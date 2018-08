Curiozităţi despre cafea: cât de benefică este pentru slăbit şi ce efecte are asupra inimii

Cafeaua ar putea avea efecte benefice asupra sănătăţii oamenilor, arată numeroase studii referitoare la efectele consumului acestei băuturi. Iată câteva dintre concuziile trase de oamenii de ştiinţă:

Creşte buna dispoziţie

Consumul moderat de cafea scade riscul depresiei la femei şi al tendinţelor suicidale la bărbaţi şi, în general, creşte buna dispoziţie, arată rezultatele unui studiu realizat în anul 2011. Cafeaua băută dimineaţa face oamenii mai puţin iritabili, prin stimularea producerii serotoninei, noradrenalinei şi a dopaminei, în corp.

Creşte acuitatea mentală şi sănătatea creierului

Un alt studiu al efectelor cafelei asupra creierului atesta că băutul ei consolidează memoria pe termen lung. Studiile arată că o creştere a cofeinei înaintea unei sarcini exigente poate creşte procesarea şi păstrarea memoriei. De asemenea, ajută la concentrare, timpi de reacţie şi raţionament. Potrivit publicaţiei Journal of Alzheimer's Disease, consumul a cel puţin trei ceşti de cafea pe zi ar putea împiedica boala Alzheimer. Cafeaua vizează şi partea creierului afectată de boala Parkinson, reducând riscul tulburărilor.

Scade riscul de diabet

Unele studiii au arătat că utilizarea regulată a cafelei este asociată cu un risc mai scăzut de diabet zaharat, iar consumul a 3-6 ceşti pe zi pare să aibă un efect mai mare. Protecţia poate veni din creşterea hormonului adiponectin şi a altor factori care afectează nivelul insulinei şi glicemiei. Aceste reguli nu se aplică persoanelor care suferă deja de diabet. În aceste cazuri, nivelurile de zahăr din sânge şi sensibilitatea la cafea pot varia de la o persoană la alta.

Cât de utilă este pentru inimă

Oamenii au considerat cafeaua dăunătoare pentru sănătatea inimii, însă unele studii atestă că nu există nicio legătură între bolile cardiace şi consumul de cafea. Consumul mare de cafea ar creşte anumiţi factori (homocisteina) asociaţi cu un risc mai mare al unui atac de cord. Dar consumul moderat (1-3 căni pe zi) pot duc la reducerea riscului unui astfel de accident. Dovezile unui posibil efect de protecţie sunt mai puternice la femei, arată unele studii, citate de Harvard Medical School. Consumul abuziv de cafea sau al băuturilro care conţin cofeină poate duce însă la tahicardie (frecvenţă cardiacă crescută), nelinişte, tremor, nervozitate, stări de panică, insomnie, convulsii.

Ficatul, protejat de cafea

Consumul de cafea este asociat cu niveluri mai scăzute de enzime care indică leziuni hepatice şi inflamaţii. Cafeaua poate îmbunătăţi răspunsul la unele tratamente pentru hepatita C. Constatările sugerează o anumită protecţie împotriva bolilor hepatic. Cafestol şi kahweol, substanţele găsite în cafeaua nefiltrată, pot fi responsabile pentru beneficiile hepatice, informează Harvard Medical School.

Cafeaua şi vederea

O ceaşcă de cafea pe zi duce la prevenirea deteriorării vederii şi a orbirii în urma deteriorării retinei cauzată de glaucom, îmbătrânire şi diabet. Cafeaua conţine, în medie, doar 1% cofeină şi 7 până la 9% acid clorogenic (CLA), un antioxidant puternic care previne degenerarea retinei la şoareci, potrivit unui studiu Cornell, publicat in Journal of Agricultural and Food Chemistry Decembrie 2013.

Putem slăbi cu cafea?

Unele studii au demonstrat că băutul cafelei încetineşte creşterea în greutate, însă doar pe termen scurt. Acidul clorogenic, care intră în comoziţia cafelei, poate ajuta la reducerea absorbţiei de carbohidraţi. Cofeina din cafea poate contribui la o creştere a ratei metabolice cu 3 – 11 la sută, ce va ajuta la arderea grăsimilor. Rezultatele variază de la o persoană la alta, iar persoanele mai slabe beneficiază mai mult de efectele cafelei. Cafeaua este de folos la scăderea în greutate şi datorită performanţelor sportive. Unele studii arată că înaintea întrecerilor sportive, consumul de cafea are efecte pozitive asupra performanţelor şi în plus, cafeina stimulează respiraţia, volumul pulmonar fiind exploatat mai eficient. Organismul poate deveni, însă, imun la aceste efecte ale cafelei.

Energia din cafea

Cafeaua este o băutură care nu conţine calorii şi contribuie la completarea necesarului de substanţe minerale ca fier, potasiu, magneziu şi mangan. Cafeaua conţine vitamine ca niacina, o vitamină din grupul B, care este răspunzătoare de aportul de energie, riboflavină, acid pantotenic, vitamina E, vitamina C şi vitamina B6. Cafeina are proprietatea de a activa arderea lipidelor din corp şi de a contribui prin aceasta la aportul energetic al organismului. Ea creşte nivelul adrenalinei, măreşte tensiunea musculară şi capacitatea de contracţie a muşchilor.

Bună pentru digestie

Cafeaua facilitează digestia datorită efectului stimulent al cafeinei şi elementelor sale, stimulează secreţia acidului gastric şi al bilei.

