Dascălul Mircea Nistor va fi cetăţean de onoare al municipiului. A fost mentorul echipei de aur mondial la robotică

Profesorul de info-fizică Mircea Nistor, mentorul elevilor care au adus României medalia de aur la Competiţia Globală de Robotică, din Mexic, a fost propus pentru a primi titlul de Cetăţean de onoare al Hunedoarei, la următoarea şedinţă a Consiliului Local, care va avea loc vineri, 31 august. Dascălul de la Colegiul Naţional „Traian Lalescu” din Hunedoara va primi distincţia pentru activitatea remarcabilă desfăşurată la catedră şi pentru performanţele deosebite obţinute împreună cu elevii săi, se arată în proiectul hotărârii de Consiliu Local.

„Mircea Nistor a fost unul dintre artizanii înfiinţării Liceului de Informatică din Hunedoara prin susţinerea unui cerc de programarea calculatoarelor la Liceul Industrial nr. 1 din Hunedoara în perioada 1985-1990. Domnul profesor a fost şi este un promotor al schimbării modului în care copiii învaţă fizica în şcolile româneşti. Este autor de manuale şi auxiliare şcolare de fizică şi ştiinţe, pentru clasele de gimnaziu şi liceu, publicaţii care propun o abordare modernă cu accent pe învăţarea prin experienţa proprie a copilului. Anul 2016 aduce o nouă dimensiune activităţii domnului profesor: robotica de performanţă pentru elevi. Sâmbătă de sâmbătă, iar în vacanţe aproape zilnic, profesorul împreună cu elevii au învăţat să construiască roboţi, au învăţat să construiască viitorul”, se arată în proiectul de hotărâre.

Performanţele echipei de robotică

La nivelul şcolii s-a consolidat o echipă, care în martie 2017 a reuşit să se claseze pe locul al III-lea în clasamentul general al concursului naţional de robotică First Tech Challenge. La acelaşi concurs, în 2018, echipa a reuşit să obţină unul dintre premiile importante, Connect Award şi să se claseze pe locul al II-lea al diviziei Coandă a concursului.

„Datorită acestor rezultate remarcabile, domnul profesor a fost solicitat în luna mai 2018, de către Asociaţia Naţie prin Educaţie, organizatorul concursurilor de robotică pentru elevii din Romania, să formeze o echipă care să reprezinte România la a doua ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Robotică First Global Challenge, organizată anul acesta în Mexic, în perioada 15-18 august 2018. Performanţa obţinută în concurs de echipa antrenată de domnul profesor Nistor Mircea este una de excepţie, elevii obţinând cinci medalii de aur, surclasând echipe cu resurse materiale şi umane mult mai importante cum ar fi: SUA, Germania, Singapore, Mexic etc. Va fi greu ca o altă echipă de robotică să egaleze vreodată performanţa obţinută de echipa domnului profesor Nistor”, se arată în hotărârea de Consiliu Local.

Mircea Nistor lucrează de peste trei decenii în învăţământ şi a coordonat în ultimii ani o mulţime de proiecte menite să le insufle copiilor dragostea de şcoală şi de studiu.

Echipa de aur la robotică

Consiliul Local Hunedoara va aloca 23.000 de lei pentru premierea echipei care a adus României medalia de aur la Competiţia Globală de Robotică, la care au participat echipe din peste 160 de ţări. Echipa coordonată de Mircea Nistor a fost formată din Răzvan Vîrtan, Crirstian Budiul, Darius Lorinczi, Andrei Cunţan, Raul Cîndea, Andrei Preda, Raul Saucă, Radu Dancea, Cristina Haranguş.

„În intervalul 14-18 august 2018 a avut loc Olimpiada Internaţională de Robotică First Global Challenge din Mexic. Echipa a obţinut 12 victorii din tot atâtea meciuri desfăşurate, fiind singura echipă care nu a suferit nicio înfrângere. Romanian Robotic Team a fost de departe cea mai bună echipă din concurs obţinând următoarele premii: SAFETY AWARD - acordat echipelor care aplică standarde înalte ale siguranţei pe terenul de joc şi în afara lui (premiul s-a acordat mai multor echipe); Gold Medal First Global Challenge Award - pentru locul I în meciurile de calificare pentru playoff-ul competiţiei; GOLD Medal First Global Challenge Award - pentru cel mai mare număr de puncte obţinute în concurs; GOLD Medal First Global Winning Alliance - acordat alianţei câştigătoare a concursului; Gold Medal Albert Einstein Award For First Global International Excellence (acordat echipei care a implementat cel mai bine principiile comunităţii FIRST şi al cărei robot a avut cele mai bune performanţe în concurs) – cel mai important premiu acordat în cadrul acestui concurs”, se arată în proiectul hotărârii de Consiliu Local.

