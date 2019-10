Cele mai bune bancuri despre KGB. „De ce Lubianka era cea mai înaltă clădire din Moscova? Vezi Siberia din beciurile ei”

Sovieticii au glumit pe seama experienţelor dramatice şi traumatice din istoria lor modernă şi pe seama KGB-ului, una dintre cele mai temute instituţii din Uniunea Sovietică, iar bancurile lor au făcut furori. Ată câteva dintre cele mai cunoscute bancuri despre Securitatea sovietică:

Bărbatul lăsat în libertate de KGB

Într-un motel din Rusia, patru oameni necunoscuţi sunt cazaţi într-o cameră. Înainte de a adormi, trei dintre ei deschid o sticlă de votcă şi beau, dând o mică petrecere. Se apucă să spună bancuri politice, în timp ce al patrulea încerca să adoarmă, însă nu putea din cauza gălăgiei pe care o fac ceilalţi. Sătul de gălăgie, la un moment dat el părăseşte camera, coboară la bar şi îi cere chelneriţei să îi aducă peste zece minute o cană de ceai, dar să i se adreseze: „Tovarăşul maior, poftiţi ceaiul”. Câteva minute mai târziu, femeia îi aduce ceaiul, spunându-i „tovarăşe maior”. La auzul apelativului, ceilalţi tac, sting lumina şi se culcă imediat, speriaţi. A doua zi dimineaţă, bărbatul se trezeşte singur în cameră. Surprins, aleargă la parter şi o întreabă pe cameristă ce s-a întâmplat cu tovarăşii săi. „Nu e nevoie să ştii!”, îi răspunde aceasta. „Dar... eu de ce nu am fost săltat?”, întreabă îngrozit. „Oh, tu... ai scăpat. Tovarăşului maior i-a plăcut gluma cu ceaiul”.

Incendiul la KGB

Un om sună la un sediu regional al KGB, după ce un incendiu a cuprins instituţia. „Nu putem face nimic. KGB-ul tocmai a ars”, îi spune operatorul. Cinci minute mai târziu, omul sună din nou, iar operatorul repetă informaţia: sediul KGB a ars. Omul revine şi a treia oară, iar operatorul îi recunoaşte vocea şi îl întreabă: „De ce tot suni? Tocmai ţi-am spus că KGB-ul a ars.” „Ştiu”, răspunde bărbatul, „însă îmi face mare plăcere să vă aud spunând asta.”

Papagalul reclamat la KGB

Un banc popular despre KGB era spus, adesea, chiar de către fostul preşedinte american Ronald Reagan. „Un om din URSS care s-a prezentat la KGB pentru a reclama că şi-a pierdut papagalul. Cei de la KGB l-au întrebat de ce îi deranjează pe el şi de ce nu a mers direct la Miliţie. Răspunsul a fost: Eu doar vreau ca voi să ştiţi că nu sunt de acord cu niciun cuvânt pe care îl va avea de spus papagalul”.

Cea mai înaltă clădire din Moscova

Lubianka (temuta închisoare şi sediul KGB din Moscova) este cea mai înaltă clădire din Moscova. Poţi vedea Siberia de la subsolul ei.

Închişi pentru Karl Radek

Trei bărbaţi stau într-o celulă din Piaţa Dzerzhinsky (sediul NKVD). Primul îl întreabă pe cel de-al doilea de ce a fost încarcerat, iar acesta răspunde: „Pentru că l-am criticat pe Karl Radek” (n.r. fost lider sovietic). Primul om răspunde: „Dar eu sunt aici pentru că am vorbit în favoarea lui Radek!” Cei doi se întorc spre al treilea bărbat care a stat liniştit în spate şi îl întreabă de ce este în închisoare. El răspunde: „Eu sunt Karl Radek”.

Pipa lui Stalin

O delegaţie din Georgia natală a lui Stalin pleacă din biroul său după o întâlnire. Stalin îşi dă seama că nu-şi găseşte pipa şi îl cheamă pe Dzerjinski (şeful Poliţiei politice) să afle dacă din delegaţie cineva i-a luat pipa. După 30 de minute, Stalin găseşte însă pipa sub masă şi îl cere lui Dzerjinski să lase delegaţia să plece. Dzerjinski îi răspunde: „Îmi pare rău tovarăşe, dar o jumătate din delegaţie a recunoscut deja că ţi-a luat pipa, iar cealaltă jumătate a murit în timpul interogatoriului".

