Autostrada Lugoj – Deva, probleme cu panourile electronice de pe Lotul 4. De ce nu sunt puse în funcţiune

Din luna august, cei 22 de kilometri ai Lotului 4 din Autostrada Lugoj – Deva au fost deschişi traficului rutier, după patru ani şi jumătate de la începerea construcţiei. Problemele de pe tronsonul Şoimuş – Ilia nu au fost însă rezolvate. Panourile electronice (Sistemele Inteligente de Transport) montate pe traseul autostrăzii şi în zona nodurilor rutiere ale autostrăzii au rămas nefuncţionale.

„Sistemul ITS este funcţional, dar nu sunt îndeplinite, momentan, condiţiile tehnice de conexiune cu centrul de coordonare şi întreţinere de la Pecica. Mesajele se pot transmite prin programare manuală, strict pentru informări – accidente, devieri, ceaţă etc. Asemenea informări sunt programate inclusiv pe lotul 4 Lugoj – Deva. Practic, panourile sunt puse în funcţiune doar când avem ceva de transmis pentru participanţii la trafic şi nu sunt pornite non stop”, a informat Alina Sabou, purtătoarea de cuvânt a Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Timişoara.

În toamna anului 2013 Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) şi construcutorii Loturilor 2, 3 şi 4 din Autostrada Lugoj – Deva au semnat contractele de proiectare şi execuţie, conform cărora lucrările urmau să fie finalizate în 26 mai 2016. Lotul 4, de 22 de kilometri, leagă Şoimuş de Ilia, pe Valea Mureşului. Asocierea Tehnostrade, Spedition UMB a construit tronsonul, iar costul iniţial al lucrărilor a fost estimat la 419,4 milioane lei fără TVA. Lucrările au început în primăvara anului 2014 şi au fost finalizate în august 2019.

Sectoarele Autostrăzii Lugoj – Deva sunt cuprinse în Autostrada A1 Nădlac – Bucureşti care măsoară 580 de kilometri, fiind cea mai lungă din ţară). A1 începe din Bucureşti şi asigură ieşirea spre frontiera cu Ungaria la Nădlac, traversând oraşele Piteşti, Sibiu, Deva, Lugoj, Timişoara şi Arad. În prezent, circa 400 de kilometri (70 la sută) din lungimea autostrăzii se află în exploatare, 9 la sută în şantier şi 21 la sută în planificare sau proiectare. După deschiderea Lotului 3 din vestul ţării vor mai rămâne de executat Secţiunea Margina – Holdea, de circa 10 kilometri, şi Autostrada Sibiu - Piteşti, de 122 de kilometri.

