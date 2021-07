Avram Iancu va înfrunta din nou Lacul Balaton. A explicat de ce a fost nevoit să abandoneze în prima cursă

Avram Iancu şi-a propus să doboare recordul mondial la înot de anduranţă, înotând trei zile şi trei nopţi în Lacul Balaton, din Ungaria.

Cursa lui Avram Iancu, oprită de vremea rea. Românul a vrut să cucerească Lacul Balaton VIDEO

Avram Iancu a cucerit Canalul Sfântul Gheorghe. A înotat peste 70 de kilometri în Delta Dunării

Avram Iancu, românul care a cucerit Marea Neagră. Mesajul emoţionant după cursa de 700 de kilometri spre Istanbul

Duminică, în prima sa tentativă, a fost nevoit să se oprească după circa nouă ore din cursă şi după circa 14 kilometri parcurşi, din cauza vremii nefavorabile. Bibliotecarul din Petroşani a transmis că se va întoarce la Balaton, pentru o nouă încercare.



„După cum aţi văzut, înotul de duminică s-a întrerupt brusc, trist, după doar 8 ore, în mijlocul unei furtuni şi a unor circumstanţe care nu au depins de mine. Eu mă simţeam excelent, abia ce îmi făcusem încălzirea, iar în acele valuri am fost mai relaxat ca niciodată, setat fiind pe un înot de foarte lungă durată. Puteam rezista la dublul intensităţii acelei situaţii. Ambarcaţiunile, nu! Caiacistul era în derivă luptând pentru propria lui viaţă, la mare distanţă de mine. Iahtul principal era lovit din lateral de acele valuri, iar balansul lui era de neimaginat. Cei din şalupa însoţitoare erau cu un ochi pe mine şi cu unul pe caiacist. În această conjunctură alarmantă, căpitanul vasului principal a decis: încetarea misiunii. Când căpitanul decide asta, înotătorul trebuie să se supună chiar dacă el nu are nicio problemă. Am făcut-o imediat, în mod disciplinat”, a relatat Avram Iancu, pe pagina sa de Facebook.



Românul a precizat că la sfârşitul lunii august va încerca din nou să doboare recordul mondial, înotând 72 de ore continuu în lac.

Avram Iancu este născut în 1976 la Petroşani, este bibliotecar şi practică sportul de la vârsta de 10 ani. A devenit primul român care s-a încumetat să traverseze înot Canalul Mânecii, fără întrerupere şi fără costum de neopren, în 2016. În 2017, după 89 de zile, a reuşit traversarea înot a Dunării, pe o distanţă de 2.860 de kilometri, de la un capăt la celălalt, fără costum de neopren. De asemenea, în 2018 a înotat în Marea Neagră, de la Sulina la Istanbul. În 2019, Iancu şi-a anunţat canidatura la Preşedenţia României, dar s-a retras ulterior din competiţie. Avram Iancu este deţinătorul recordului românesc la înot de anduranţă, el reuşind anul trecut să înoate în apele Dunării timp de 36 de ore şi 29 de minute. Pe lista reuşitelor este înscrisă şi traversarea Mării Negre, în toamna lui 2018, când a înotat 680 de kilometri, de-a lungul ţărmului, de la Sulina la Istanbul, timp de 60 de zile.