Ofiţerii KGB şi ursul

Cei de la KGB, FBI şi CIA încearcă să demonstreze că ei sunt cei mai buni la prinderea infractorilor. Secretarul general al ONU decide să le testeze. Eliberează un iepure într-o pădure pe care fiecare dintre ei trebuie să-l prindă. CIA intră şi plasează informatori despre animale în toată pădurea. Interoghează toate animalele din pădure, însă după trei luni ajung la cocluzia că iepurele nu există. FBI intră în pădure şi, după două săptămâni de anchetă care nu i-a adus pe nicio pistă ard toată pădurea şi omoară tot ce se afla în ea, inclusiv pe iepure, explicând că acesta a căutat-o cu lumânarea. Comisarii KGB-ul intră în pădure, iar după două ore aduc un urs torturat, care mărturiseşte: „Sunt iepure! Sunt iepure!”

Apelul telefonic la KGB

Un om intră într-o cabină telefonică, sună de la sediul KGB şi spune: „Bună ziua. KGB? Nu te descurci prea bine”. Apoi închide telefonul. Câteva zile mai târziu, bărbatul merge la o altă cabină telefonică şi face acelaşi lucru. Peste o săptămână, vrea să repete din nou gluma pe seama poliţiei secrete, de la o altă cabină telefonică. „Bună ziua! KGB?”. Un om îi bate în geamul cabinei telefonice şi anunţă: „Da, KGB e aici”.

Instalatorul ridicat de KGB

Într-o închisoare, doi deţinuţi îşi povestesc păţaniile. „Pentru ce te-au arestat?" întreabă primul, „a fost o o infracţiune politică sau de drept comun?” „Bineînţeles că a fost politică. Sunt instalator şi am fost chemat la comitetul de partid raional pentru a repara conductele de canalizare. M-am uitat la ele şi am spus: Întregul sistem trebuie schimbat... Aşa că mi-au dat şapte ani.”

Papagalul care înjura KGB-ul

Un rus avea un papagal vorbitor, pe care îl învăţase să înjure regimul comunist şi pe liderii acestuia. Într-o dimineaţă, ofiţerii KGB îi bat la uşă. Bărbatul are timp să ascundă papagalul în congelator. Ofiţerii îi cotrobăie prin toată casa, dar nu găsesc pasărea. În cele din urmă pleacă. Imediat, rusul deschide uşa congelatorului şi scoate papagalul, îl îmbrăţişează şi îl dezmorţeşte. Apoi îi spune: „Hai, înjură-i pe comunişti şi KGB-ul”. Papagalul îl priveşte pe bărbat serios şi îi răspunde. „Doar ce am fost în Siberia. Nu îmi mai asum vreun risc”.

Comisarii KGB în vizită la o închisoare din Siberia

Comisarii KGB decid să viziteze o închisoare din Siberia, unde interoghează trei tneri care au început să lucreze recent, dar au fost puşi în careceră.

Primul este întrebat: „De ce ai ajuns aici? Răspunde: „Pentru că săptămâna trecută ceasul meu m-a trezit mai devreme, aşa că am intrat la muncă devreme şi am fost acuzat că sun spion. Aşa că am fost închis”.

Al doilea încarcerat răspunde aceleiaşi întrebări: „Săptămâna trecută, ceasul meu m-a trezit târziu, aşa că am intrat la muncă târziu, astfel că am fost acuzat de tentativă de sabotaj şi închis aici”/

Al treilea prizonier răsounde: „Săptămâna trecută, ceasul meu m-a trezit întotdeauna la timp, aşa că am venit mereu să lucrez la timp”. Comisarul: „Şi ...?”. „Păi am fost acuzat că am adus ceasul de contrabandă, din Occident”.

Unul dintre bancurile despre KGB a fost făcut popular chiar de către Vladimir Putin:

Un american soseşte la Lubianka, sediul Serviciului Federal de Securitate (FSB, ex-KGB) din Moscova, îşi începe Putin bancul. „- Sunt spion şi vreau să mă predau”. „- Pentru ce ţară spionaţi?”, „Pentru SUA”. „- Mergeţi la biroul numărul 5”. Bărbatul se duce la biroul 5. „- Sunteţi înarmat?”, „- Da.” „- Atunci mergeţi la biroul numărul 7.” „- Aveţi mijloace de transmisie?” „- Da.” „- Atunci mergeţi la biroul 20.” „- Şi aveţi o misiune de îndeplinit?”„- Da.” „- Păi, atunci mergeţi şi ocupaţi-va de ea, nu mai deranjaţi oamenii, lăsaţi-i să muncească!", i se spune în cele din urmă spionului.

