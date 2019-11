Cinema Flacăra, singurul din municipiu, închis după un an de la inaugurare: „Este strigător la cer...”

Cinematograful Flacăra din Hunedoara s-a închis, potrivit administratorilor săi. Aceştia au publicat un mesaj pe pagina de Facebook în care explică motivele pentru care au luat decizia.

„Ne este greu să postăm acest anunţ, dar din păcate realitatea ne face să gândim cu "creierul" nu cu inima. Din păcate cinematograful se va închide începând cu data de 7 noiembrie 2019. Am încercat să facem branşamentul de gaz pentru încălzirea centrală a cinematografului (anul trecut am avut centrală electrică cu nişte costuri uriaşe). Ne-ar fi trebuit autorizaţie de construcţie, dar din păcate acest cinematograf nu apare nicăieri pe CF, apare doar terenul, al statului român. Aşa că ne vedem "legaţi de mâini şi de picioare", neputând să continuăm acest proiect. Am investit enorm într-o locaţie, cinematograful Flacăra - închis de 14 ani, pe care l-am redeschis în 2018. Se pare că locuitorii municipiului Hunedoara apreciază mai mult filmele de la Mall Deva (deşi preţurile noastre erau de 13 lei la filmele 2D şi de 16 lei la filmele 3D. Vă rog comparaţi preţurile de la Mall Deva). Este strigător la cer să ai filme de top în premieră sau avanpremieră, să ai echipamente de ultima generaţie (de exemplu Sonorizare 7.1, pe care nici Mall-urile nu o au) şi să ai 5-10 spectatori. Păcat de acest oraş, că are un potenţial enor, care din păcate nu este pus în evidenţă! Aşa, cu regret anunţăm că ne vom retrage, deşi am investit enorm, sperând din suflet că vom reda hunedorenilor bucuria de a păşi treaptă cu treaptă spre un oraş cultural şi istoric care merită pus ca şi punct de referinţă pe harta României”, au anunţat reprezentanţii Cinematografului Flacăra pe pagina de Facebook.

Anul trecut, peste 100.000 de euro au fost investiţi pentru modernizarea cinematografului Flacăra, singurul din municipiul Hunedoara, închis de aproape un deceniu. În acest timp interiorul clădirii a fost reabilitat, sala de 400 de locuri a fost recondiţionată, iar cinematograful a fost dotat cu aparatură tehnică 3D şi sonorizare 7.1. Din 2009, cinematograful Flacăra fusese închis, întâi pentru intervale de câteva luni, iar din 2011 pe o perioadă nedeterminată.

Din 2012, reprezentanţii Regiei Autonome a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor anunţau că sala de spectacole va fi modernizată, iar hunedorenii vor putea viziona aici filme, însă în anii următori investiţiile s-au lăsat aşteptate. În 2018, clădirea închisă şi degradată a fost predată unor investitori privaţi din judeţul Cluj, care au renovat-o, pentru a deschide un cinematograf 3D. În judeţul Hunedoara, în ultimii ani au fost deschise cinematografe în Deva, Vulcan şi Petroşani.

