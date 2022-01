Controversele aurului dacilor. Cele mai preţioase comori antice au fost scoase la iveală de braconieri

Primele săpături arheologice de la Sarmizegetusa Regia au avut loc la începutul anilor 1800 şi au fost motivate de febra comorilor dacice care îi cuprinsese pe localnici, după ce unii dintre ei au descoperit aici tezaure preţioase de galbeni.

Enigmele templelor din Sarmizegetusa Regia. Altare de rugăciune şi sacrificii sau hambare uriaşe?

VIDEO Descoperiri arheologice uimitoare în Sarmizegetusa Regia: ruinele unei clădiri misterioase şi o alee antică de lux, scoase la iveală

VIDEO Mărturia starului care a dansat gol-puşcă în Sarmizegetusa: „Am simţit vorbele regelui Decebal către oamenii săi: Suntem războinici. Zeii ne vor apăra!”

În primăvara anului 1803, Paul Torok, procuratorul domeniului fiscal al Hunedoarei, a ajuns la Grădiştea de Munte (Sarmizegetusa Regia), dorind să afle locul de provenienţă al comorilor. Zona a fost pusă sub pază, iar localnicilor li s-a interzis să mai caute aur în împrejurimile ruinelor antice – lucru care nu i-a descurajat. Autorităţile au descoperit atunci, la Sarmizegetusa Regia, rămăşiţele unor temple, ale fortificaţiei, un turn şi o baie romană, însă doi ani mai târziu au abandonat cercetările, unul dintre motive fiind chiar faptul că aurul la care sperau nu a fost de găsit.



De la începutul secolului al XIX-lea, cetăţile dacice din Munţii Orăştiei au fost scormonite de nenumăraţi căutători de comori, iar cele mai preţioase tezaure au fost urmarea activităţilor de braconaj arheologic. Multe dintre artefacte au fost traficate pe piaţa neagră, pierzându-şi urma, poate pentru totdeauna. Unele au fost recuperate, cu mari eforturi, de autorităţile române. Arheologii au avut mai puţin noroc ca braconierii în găsirea tezaurelor valoroase, aceştia din urmă fiind adesea mai bine dotaţi în ce priveşte logistica.

Brăţările dacice de aur, descoperite doar de braconieri

De peste două secole au loc cercetări arheologice la Sarmizegetusa Regia, însă cele mai preţioase artefacte, cel puţin 24 de brăţări dacice de aur masiv, nu au fost descoperite de arheologi, ci de căutătorii de comori.

Braconierii le-au scos la iveală, potrivit anchetatorilor din dosarele traficului de comori dacice, în perioada 1999 – 2001. În anii următori au fost traficate pe piaţa neagră a antichităţilor, iar în perioada 2007 – 2011, 13 astfel de artefacte au fost recuperate de statul român, 12 din afara ţării şi una în urma unei operaţiuni a Poliţiei de Frontieră, la Hunedoara.



Brăţări dacice. ADEVĂRUL

Alte cel puţin 11 brăţări dacice, descoperite în Sarmizegetusa Regia, sunt date încă dispărute, anunţau reprezentanţii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, care a instrumentat dosarele reţelelor infracţionala.

Brăţările au fost realizate din aur nativ, aluvionar, dar mai au în compoziţie argint şi cupru. Aveau atât valoare profană cât şi valoare rituală, fiind considerate de unii arheologi drept ofrande aduse unor zeităţi.

Ele au fost estimate la 100.000 de euro, piesa, conform evaluării din 2015, publicată în volumul Reîntregirea Bogăţiei Milenare a României, un ghid de informare privind bunurile culturale mobile recuperate de Poliţia Română în perioada 2000 - 2015.

Scuturile dacice din Piatra Roşie

Vânătorii de comori au fost cei care au scos la iveală dintre ruinele cetăţii Piatra Roşie primele scuturi dacice aflate în stare bună de conservare.

Piesele, frumos ornamentate cu motive din lumea animalelor (bour, grifon, păsări de apă), ar fi fost folosite la procesiuni, potrivit unor istorici. Erau prevăzute cu 12 orificii, prin care erau fixate de un suport cu ajutorul unor ţinte ornamentale frumos decorate.

Toate aceste comori au stârnit dezbateri aprinse în mediul academic, privind originea şi simbolistica lor. Artefactele au ajuns pe piaţa neagră a antichităţilor, două dintre ele fiind recuperate în 2012 de autorităţi.



Disc recuperat de autorităţile române Foto: MNIR

Până la descoperirile de la începutul anului 2000, care au avut loc în urma unor activităţi ilegale, în cetatea dacică din Munţii Orăştiei arheologii au găsit, în 1949, doar fragmente dintr-un astfel de disc, în stare avansată de degradare.

De atunci, în ciuda importanţei descoperirilor, cercetările nu au mai continuat la Piatra Roşie , timp de peste jumătate de secol. Cel puţin şapte scuturi au fost găsite din Munţii Orăştiei, potrivit anchetatorilor care au instrumentat dosarele comorilor dacice, iar unele dintre acestea şi-au pierdut urma pe piaţa neagră a antichităţilor. Scuturile recuperate de statul român sunt estimate la 80.000 de euro bucata.

