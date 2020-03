Dascălul care şi-a umilit colegii, anchetat penal. Acuzaţii uluitoare: „Îmi dă în gură de-mi strâng dinţii de pe jos”

Mihael Duca (60 de ani), un profesor de Educaţie fizică de la Liceul de Informatică „Traian Lalescu” din Hunedoara, a publicat pe blogul său personal o serie de articole despre situaţia din liceul unde predă de peste un deceniu, texte în care şi-a jignit colegii, folosind cuvinte ca „stalinişti”, „păcălici” şi „căcaţi”. După cele mai recente postări, dascălul s-a ales cu două dosare penale, în care au loc cercetări pentru ameninţare şi pentru abuz sexual. Primul a fost întocmit ca urmare a plângerii depuse de colegii săi, în număr de peste 40.

„Plângerea penală semnată de membrii Consiliului Profesoral a fost depusă după ce profesorul Mihael Duca a publicat un articol recent, în care denigrează şi ameninţă profesorii. El a adus grave prejudicii de imagine liceului”, afirmă directoarea Dorina Tănase.

În ce priveşte cercetarea cazului de abuz sexual, aceasta vine ca urmare a unor comentarii care ar fi fost atribuite profesorului, negate de acesta, caz în care poliţiştii s-au autosesizat. De asemenea, sunt cercetate şi aspecte după o relatare a acestuia pe blog.

„În data de 16 octombrie 2019, în timpul lecţiei pe care o ţineam la clasă m-am trezit cu un individ care s-a prezentat că fiind P. şi care m-a ameninţat că îmi dă în gură de o să-mi strâng dinţii de pe jos, motivând că eu în timpul lecţiilor o ţin în braţe pe fiica lui, elevă în clasa a 5-a, şi o mângâi. Am reuşit să detensionez paşnic momentul acela şi apoi am mers la clasă şi în prezenţa dirigintei am întrebat întreaga clasa dacă e adevărat ce a susţinut acest P., iar clasa a infirmat”, a mai adăugat Mihael Duca.

Luni, dascălul le-a declarat război colegilor săi, printr-o nouă postare pe blog. „Rataţii ăştia au încercat toate mijloacele şi toate manevrele pentru a mă discredita în faţa elevilor, în faţăa societăţii, inventând fel şi fel de acuzaţii la adresa mea. Pentru a da o mască de adevăr minciunilor lor despre mine, au folosit elevi şi părinţi pentru a-mi face reclamaţii, pentru a împrăştia zvonuri în oraş sau pentru a mă înjură şi ameninţă. Asta e nivelul lor de căcaţi. Dar ăştia nu sunt doar aşa, nişte psd-işti trişti, nişte stalinisti, nu, ăştia sunt şi mincinoşi patologic”, scrie Mihael Duca, pe blogul său. El a mai scris că şi-a dat în judecată colegii pentru hărţuire, dar a pierdut procesul. „De final, cât de imbecil trebuie să fii să susţii că eu cer bani elevilor la intrarea în sala de sport? Cât de imbecil să fii să susţii că eu am scris despre mine pe blogul meu “Recunosc că sunt pedofil”? Dar cât de imbecilă trebuie să fii, că judecătoare, să dai o asemenea sentinţă? Poate că nu e imbecilă, doar psd-istă. Psd-iştii ăştia, dacă nu mint, nu fură, nu insultă, nu fac puşcărie, nu sunt comunişti adevăraţi”, încheie dascălul.

Mihael Duca şi-a uluit colegii de catedră şi elevii, cu o serie de articole publicate pe blogul său. Unul dintre acestea, cu titlul „Liceul Traian Lalescu Hunedoara– un wc stalinist”, aduce jigniri grave dascălilor de la şcoala apreciată pentru performanţele echipei de robotică „RobotX”, campioană mondială la robotică. „Acest liceu este o ruşine a învăţământului, a societăţii, este un exemplu de stalinism, o adunătură de rataţi ce ratează viitorul unor copii. Această realitate nu m-ar afecta prea mult dacă în spatele acestei etichete nu ar există o adunătură de căcaţi, despre care am mai scris, ce nu încap de viaţă mea. Această adunătură de simulanţi şi păcalici de la Liceul Teoretic „Traian Lalescu” Hunedoara de 10 ani pune la cale fel şi fel de acţiuni pentru a-mi distruge şi cariera şi viaţă”, şi-a început articolul dascălul de Educaţie Fizică.

În continuare, Mihael Duca, a publicat mai multe linkuri către materialele mai vechi, în care îşi acuza colegii: „O şcoală de căcat - CNI Traian Lalescu Hunedoara”, „Metodele staliniste ale educaţiei sovietice în România anului 2013”, „La CNI Traian Lalescu Hunedoara s-a umflat orzoaica”, „Unii nu se lasă. Or fi sinucigaşi. La CNI Traian Lalescu Hunedoara”,„Stalinismul în exemple: CNI Traian Lalescu Hunedoara”, „Staliniştii şi păcălicii de la CNI Traian Lalescu Hunedoara”, „Am tras apa la hazna. CNI Traian Lalescu la sfârşit”, „Din nou despre CNI Traian Lalescu. Gruparea nu e doar stalinistă, ci şi religioasă”, „Căcaţii de la CNI Traian Lalescu Hunedoara au fost daţi în vileag de către elevi”, „LISTA cu căcaţii de la CNI Traian Lalescu Hunedoara”, „Interviurile căcaţilor”.

