Au început Evaluările Naţionale. Topul liceelor din judeţul Hunedoara pentru care concurează mii de elevi

Miercuri, 12 mai, au debutat Evaluările Naţionale pentru elevii ajunşi la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a.

În judeţul Hunedoara, 3.198 de elevi din clasa a VI-a s-au înscris la prima proba scrisă de Limbă şi comunicare, organizată miercuri, pentru ca în 13 mai, aceeaşi elevi să susţină proba scrisă la Matematică şi Ştiinţe ale naturii.



Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar, la finalul clasei a IV-a, include trei probe care vor fi susţinute de cei 3015 de elevi din judeţul Hunedoara, astfel: proba de Limba română - în 18 mai, proba de Matematică - în 19 mai, iar joi, 20 mai, un număr de 94 de elevi care studiază în clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale, vor susţine proba de Limba maternă.



Competenţele fundamentale dobândite de elevii clasei a II-a vor fi evaluate pe parcursul probelor susţinute de cei 2.718 de elevi din judeţ în zilele de: 25 mai – Limbă română şi limba maternă (scris), 26 mai – Limbă română şi limba maternă (citit), 27 mai – Matematică (scris). Vineri, 28 mai, 88 de elevi care au urmat cursurile clasei a II-a în limba maternă, susţin proba de Limba română pentru minorităţile naţionale (scris şi citit).



„Evaluările Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a vor fi susţinute de elevii tuturor unităţilor de învăţământ, prin participare fizică, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, conform calendarului aprobat, indiferent de scenariul după care se organizează activităţile didactice la nivelul unităţii. Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este de 30 de minute pentru fiecare test administrat elevilor din clasa a II-a, respectiv, de 60 de minute pentru testele administrate elevilor din clasele a IV-a şi a VI-a”, a transmis Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara.



Rezultatele evaluărilor vor fi comunicate doar părinţilor elevilor. Cele obţinute de elevii claselor a II-a şi a VI-a vor fi utilizate pentru elaborarea unor planuri individualizate de învăţare, iar cele ale elevilor din clasele a IV-a, vor avea rol de diagnoză de sistem la nivelul ciclului primar de învăţământ.

Cele mai bune licee din judeţul Hunedoara

În 2020, Colegiul Naţional „Decebal” din Deva a fost considerat cel mai bun liceu din judeţul Hunedoara, conform rezultatelor obţinute de elevi. Pentru realizarea clasamentului fost luate în calcul media de admitere şi promovabilitatea la examenele de Bacalaureat.



Clasamentul celor mai performante licee din judeţul Hunedoara este următorul: 1 - Colegiul Naţional „Decebal” Deva; 2 - Colegiul Naţional Pedagogic „Regina Maria", din Deva; 3 - Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, din Petroşani; 4 - Colegiul National „Iancu De Hunedoara”, din Hunedoara; 5 Liceul de Informatică „Traian Lalescu”, din Hunedoara; 6 - Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu”, din Oraştie; 7 - Colegiul Naţional de Informatică „Carmen Sylva”, din Petroşani; 8 - Colegiul Naţional „Avram Iancu”, din Brad, 9 - Colegiul Tehnic „Transilvania”, din Deva, 10 - Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, din Deva.

