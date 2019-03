CFR a fost condamnată la daune de peste 400.000 de euro către o femeie mutilată pe viaţă după un accident de tren

Magistraţii Judecătoriei Haţeg au condamnat Compania Naţională a Căilor Ferate Române într-un dosar de vătămare corporală din culpă, la patru ani şi jumătate după un accident de tren produs în gara Subcetate, în urma căruia mai mulţi călători au avut de suferit.

Potrivit sentinţei pe scurt publicată de Judecătoria Haţeg, CN CFR SA a fost condamnată cu 1.200.000 lei amendă (5.000 lei x 240 de zile amendă) pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă. Instanţa a admis acţiunile civile exercitate de Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva şi Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei Constanţa” precum şi a părţii civile Nicolae Joiţa şi a dispus obligara CFR la plata următoarelor sume:

„Cu titlu de daune materiale, suma de 1.251,627 lei, plus dobânda legală, de la data producerii prejudiciului, reprezentând contravaloarea prestaţiilor medicale acordate persoanei vătămate Nicolae Joiţa, de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva; Cu titlu de daune materiale, suma de 9.105,42 lei, plus dobânda legală, de la data producerii prejudiciului, reprezentând contravaloarea prestaţiilor medicale acordate persoanei vătămate Nicolae Joiţa de către Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei Constanţa”; Cu titlu de daune materiale, suma de 1000 lei, sub formă de prestaţie lunară, de la data producerii prejudiciului 14.09.2014 până la încetarea stării de nevoie, respectiv protezarea, cu aplicarea dobânzii legale pentru fiecare prestaţie, de la data de 14.09.2014, până la rămânerea definitivă a prezentei; Cu titlu de daune materiale, suma de 116.064 euro, echivalentul în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii, în favoarea părţii civile Nicolae Joiţa; Cu titlu de despăgubiri morale, suma de 300.000 Euro, echivalentul în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii, în favoarea părţii civile Nicolae Joiţa”, se arată în soluţia dată în 4 martie de Judecătoria Haţeg.

Sentinţa nu este definitivă, putând fi contestată în 10 zile de la comunicare.

Pericolul din gara Subcetate

În 2017, procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au trimis în judecată Compania Naţională a Căilor Ferate Române, pentru vătămare corporală din culpă, în urma accidentului petrecut în gara Subcetate din judeţul Hunedoara, soldat cu rănirea a trei călători, dintre care o femeie a rămas fără un braţ. Procurorii au stabilit că în 14 septembrie 2014, în jurul orelor 00.27, în staţia de cale ferată Subcetate, din judeţul Hunedoara, a avut loc un accident de trafic feroviar, în urma căruia unei persoane i-a fost amputat membrul superior stâng.

„După ce s-a informat în prealabil în staţie cu privire la linia la care urma să sosească trenul pe care îl aştepta, persoana vătămată s-a deplasat către linia respectivă, traversând alte trei linii de cale ferată. Din cauza lipsei indicatoarelor de orientare, călătorii nu au văzut platforma pe care trebuiau să aştepte trenul, oprindu-se înainte de a ajunge la aceasta, între două linii de cale ferată. Persoana vătămată, împreună cu alte şase persoane, surprinsă de trecerea simultană a trenului de călători pe care îl aştepta pe o linie şi a unuia de marfă pe cealaltă, din cauza curenţilor de aer provocaţi, s-a dezechilibrat şi a căzut la pământ, cu braţul stâng peste firul din dreapta al unei linii, astfel încât roţile trenului i l-au amputat. De asemenea, ca urmare a trecerii trenului, alte două persoane au căzut la pământ, iar celelalte s-au dezechilibrat”, se arată în rechizitoriu.

CFR a fost acuzată că nu a realizat în staţia de cale ferată Subcetate indicatoare de orientare a călătorilor, astfel încât aceştia să poată identifica peroanele şi platformele corespunzătoare fiecărei linii de cale ferată, aşa cum compania era obligată. De asemenea, staţia CF Subcetate nu deţinea autorizaţie de funcţionare şi nu a luat măsuri specifice suplimentare de prevenire a producerii unor evenimente feroviare, funcţionând ilegal, mai informau procurorii.

