Colegii elevului premiant găsit spânzurat înainte de BAC: „Suntem foarte trişti şi mâhniţi. Era iubit de colegi şi nimeni nu l-a marginalizat, jignit sau hărţuit“

Foştii colegi de liceu ai elevului premiant găsit spânzurat la marginea oraşului Petrila, cu o seară înainte de a susţine probele Bacalaureatului, au venit îmbrăcaţi în negru la examene, purtând doliu pentru George Costache. Într-un mesaj semnat de , ei susţin împreună cu foştii profesori ai adolescentului că, în niciun caz, acesta nu era victima umilinţelor la şcoală. Nu s-au pronunţat însă cu privire la motivele care l-ar fi putut determina pe George să se sinucidă.

„În şcoală există o comisie în activitatea căreia se regăseşte şi prevenirea bullying-ului, iar o dovadă că suntem preocupaţi de acest subiect este derularea in luna martie, anul curent, a proiectului ”De la glumă la bullying”. Credem că liceul nostru se numără printre puţinele unităţi şcolare în care profesorii sunt foarte apropiaţi de elevi şi preocupaţi de a cunoaşte şi rezolva toate problemele acestora... Nu negăm existenţa acestui fenomen, el este prezent în toate comunităţile şcolare, dar considerăm că nu poate fi asociat cu motivul pentru care George l-a avut când a ales să recurgă la asemenea gest... Întrebarea noastră este cât de credibilă este o postare de pe internet în măsura în care chiar tânăra din Dej afirmă că regretă că nu a avut o legătură strânsă cu George în ultima perioadă. Niciun elev care l-a cunoscut pe George nu a auzit vreodată ca acesta să aibă porecla Zombie şi nici nu sunt de acord că ar fi fost victima bullying-ului. Colegii de clasă ai lui George, părinţii, precum şi profesorii care l-au cunoscut sunt profund marcaţi de gestul tânărului şi se învinovăţesc că nu au văzut niciun semn că ar fi avut probleme. De aceea este nedrept ca elevii, în primul rând, să fie împovăraţi în această perioadă importantă din viaţa lor cu acuzaţia că ei sunt cauza care l-a determinat pe George să renunţe la viaţă”, se arată în scrisoarea semnată de profesorii Gabriela Belgiu şi Diana Moga, de Colectivul clasei a XII-a C, Părinţii elevilor clasei a XII-a C şi preşedinte comitetul de părinţi, Elisaveta Popescu.

„George era iubit de colegi şi, chiar dacă era mai retras, aceştia încercau să-l antreneze în activităţile lor şi nu l-au marginalizat, jignit, hărţuit niciodată. O dovadă că George se înţelegea foarte bine cu colegii lui este chiar prezenţa acestuia la banchetul de absolvire a liceului. Ar fi mers la petrecere cu cei care-l „ostracizau”?! Nu! El a mers acolo pentru că era între prieteni! În albumele colegilor, gândurile sale au fost încărcate de un sentiment profund de prietenie,de glume, lucru imposibil dacă ar fi avut divergenţe sau resentimente faţă de aceştia. Şi încă un argument că în cazul lui George nu este vorba despre bullying: să presupunem că această ipoteză este reală… de ce să se sinucidă acum, după absolvire, cănd a scăpat de ipoteticii agresori?! Nu are sens. Suntem trişti, foarte trişti şi mâhniţi. Din păcate nu ştim dacă vom afla vreodată adevăratul motiv pentru care George a luat decizia de a renunţa la viaţă. Vă rugăm să ne daţi ocazia de a spune adevărul despre acest caz. Colegii lui George, părinţii acestora şi cadrele didactice sunt atât de marcaţi încât nu merită să fie făcuţi responsabili pentru această dramă. Întreg colectivul Colegiului Tehnic ”Constantin Brâncuşi” Petrila suntem cu sufletul alături de familia lui George, le dorim puterea de a trece peste acest moment… George, zbor lin printre îngeri!”, a fost mesajul foştilor colegi şi profesori ai elevului.

Elevul a avut media 9,47

Contactată de adevarul.ro, Cecilia Mitran, directorul Colegiului Tehnic „Constantin Brâncuşi” din Petrila, susţine că sinuciderea adolescentului i-a marcat profund pe colegii acestuia.

„Noi nu avem vreo explicaţie pentru gestul băiatului, din păcate. Dar sub nicio formă acest gest nu poate fi pus pe seama faptului că ar fi fost batjocorit de colegi. Dacă se presupune că ar fi fost real acest lucru, tragedia s-ar mai fi întâmplat acum la o lună după ce a terminat şcoala? Poate s-ar fi întâmplat până acum, nu acum când a scăpat de ei, dacă se punea problema aşa. Este trist, e o dramă, este o anchetă în desfăşurare la Poliţie, probabil vor fi chemaţi şi colegii săi după examenul de Bacalaureat, pentru că i-am rugat să îi protejeze pe copii. Foştii colegi ai lui George, pe lângă drama prin care trec, chiar se simt chinuiţi şi hărţuiţi, de o astfel de povară, pentru că pe clasa lui s-a pus presiune şi nu e normal să fie aşa”, a declarat Cecilia Mitran. Ea a adăugat că elevul nu era marginalizat de colegi şi nu a avut nicio poreclă.

De asemenea, a făcut parte dintr-o clasă deosebită, cu copiii care aveau medii de peste 8,70, iar el a încheiat anul şcolar cu media 9,47.

Gestul şcoant al elevului premiant

George Costache, tânărul de 18 ani, din Petrila, a fost găsit mort la marginea oraşului Petrila. Adolescentul s-a spânzurat de creanga unui copac cu o seară înainte de a susţine prima probă la examenul de Bacalaureat. Cei care l-au găsit au putut observa că purta un tricou cu mesajul „The Walking Dead” (Mortul Umblător), iar o fostă prietenă a sa, din Dej, a susţinut că tânărul, provenit dintr-o familie modestă, era adesea umilit de alţi adolescenţi şi chiar fusese poreclit „Zombie”.

„Pentru că ai fost batjocorit până n-ai mai putut îndura: ţi-au zis Zombi. Aşa că ai decis sa pui capăt, agăţându-te şi lăsând în urmă, în mod ironic, un mesaj pentru cei care te-au rănit. Nici nu pot să îmi imaginez ce ai simţit şi îmi pare aşa rău că în ultimul timp n-am mai fost aşa apropiaţi. Ştiu că n-o să vezi niciodată asta, dar e cel mai mic lucru pe care pot să-l fac pentru tine. Să-i încurajez pe alţii să fie buni cu cei din jur, ca alt suflet să nu simtă ce ai simţit tu. De aceea vreau să vă rog şi să vă încurajez să fiţi buni şi plini de compasiune şi de dragoste faţă de cei din jurul vostru, pentru ca niciodată nu ştiţi prin ce trec şi ce simt ei. Nu merită să faci un om sa sufere, să-l răneşti. Pentru că oamenii sunt printre cele mai frumoase lucruri din lumea aceasta. Şi nici un suflet nu merită să sufere atât de mult încât să îşi dorească să îşi ia viaţa”, a fost mesajul fostei apropiate a adolescentului. După reacţiile primite, tânăra şi-a şters mesajul de pe pagina de socializare.

