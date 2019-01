Cele şapte torturi odioase prin care călăii Securităţii îi zdrobeau pe români. Notele secrete ale CIA care arătau de ce a ajuns Maromet cel mai sadic dintre torţionari

Metodele de tortură folosite de Securitate în prmii ani de comunism erau inspirate din cele la care erau supuşi prizonierii Poliţiei Politice sovietice.

O notă secretă a Agenţiei Centrale de Informaţii a Statelor Unite ale Americii, din 25 iunie 1951, oferea detalii despre teroarea instaurată în „laboratoarele” Securităţii din anii 1950. Autorii informării enumerau şapte metode de tortură odioase aplicate de torţionari. Raportul menţiona că, de obicei, deţinuţii politici din România erau transferaţi din alte închisoari în arestul de la Jilava, după o perioadă în care erau interogaţi şi torturaţi pentru a fi „storşi” de informaţii.

Românii închişi la începutul anilor 1950 la Jilava erau atât condamnaţi, cât şi oameni care îşi aşteptau sentinţele. Înainte de a ajunge în aceste temniţe subterane teribile, care nu erau departe de Bucureşti, oamenii erau interogaţi de Securitate, Poliţia Secretă a României, ori de Serviciul Secret de Informaţii (SSI) cu birouri în fostele cazărmi Malmaison (n.r. un fost palat devenit închisoare şi sediu militar) din capitală, informa autorul notei secrete.

Cele şapte etape ale torturii

„Securitatea are câteva aşa numite laboratoare în Bucureşti unde prizonierii sunt supuşi la şapte etape de tortură: a) bătaia la tălpile goale; b) supunerea victimei la aşa numita cursă „Manej”: deţinutul este pus să alerge în pielea goală în camera de interogare între 24 de ore şi 60 de ore fără oprire; c) bătaia cu o bară de fier la tălpi în timp ce victima este încălţată; d) „crăparea” victimei: mâinile deţinutului îi sunt legate de genunchi şi este suspendat de tavanul celulei, iar din când în când este lăsat să cadă pe podea cu o brutalitate teribilă; e) bătaia la piept: victima este silită să se aşeze pe podea şi apoi o masă de lemn este aşezată pe pieptul ei. Apoi doi sau trei agenţi lovesc continuu masa cu bastoanele, ore în şir; f) înfigerea acelor sub unghiile prizonierului; g) bătaia la testicule: sunt puse într-un săculeţ strâmt, legat de o tablă specială şi lovite ritmic cu un bici (telescop) de metal pliabil”, se arăta în nota secretă păstrată în arhivele CIA. Agentul sovietic Alexandru Nicolski (Boris Grünberg unul dintre cei mai temuţi torţionari din istoria Securităţii regimului comunist, coordona adesea torturile aplicate românilor. „Şef al Securităţii, un rus pe nume Sergiu Nikolov Nikolski, ia parte personal la torturarea prizonierilor politici, care o dată erau persoane importante”, informa notă secretă din 1951.

Tenebrele Jilavei

La Malmaison, închisoarea SSI din Bucureşti, de torturarea deţinuţilor politici din vechea elită a României se ocupa personal un ofiţer de poliţie pe nume Mărculescu. Când atît Serviciul Secret cât şi Securitatea încheiau interogarea victimelor, acestea erau transferate la Jilava, o închisoare pentru 2.500 de oameni. Aici erau întâmpinaţi de alţi torţionari. Cel mai temut dintre ei, informau colaboratorii CIA, era Maromet.

„La intrarea în Jilava, prizonierii sunt dezbrăcaţi la pielea goală şi sunt percheziţionaţi, în special în locurile unde ar fi posibil să ascundă obiecte. Percheziţia este făcută de miliţieni recrutaţi dintre ţiganii din Jilava. Printre ei se află şi un comandant extrem de sadic, Maromet, care întotdeauna ia parte la căutarea deţinuţilor”, informa raportul CIA.

O secţie specială din Jilava era destinată femeilor, care beneficiau de acelaşi tratament din partea torţionarilor. Printre deţinutele care au trecut prin Jilava, înainte de fi trimise la Mislea, s-au numărat Pia Brătianu (sora omului politic I.C. Brătianu), Simona Catargi (moştenitoae a familiei Sturdza)şi Arlete Coposu (soţia lui Corneliu Coposu), informa CIA.





„Autorităţile închisorii Jilava sunt extrem de severe şi brutale. Crăciunul trecut, deţinuţii politici, aşteptând sărbătoarea, au început să cânte colinde, dar bucuria lor nu a durat prea mult. Comandantul de miliţie Maromet i-a pedepsit punându-i să se plimbe dezbrăcaţi pe coridoare. Apoi, împreună cu doi miliţieni, Iamandi şi Szabo, i-au biciuit până când le-a dat sângele”, se arăta în nota informativă.

