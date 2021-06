Drumul pavat construit de romani la Germisara a fost scos de sub buruienile care l-au acoperit ani în şir

Membrii Asociaţiei Terra Dacica Aeterna însoţiţi de voluntari au curăţat integral drumul antic roman de la Geoagiu (antica Germisara).

VIDEO Geoagiu Băi, staţiunea clădită pe ruinele termelor antice. Ce găsesc turiştii în vechea Germisara

VIDEO Locul tămăduitor unde strămoşii noştri puneau ofrande de aur în cinstea zeilor a devenit tărâmul nimănui

Comorile istorice din Geoagiu prea puţin cunoscute: staţiunea antică Germisara şi Rotonda, cea mai veche biserică



„Drumul în lungime de 165 metri era de ani buni năpădit de vegetaţie, practic în anumite porţiuni fiind ilizibil. După îndeplinirea acestui obiectiv, ne-am deplasat la castrul Germisara (situat lângă malul Mureşului, în apropiere de localitatea Cigmău) unde a avut loc o acţiune de defrişare parţială”, a informat Asociaţia Terra Dacica Aeterna.



Foto: Terra Dacica Aeterna / Facebook

Drumul roman de la Geoagiu

Urmele drumului pavat care ducea la termele romane de la Germisara (Geoagiu-Băi) şi care se mai păstrează şi astăzi, vorbesc elocvent despre o viaţă socială şi chiar mondenă foarte activă pe aceste locuri, în timpul ocupaţiei romane, informează asociaţia culturală. Drumul roman în acest sector a fost unul secundar, dar a fost circulat intens în epoca romană de o serie de înalte oficialităţi din provincie.



„Drumul roman avea rol de legătură cu castrul de la Cigmău, fiind un drum pavat cu dale poligonale (via silica strata) iar în unele locuri arheologii au descoperit că adâncimea drumului are şi 70 cm, lucru care justifică păstrarea intactă a aleilor până acum. Drumul era prevăzut cu rigole care colectau apele pluviale. În epoca romană, drumurile amenajate erau generic numite "via stratae", deoarece erau construite din mai multe straturi. În prezent mai există doar această porţiune în lungime de 165 metri”, au informat reprezentanţii Asociaţiei Terra Dacica Aeterna.



Foto: Terra Dacica Aeterna / Facebook



Castrul roman de la Cigmău, aflat în apropiere de Geoagiu, datează din secolul al doilea şi avea rol de apărare a căilor de comunicaţii din zonă (drumurile şi râul Mureş) importante şi datorită minelor de aur din Munţii Apuseni.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Cel mai vechi drum pavat din România, în pericol. Construit de daci, a rezistat peste două milenii VIDEO

Tărâmul plin de secrete al dacilor. Locul unde ar fi murit Decebal, muntele sfânt şi faimoasele cetăţi FOTO VIDEO

Zece locuri în care dacii şi-au ascuns comorile de aur. Cum au fost descoperite tezaurele fabuloase