Cum arăta restaurantul Corvinul în anii ´50, locul unde au cinat Hruşciov, Dej şi Ceauşescu

Restaurantul Corvinul a fost proiectat şi construit la începutul anilor ´50 , în Oraşul Muncitoresc, cel mai cartier de blocuri al Hunedoarei, iar arhitectura sa o imita pe cea a unor construcţii reprezentative pentru arhitectura sovietică din „epoca Stalin”.

GALERIE FOTO CU RESTAURANTUL CORVINUL

Clădirea spectaculoasă a fost locul unde în vara anului 1962 au cinat Nikita Hruşciov, la acea vreme conducător al Uniunii Sovietice, şi liderii comunişti Gheorghe Gheorghiu Dej şi Nicolae Ceauşescu.

Fotbalul din România anilor ´50, prin ochii dizidenţilor. Cât de detestate erau echipele Armatei şi Miliţiei

Blestemul minelor de uraniu. Cum au trăit românii în coloniile miniere secrete controlate de sovietici VIDEO

„Armata” de prostituate de lux folosită de Securitate pentru străini. Cine erau tinerele folosite pentru sex, furt şi şantaj

Restaurantul devenise o emblemă a Hunedoarei în era comunistă. Publicistul Vasile Nicorovici a oferit o descriere aparte a complexului de la sfârşitul anilor ´50.



Restaurantul Corvinul în anii 50. Sursa: Hunedoara - istorie, cultură, turism / Facebook



„Restaurantul e o lucrare unică în materie, depăşind orice local similar din tară şi chiar din Bucureşti. Localul, de fapt, e un combinat de deservire cuprinzind restaurant, cofetărie, berărie şi sala de banchete. Numai o descriere in amănunt poate infăţişa aspectul său real. Intrarea principală: un hol impozant, înalt şi arcat cu două garderobe in părţi. Cofetăria, în stânga, e o incapere intima pavata cu mozaic şi avind tavan de calcio-vecchio. Pe-o scară cu trepte de marmură s-ajunge in sala de banchete. Podeaua de parchet, lustruită, semnifică distincţia. O petrecere vara, pe terasa de alături, va fi strălucitoare: mozaic pe jos, fântână arteziană in mijloc, becuri prinse de pergolă, vedere asupra Combinatului nocturn”, scria Vasile Nicorovici, în volumul „400 de zile în oraşul flăcărilor”, (Editura Tineretului, 1958), citat pe pagina de Facebook „Hunedoara - istorie, cultură, turism”.



Hunedoara văzută noaptea, în anii 50, de pe terasa restaurantului Covinul. Ilustrată. Sursa: Delcampe.net.

Lifturi pentru alimente

Sala restaurantului era fastuoasă şi monumentală, potrivit scriitorului. „Înaltă de un etaj, cu tavan in ulei alb şi scări de marmură roşie, la intrare. Pe unul din pereţi, o frescă uriasă cu imagini din Hunedoara. Atât restaurantul cât şi sala berăriei de-alături au terase de vară, înconjurate cu stilpi pentru iluminaţie, ca niste coloane, şi jardiniere pentru sădit flori. Semnul adevăratei civilizaţii se arată în camerele dosnice, de deservire, fiindcă aici nu intră consumatorul şi s-ar fi putut construi oricum, ca în vechile restaurante capitaliste. Frigoriferele, bucătăria, caloriferul constituie o adevărată uzină în care focul, frigul ori ventilaţia se produc absolut mecanizat. Duşuri pentru personalul restaurantului asigura igiena. Şapte ascensoare cară alimente în pivniţă sau ridică mâncărurile la etaj, scutind pe magazioner sau pe ospătar de eforturi grele. Iată de ce localul e unic nu numai ca mărime şi complexitate, dar şi prin faptul că a fost proiectat după o conceptie nouă, pentru Hunedoara de mâine, socialistă”, adăuga Vasile Nicorovici.



Restaurantul Corvinul. Foto: Daniel Guţă. ADEVĂRUL



După 1990, pentru aproape două decenii, complexul Corvinul a intrat în declin. În ultimii ani, însă, mai multe dintre spaţiile sale au fost renovate.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Prăbuşirea oraşelor muncitoreşti ridicate de la zero în anii comunismului. Cum au ajuns centrele industriale apărute peste noapte adevărate „oraşe-fantomă“

Mega-proiectele secrete din comunism: canalul pentru submarine, portul militar condus de sovietici şi mina de uraniu cu 15.000 de deţinuţi politici

Secretele sovromurilor din primii ani de comunism. Cum a ajuns toată industria românească sub controlul sovieticilor

Fabrica de pâine din Hunedoara anilor ´50, salvată de la demolare. Un mall uriaş urma să îi ia locul