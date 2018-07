Ce premiu va primi Iulia Corici, eleva de nota 10 la Bacalaureat, pentru rezultatul excepţional pe care l-a obţinut

Primăria Petroşani va acorda un premiu de 1.000 de lei Iuliei Corici, eleva premiantă care a obţinut media 10 la sesiunea din iunie a examenului de Bacalaureat.

De asemenea, profesorii acesteia vor fi premiaţi cu câte 500 de lei, a precizat primarul municipiului Petroşani, Tiberiu Iacob – Ridzi. La această sesiune de Bacalaureat au fost doar două medii de 10 în judeţul Hunedoara.

Una dintre acestea a fost obţinută de Iulia Ştefania Corici, din Petroşani.

„Aş vrea să dau la Politehnica din Bucureşti, la Facultatea de Automatizări şi Calculatoare. Mi-am pus problema dacă să plec să studiez în afara ţării până în urmă cu doi ani, dar am realizat că există facultăţi bune şi în România. M-am interesat la Târgul de Facultăţi, unde am descoperit această facultate, care mă va ajuta să am o carieră în domeniul IT”, a relatat Iulia, pentru adevarul.ro.