Artefact preţios, descoperit întâmplător

Un caz aparte al descoperirii unui artefact valoros a fost matriţa antică de bronz din Sarmziegetusa Regia. Piesa a fost descoperită întâmplător, în vara anului 2013, la rădăcina unui fag bătrân din Sarmizegetusa Regia, doborât de furtunile din preajma sărbătorii Sânzienelor.

VIDEO CU MATRIŢA ANTICĂ

O furtună violentă a scos la iveală artefactul preţios, găsit a doua zi de Vladimir Brilinsky, la acea vreme administrator al sitului UNESCO. „Ridicând-o tremurând, sub privirile uluite ale copiilor ce mă însoţeau, am simţit că a venit vremea să înţeleg că nu am trăit degeaba pe pământ, că pe lângă un copil făcut, pe langă o carte citită şi pe lângă un pom sădit am mai făcut şi altceva. Ceva pentru care, acum, Dumnezeu mă răsplătea”, relata Vladimir Brilinsky, cel care a predat-o ulterior autorităţilor. Matriţa se afla îngropată la circa un metru, în apropiere de poarta de sud a cetăţii şi de „valul roman”.



Matriţa din Sarmizegetusa Regia. FOTO: Daniel Guţă. ADEVĂRUL

Potrivit cercetătorilor, artefactul a fost descoperit în stare bună de conservare, pe suprafaţa lui putându-se observa, însă, urme de utilizare. Alte abiecte antice asemănătoare nu au mai fost însă descoperite până în prezent.

Piesa masivă de bronz, bogat împodobită cu înfăţişări ale unor animale de pradă, reale şi fabuloase, înfăţişate luptându-se între ele, continuă să păstreze o mulţime de enigme, neelucidate încă de oamenii de ştiinţă care au studiat-o în detaliu.

Zeci de kilograme de aur dispărute

Un colier de aur împodobit cu 27 de pandantive şi o pereche de cercei de aur s-au numărat şi ele printre piesele furate de braconieri din cetăţile dacice. Ar fi fost descoperite în 2001 în situl Căpâlna (judeţul Alba), inclus în patrimoniul UNESCO şi au fost recuperate de autorităţile române în 2009.

Valoarea lor a fost estimată la 30.000 de euro, conform evaluării Poliţiei Române din 2015. Bijuteria despre care se presupune că ar fi fost purtată de o femeie dacă avea rolul de a apăra posesoarea de spiritele rele poate fi admirată la muzeul din Alba Iulia.



Kosoni recuperaţi de autorităţi. ADEVĂRUL

Potrivit unui bilanţ al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, dintre artefactele descoperite de căutătorii de comori în cetăţile dacice şi traficate pe piaţa neagră, sunt urmărite în continuare, prin INTERPOL, mai multe tezaure antice valoroase: un tezaur de monede Lysimach, din aur (30 de kilograme), din care s-au recuperat 36 piese; mai multe tezaure de monede Koson din aur (25 de kilograme), din care s-au recuperat 1.035 piese; un tezaur de monede Koson din argint, din care s-au recuperat 231 monede; cinci scuturi regale din fier, 11 brăţări spiralice din aur, tezaure de denari romani (imitaţii dacice) etc.

Totuşi, în ultimele decenii, zeci de mii de bunuri culturale (peste 56.000 numai în perioada 2000 - 2015) au fost recuperate de autorităţile române, potrivit unui raport al Poliţiei Române. valoarea lor fiind estimată la cel puţin patru milioane de euro.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Ce ascund zidurile Sarmizegetusei Regia. De două luni arheologii lucrează intens la dezvelirea ei FOTO

Cum au fost găsite cetăţile strămoşilor noştri. Goana după aur din secolul XIX a scos la suprafaţă Sarmizegetusa Regia

Urşii au „cucerit” şi Sarmizegetusa Regia. Imagini nemaivăzute filmate la poalele capitalei dacilor VIDEO

Piaţa înfloritoare a aurului dacic. Cum au fost traficaţi Kosonii din Sarmizegetusa Regia online, în lumea largă

Asaltul asupra Sarmizegetusei Regia. Ce au adus 20 de ani de anchete în dosarele aurului dacic furat

Cât valorează, de fapt, aurul din Sarmizegetusa Regia, scuturile de paradă şi bijuteriile dacilor, cele mai importante obiecte antice recuperate în ultimii ani

Închisoare pentru traficarea celui mai mare tezaur de monede dacice, furat din Sarmizegetusa Regia. Comoara de patru milioane de euro a rămas ascunsă

Pericolele din Sarmizegetusa Regia. De ce turiştii sunt atenţionaţi să nu se descalţe în templele dacice VIDEO

Cele mai bizare practici din cetăţile dacice. Sex mistic în temple, dansuri în pielea goală şi spirale yoga VIDEO

Marele mister al Sarmizegetusei Regia. Cine a distrus din temelii templele antice: dacii sau romanii?