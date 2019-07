Casa unui primar din Hunedoara a fost spartă. Hoţii au furat o sumă uriaşă: „Ajutaţi-ne să-i găsim. Sunt periculoşi”

Casa primarului comunei Cerbăl, Mircea Costa, a fost călcată de hoţi. „În data de 30 iulie, Poliţia municipiului Hunedoara a fost sesizată de un hunedorean că în perioada 28 iulie – 30 iulie, persoane necunoscute i-au sustras din locuinţă mai multe sume de bani, respectiv 35.000 de lei şi 400 de euro. Poliţişti au efectuat cercetări şi au stabilit identitatea prezumtivului autor. Este un tânăr de 22 de ani, din Hunedoara, faţă de care poliţiştii vor efectua cercetări pentru furt calificat”, a precizat Bogdan Niţu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Hunedoara.

Sumele sustrase nu au fost recuperate până în prezent.

„Rog pe toată lumea sa distribuie această postare... ajutaţi-ne să-i găsim pe aceşti doi băieţi...sunt foarte periculoşi şi au furat o sumă foarte mare de bani. Dacă îi vede cineva, va rugăm contactaţi-mă de urgenţă la numerele de telefon: 0765424777, 0766698475. Multumesc!”, a scris soţia primarului, pe Facebook, într-un mesaj în care a publicat fotografiile a doi tineri, suspectaţi de spargere. Doar unul dintre ei (din stânga imaginii), mai este căutat.



Mircea Costa a precizat că îl ajuta adesea pe unul dintre suspecţi, care îi tundea gazonul din curtea casei şi că este posibil ca acesta să îi fi făcut dublură la cheie. După comiterea spargerii, unul diintre tineri a fost văzut într-un local din Hunedoara, cheltuind bani la jocurile mecanice. Poliţiştii încearcă să dea de urma lui.



„Duminică am fost plecaţi la nedee şi am fost sunat de el, apoi soţia mea, cerându-ne nişte bani, dar şi informaţii despre momentul în care urma să ne întoarcem acasă. Ieri am descoperit că banii nu mai sunt în casă, când am vrut să îi ducem la bancă. Hoţul ştia că banii fuseseră aduşi de tatăl meu şi rezultau din încasările pe chiriile de la imobilul la care e administrator. L-am găsit pe complicele lui şi l-am dus la Poliţie. Acesta a declarat că au cheltuit o parte din bani la păcănele, duminică seara. Am aflat că hoţul şi-ar fi cumpărat şi o maşină”, a declarat Mircea Costa, potrivit Hunedoara Liberă.

