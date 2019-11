Cum a prezentat Netflix mafia lemnului din România. Gabriel Păun: „Au drujbe, sunt masivi şi furioşi. Criminalule!”

Platforma de streaming online Netflix a lansat, în 27 noiembrie, unul dintre cele mai aşteptate episoade ale seriei „Broken”, despre daunele dramatice cauzate naturii de marea industrie de consum. O parte a documentarului cu titlul „Mobilă letală”, din mini-seria „Broken”, a fost filmată în România, iar pentru realizarea investigaţiei, jurnaliştii l-au contactat şi au stat de vorbă cu Gabriel Păun, activist de mediu la Agent Green, o organizaţie non-guvernamentală implicată în combaterea furtului de lemn din zona Banatului.

Păun i-a condus prin pădurile care furnizează lemnul pentru fabricile de mobilier şi a dezvăluit, înainte de apariţia episodului despre mafia lemnului, că, în timpul filmărilor, atât el cât şi jurnaliştii americani au trecut prin clipe de coşmar, fiind sechestraţi în pădure de către exploatatorii de lemn.

„Deplasarea în teren pe care am făcut-o cu echipa Netflix a fost una extrem de dramatică chiar şi acolo unde am mers pentru a le arăta o parte din tezaurul natural al României. Am filmat la Sebeş, în Parcul National Retezat si în Domogled. Când am vizitat pădurile seculare din Parcul Naţional Domogled ne-am reîntâlnit cu o firmă de exploatare pe care o prinsesem cu trei luni în urmă la furat, mână-n mână cu un angajat Romsilva. Deşi le făcusem denunţ şi sunt anchetaţi şi de Poliţie şi de Garda Forestieră, lucrătorii nici n-au stat pe gânduri când m-au recunoscut şi au tăiat imediat doi arbori uriaşi care s-au prăbuşit peste drumul pe care venisem. Unul în faţă şi unul în spate, pentru a ne bloca accesul. Apoi au continuat să taie arbori groşi care să se dărâme pe maşinile noastre. Cumva am scăpat fără ca cineva să fie rănit, dar toată lumea a tras o sperietură zdravănă. Cel mai trist este că pădurea respectivă, Ciucevele Cernei, este în Patrimoniul Mondial UNESCO şi riscăm să pierdem acest statut din cauza tăierilor ilegale“, relata Păun, înainte de apariţia episodului. Declaraţiile sale au stârnit nenumărate reacţii în spaţiul public şi au făcut ca apariţia documentarului să fie cu atât mai aşteptată.

Scena relatată de activistul de mediu a fost prezentată diferit de autorii episodului „Mobila letală”. Intervievat în pădurea unde se exploata parchetul, Gabriel Păun le-a spus jurnaliştilor că înante cu două luni de realizarea interviului a depus plângere împotriva unei firme de producţie a cherestelei pe care a acuzat-o că taie ilegal lemn în Parcul Naţional Domogled. Aceeaşi tăietori de lemne au revenit însă în parc, arăta acesta.

Iată cum a fost prezentată scena controversată din documentarul Netflix:

„Gabi şi echipa sa se iau după zgomotul fierăstraielor şi decid să-i înfrunte pe tăietori: <<Vă salut. Iar ne întâlnim. De unde tăiaţi acum, pe dreapta sau pe stânga? Nu mai vorbiţi cu noi? Păi ziceţi-ne şi nouă din care parchet scoateţi acum>>”

La un moment dat unul dintre angajaţii firmei care exploata parchetul şi-a dat pantalonii jos, arătându-le posteriorul celor care îl filmau.

„Sunt nervoşi pentru că i-am prins şi sunt... Compania lor e aproape de faliment. Pe buturugă ar trebui să fie o ştampilă aplicată cu litere şi cifre. Văd coaja... tăiată, dar nu e nicio ştampilă”, relatează Gabriel Păun.

„Unde e marca, nene?”, întreabă activistul de mediu. „Dar uită-te acolo, n-o vezi?”, îi răspunde tăietorul. „Să mor eu dac-o văd”. În cele din urmă tăietorul îi arată marca făcută de pădurar. „Nu mi-aţi arătat nici măcar o literă”, îi răspunde Gabriel Păun.

„Nu îmi poate arăta vreo dovadă că a fost legal şi taie doar copaci din aceştia, care din punct de vedere economic sunt cei mai valoroşi. E perfect sănătos. O bucată superbă. Se pot face produse superioare din el”, afirmă Păun, arătând spre un copac tăiat.

„Trebuie să avem mare grijă cu ăştia. Au drujbe. Sunt masivi. Sunt furioşi. Fac ceva ilegal deci trebuie să avem grijă”, le spune actvistul de mediu jurnaliştilor pe care îi însoţea.

„Criminalule”, iî strigă apoi unuia dintre tăietorii de lemne, în timp ce arborele tăiat de acesta s-a prăvălit peste drum.

Munţii Carpaţi ai României găzduiesc unii dintre ultimii codri seculari ai Europei. Astăzi, aceste păduri de legendă sunt ameninţate. Începând din ani ’90, după căderea regimului comunist din România, guvernul a deschis porţile companiilor internaţionale de exploatări forestiere. Ţara era numai bună de exploatat. Avea resurse bogate, un guvern instabil, corupţie politică din belşug şi legături cu crima organzată, notează autorii documentarului.

