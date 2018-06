Cine sunt premiantele de la Evaluarea Naţională: „Nota 10 înseamnă ambiţie, muncă şi motivaţia să nu mă abat din drumul meu”

Alecsia Timeea Băluş, absolventă a clasei a opta la Colegiul Naţional Decebal, din Deva, şi Diana Maria Beţa, absolventă a Şcalii Gimnaziale I. G. Duca din Petroşani au fost singurii elevi din judeţul Hunedoara care au obţinut media 10 la examenele de Evaluare Naţională.

Alecsia Timeea Băluş, elevă la cel mai bun liceu din judeţul Hunedoara, Colegiul Naţional Decebal, din Deva, a participat încă din primii ani de şcoală la numeroase olimpiade şi concursuri.



Eleva de nota 10 îşi doreşte să devină medic. Rezultatul obţinut la Capacitate a motivat-o să continue să studieze.

„Am muncit foarte mult anul acesta şi nu am mai prea avut timp de alte activităţi, cum au fost olimpiadele, la care până acum am participat în fiecare an. Sunt foarte fericită şi emoţionată. Nu pot să descriu în cuvinte ceea ce simt”, a declarat Timeea Băluş, pentru adevarul.ro.



În 2017, eleva a ajuns la faza naţională la un concurs de chimie, iar în anii precedenţi a avut rezultate foarte bune la olimpiadele de Limba Română şi Matematică. A participat şi la concursuri şi olimpiade de pian.

„Aş vrea să devin medic pediatru deoarece îmi plac copiii şi sunt pasionată şi de biologie şi chimie”, mai spune Timeea.



Timeea Băluş. FOTO: Alexandru Demeter / Facebook.

Diana Beţa şi-a dedicat în ultimii ani aproape întreg timpul liber activităţilor legate de şcoală, iar rezultatele au fost pe măsura muncii sale. „Pentru mine, nota 10 înseamnă în primul rând multă muncă, pe care am depus-o din clasele mici şi totodată multă ambiţie şi motivarea pe care am primit-o din jur: de la părinţi şi, mai ales, de la profesori. Sunt foarte bucuroasă pentru această notă şi sper să fie cât mai multe şi pe viitor”, a relatat Diana Beţa, potrivit informatiavj.ro. În anii de gimnaziu, eleva din Petroşani a participat la olimpiade de Limba Română, Matematică, Educaţie Tehnologică, Fizică şi Desen şi a avut doar două medii de 9, în clasa a V-a şi în clasa a VI-a. În rest, doar 10 pe linie.



Diana Beţa / RSTArt. FACEBOOK

„Am încercat să găsesc motivaţia în ceea ce e în jurul meu, să încerc să mă menţin, să nu mă abat din drumul meu. Motivarea – părinţii, familia, profesorii, dar şi faptul că mi-au reuşit olimpiadele. Asta m-a motivat din ce în ce mai mult. Chiar dacă am început cu câte puţin, am vrut să iau cât mai multe olimpiade, să mi se recunoască meritele. Ambiţia este foarte importantă. Trebuie să îţi împarţi timpul. Şi cred că m-a ajutat foarte mult faptul că am fost atentă la ore, în clasă”, a mai spus Diana Beţa.

2.750 de elevi s-au înscris la examenele de capacitate, iar dintre ei peste 100 au obţinut medii mai mari de 9 şi peste 800 au luat note finale sub 5.

Rezultatele au fost afişate pe site-ul evaluare.edu.ro.

