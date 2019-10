Cărăuşa care ascundea droguri în vagin pentru a le livra deţinuţilor. Tranzacţiile se făceau în camera intimă

Tribunalul Hunedoara a condamnat nouă hunedoreni, cu vârste între 25 de ani şi 38 de ani într-un dosar penal în care au fost acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat şi trafic de droguri.

Ioan V. a primit trei ani de închisoare, Sergiu P. a primit doi ani şi şase luni de închisoare, Marian C. a primit un an şi patru luni de închisoare, la care se adaugă alte 2091 de zile de închisoare - un rest de pedeapsă dintr-o condamnare de 18 ani de închisoare pentru omor calificat, Gabriel A. a primit 10 luni de închisoare, Andrei B. a primit un an şi cinci luni de închisoare, Ionuţ C. a primit trei ani de închisoare, Adriana C. a primit 9 luni de închisoare cu suspendare, Tiberiu C. a primit 3 ani de închisoare la care se adaugă resturi de pedepse de peste 1.000 de zile de închisoare, iar Eugen M. a primit doi ani şi trei luni de închisoare, la care se adaugă alte 1.786 de zile de închisoare resturi de pedeapsă din condamnări mai vechi. Cei nouă au fost acuzaţi că în perioada 2018 – 2019 au constituit o grupare infracţională implicată în traficul de droguri şi substanţe etnobotanice, iar printre locurile unde acestea au fost introduse ilegal şi comercializate s-au numărat pentenciarele Aiud şi Deva (Bârcea Mare).

Pe lângă ascunderea drogurilor în cutii de iaurt şi articole de lenjerie de pat, vizitele intime efectuate de Adriana soţului ei, condamnat pentru crimă, au fost unul dintre modurile prin care substanţele interzise ajungeau în penitenciar.

„În 6 aprilie 2018, inculpata a efectuat o vizită intimă la Ciobanu Marian în penitenciarul Aiud, ocazie cu care îi aduce din nou o cantitate de substanţe etnobotanice, disimulate în vagin. În aceeaşi zi, la ora 22:27, tânăra îl întreabă pe Marian C. dacă „curuleţu e bine?”, însemnând că după ce a preluat substanţele etnobotanice de la aceasta el şi le-a introdus în anus, pentru a nu fi găsite la control. În cursul urmăririi penale, inculpata a declarat că a introdus în cursul anului 2018, în două rânduri, disimulate în gură sau înghiţite, substanţe cu efecte psihoactive în Penitenciarul Alba, pentru a ajunge la soţul acesteia”, se arată în dosar. Tânăra primea pentru serviciile sale, prin poştă sau Westaco, sume cuprinse între 450 de lei şi 500 de lei.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Tineri drogaţi, „culeşi” de pe străzi de Poliţie. Ce au mai găsit echipajele de intervenţie în Hunedoara

Un fenomen tulburător ia amploare în Hunedoara: tinerii prăbuşiţi în plină zi sub efectul drogurilor „Zombie”

Razii de amploare ale Poliţiei pe străzi: doi şoferi au fost prinşi în timp ce se aflau sub influenţa drogurilor