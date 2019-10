Castelul Corvinilor în şantier. Investiţia de 5 milioane de euro va schimba faţa monumentului istoric

Cinci milioane de euro vor fi investite în reabilitarea Castelului Corvinilor. Proiectul tehnic a fost finalizat, iar constructorii (asocierea Coral şi Construcţii 1) care au semnat în luna ianuarie contractul de execuţie a lucrărilor au început amenajarea şantierului, în spatele monumentulu istoric.

„În momentul de faţă, practic, se amenajează calea de acces de pe Strada Pomilor în grădina Castelului Corvinilor, unde se va afla organizarea de şantier”, a declarat Sorin Tincu, directorul Muzeului Castelului Corvinilor.

Castelul rămâne deschis

Arheologul a precizat că pe durata lucrărilor, accesul vizitatorilor va f permis în castel. „Lucrările se vor eşalona pe construcţii. Înţelegerea cu constructorul este ca să se ocupe de câte un corp de clădire în parte, astfel încât vizitarea Castelului Corvinilor să fie cât mai puţin posibil obstrucţionată”, a declarat Sorin Tincu.

Proiectul de restaurare a Castelului Corvinilor, unul dintre cele mai complexe derulate în ultimii ani în judeţul Hunedoara se va derula pe următorii doi ani şi vizează reabilitarea obiectivelor: Turnul pictat, Bucătăria Garnizoanei, Loggia Matia, Parter Turn Tezaur, Bastionul de tortură, Turn flancare pod, Turnul nou de poartă, Scara spirală, Sala Cavalerilor şi Sala Dietei, Turnul Capistrano, Ateliere (Locuinţa sudică), Aripa Zolyomi, Turnul Pustiu, Zona intrării în prima cetate, Turnul vechi de poartă, Bastionul alb, Aripa Bethlen, Bastionul Toboşarilor, Fântana, Capela, Groapa Urşilor, Bastionul muniţiilor, Galeria suspendată, Turnul Nje Boisia.

Un alt tip de lucrări vizează reabilitarea instalaţiilor sanitare existente. Va fi introdus un sistem de încălzire electric în locul instalaţiilor pe gaz. În planurile proiectanţilor intră şi reabilitarea suprafeţelor pictate din Castelul Corvinilor, monumentul istoric fiind unicat în Ardeal prin frescele sale, acum şterse de timp sau în urma lucrărilor de reabilitare din trecut. Vor fi amenajate spaţiile de vizitare şi vor fi introduse în circuitul de vizitare spaţii mai puţin accesibile din aşezarea medievală.

Cele mai multe din încăperile Castelului Corvinilor sunt degradate şi necesită restaurări. Monumentul prezintă o mulţime de neajunsuri, potrivit expertizei tehnice realizată pentru proiectul de restaurare pe fonduri europene. Infrastructura şi suprastructura monumentului necesită consolidări şi reabilitări importante. Faţada Aripii Bethlen, Bastionul Alb, capela şi Turnul Nje Boisia prezintă fisuri pronunţate, la fel şi tavanele altor încăperi. Suprafeţe mari din faţadele din curtea interioară sunt afectate de igrasie, umiditate ridicată şi exfolieri.

Iată ce probleme au fost observate la principalele spaţii ale Castelului Corvinilor:

La subsol

Camera de gardă are uşa din lemn degradată. Aceasta necesită restaurare.

Turnul nou de poartă are zidăria tencuită parţial, deteriorată, capacele de canal lipsesc sau sunt desprinse şi defecte. Uşa şi poarta din lemn sunt degradate, ancadramentul de piatră se află în stare precară.

În Bastionul torturilor uşa de lemn şi obloanele sunt foarte degradate şi trebuie restaurate.

La Camera de vinuri tencuielile şi zugrăvelile sunt deteriorate, umezite, cu urme de igrasie. Pardoselile sunt degradate.

Grupul sanitar are pereţii cu urme de infiltraţii şi igrasie. Tencuielile şi faianţa sunt desprinse şi deteriorate. Canalizarea este defectuoasă.

La Centrala termică are treptele de piatră sunt deteriorate, zidăria are urme de umezeală. Centrala va trebui desfiinţată.

Capela are zidăria umezită, elementele de piatră sunt degradate, iar elementele artistice, pictura şi blazoanele se află în proces continuu de degradare. Tencuielile vor trebui înlocuite pe cel puţin jumătate din suprafaţă.

În Lapidariumul Aripei Bethlen zidurile sunt umezite, bolţile din cărămidă sunt netencuite, sunt zone cu cărămizi deteriorate. Camera prezintă fisuri structurale în bolţi, poarta şi pardoselile sunt degradate.

La parter

Sala Cavalerilor prezintă prăbuşiri locale de pardoseli. Bolţile în zona stâlpilor octogonali prezintă multiple degradări. Tencuielile sunt umezite, deteriorate, elementele artistice din piatră sunt degradate, iar zidurile exterioare prezintă fisuri.

Scara spirală exterioară are tencuieli cu grad mare de degradare. Treptele vor trebui restaurate.

