribuţii limitate. De fiecare dată când au fost situaţii de acest gen am urmat procedura. Eu, anul trecut, am preluat o clasă de învăţământ profesional. Ne confruntăm şi noi cu o plajă largă de situaţii. Pentru fiecare caz în parte trebuie să personalizăm măsurile”, a mai punctat Lavinia Apolzan.

Cum a rezolvat Poliţia cazurile

Purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara a confirmat că poliţiştii au mers acasă la elevii chiulangii. „S-au făcut verificări şi s-a constatat că nu sunt aspecte de natură penală contravenţională. Au fost audiaţi atât părinţii, cât şi copiii. Şi-au luat angajamentul că pe viitor vor participa la cursurile online. Au invocat motive tehnice: că nu există conexiune, că nu funcţionau conturile, chestiuni de genul acesta”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, Bogdan Niţu.