Turnul flancare are pardoselile din piatră deteriorate, tencuielile desprinse local şi degradate, fisuri în zidărie, elemente din piatră cu uzură avansată.

Bucătăria garnizoanei are zidăria, treptele şi tencuiala degradate.

Loggia Matia are tencuielile deteriorate local, iar ancadramentele, balustradele şi treptele din piatră degradate. Pictura murală şi tencuiala originală vor trebui restaurate.

În Curtea cu fântână umplutura excesivă în jurul fântânii împiedică evacuarea apelor de pe amplasament.

Aripa Bethlen prezintă fisuri superficiale în pereţi, tencuieli degradate, uşi din lemn deteriorate.

Turnul vechi de poartă are bolţile din cărămidă şi zidărie cu cărămizi lipsă, dislocate. Pardoseala de piatră este deteriorată.

În Bastionul Alb, scara interioară este degradată şi prăbuşită parţial, zidăria este deteriorată, locaşurile de tragere au fost zidite.

În Arpia Zolyomi zidăria şi tencuielile sunt umezite, tâmplăriile din lemn se află în stare avansată de degradare, la fel şi o parte din trepteşi balustrada. Starea tencuielilor din zona curţii interioare este deosebit de degradată. Va trebui montat un tavan din lemn la cota golurilro existente.

Zona de intrare în prima cetate are pardoseala de pământ necorespunzătoare, zidăria cu cărămizi lipsă, dislocată şi degradată.

Bastionul de tortură (terasale de artilerie) prezintă pardoseala degradată şi probleme de hidroizolaţie, tencuielile şi zidăria de cărămidă sunt degradate, pardoseala din mozaic este deteriorată, lipseşte balustrada la scara exterioară, uşa din lemn este deteriorată.

La etajele superioare

Sala Dietei prezintă degradări la tâmplăriile de lemn, elementele de piatră. Elementele decorative, frescele, picturile murale se află în proces avansat de degradare. Pardoselile din piatră sunt deteriorate local.

Camera Domniţei şi anexele au pardoseala din parchet în totalitate deteriorată, tâmplăriile, tavanele şi lambriurile prezintă uzură avansată. Bolţile de piatră sunt fisurate şi prezintă umezeală în zidărie. Sobele de teracotă sunt degradate, iar pardoseala, treptele de piatră, şi tâmplăriile se află în proces continuu de degradare.

Loggia Matia necesită revizuire şi reparaţii a tâmplăriilor şi tavanului din lemn, tencuielile deteriorate. Este necesară conservarea şi restaurarea frescelor.

Camera de aur prezintă umezeală în zidărie, tâmplăriile, pardoselile şi tencuielile degradate.

Sufrageria şi Galeria Bethlen au elementele din piatră degradate. Tencuielile şi lambriurile din lemn prezintă multiple degradări şi prăbuşiri locale.

Turnul Toboşarilor are pardoselile degradate, la fel şi tencuielile.

Turnul Vechi de Poartă are fisuri în zidărie şi bolţi şi pardoseli lipsă.

Aripa Zolyomi are goluri de ferestre zidite, planşeul din lemn lipseşte, grinda structurală dn lemn este deteriorată.

Turnul nou de poartă prezintă tâmplăriile şi scara de lemn parţial deteriorate, tavanul şi lambriurile sunt degradate, la fel şi elementele de şarpantă şi pardoseala.

Turnul Pictat are pardoseala din cărămidă degradată şi tencuielile deteriorate.

Turnul Capistrano prezintă şemineul medieval şi elementele decorative din piatră deteriorate, la fel şi tâmplăriile şi pardoseala. Bolţile geamurilor prezintă fisuri structurale.

Bastionul Alb nu are planşeu. Aici vor fi create două spaţii noi, prin refacerea tavanelor.

Galeria suspendată are podul de acces şi pardoselile deteriorate.

Turnul Njeboisia are pardoseala originală din cărămidă deteriorată, fisuri structurale în pereţi, scara de lemn local şi elementele şarpantei degradate.

Castelul Corvinilor a fost ridicat în cea mai mare parte în urmă cu aproape şase secole şi uimeşte nu doar prin arhitectura şi grandoarea sa, dar şi prin rezistenţa structurilor sale. Chiar dacă cele peste 20 din încăperile sale au suferit degradări şi au nevoie de intervenţii de reabilitare, ansamblul medieval şi-a dovedit durabilitatea în faţa timpului, a asalturilor şi a incendiilor care l-au afectat. Din punct de vedere structural, ansamblul prezintă un conglomerat de clădiri cu volume şi regim de înălţime diferenţiate, dar fără legături structurale corespunzătoare între ele. Zidurile fortificaţei sunt realizate în şase etape istorice diferite, între secolele XIV şi XVIII şi cu stiluri arhitecturale caracteristice epocilor, informează autorii cercetării. Materialul de bază folosit la realizarea cetăţii şi ulterior a Castelului Corvinilor a fost piatra naturală din calcar dolomitic.

