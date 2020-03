Apelul disperat al unui medic internat cu coronavirus: „E cumplit. Trebuie să aveţi grijă de noi”

Medicii oncologi Alina Popa şi Tiberiu Rugea, de la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Deva, au fost diagnosticaţi cu coronavirus.

Alina Popa a fost internată la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara, într-un salon pe care îl împarte cu alte două doctoriţe, din Lugoj şi din Timişoara, devenite şi ele paciente. Potrivit actualdecluj.ro, ea a transmis un mesaj în care face apel ca medicii şi asistentele din spitale să fie testaţi urgent epidemiologic, pentru a preveni răspândirea infecţiilor în spitale.

„Rugămintea mea este să aveţi grijă de medicii şi personalul care au rămas în spital. Trebuie să îi protejaţi pe ei în primul rând şi pe urmă, nu ştiu, testată toată populaţia dacă este posibil. Nu mi se pare corect să mergi la serviciu şi să poţi să fii bolnav. În fiecare zi ar trebui testaţi fiecare asistentă şi fiecare medic, doar pe urmă să li se acorde dreptul să consulte pacienţi. Aţi văzut şi cazul asistentei din Suceava. Femeia l-a îmbolnăvit pe soţul ei, care a decedat. E cumplit. Trebuie să aveţi grijă de noi ca noi să putem avea grijă mai departe de oamenii care au nevoie de noi. Suntem suficiente cadre medicale bolnave. Nu e de joacă. Poate chiar suntem în al doisprezecelea ceas, dar oamenii aceştia care se ocupă de sănătatea populaţiei ar trebui testaţi şi văzută care este situaţia lor”, a declarat medicul Alina Popa, potrivit înregistrării publicate de actualdecluj.ro.

Alina Popa a declarat că aşteaptă rezultatul testării şi pentru soţul şi fiica sa. „Mă rog la Dumnezeu să nu fie şi copilul bolnav. Mi-e uşor teamă. Mint dacă aş spune că-s vitează. Nu sunt vitează. Inclusiv acel scenariu negativ l-am luat în calcul. Pe toate le-am luat. Dar aştept să mă fac bine şi să mă întorc la spital”, a relatat medicul. Ea a relatat că sâmbăta trecută a resimţit primele simptome ale îmbolnăvirii. „Sâmbătă am făcut febră, 38 cu 5, şi de duminică seara mi-am dat seama că nu mai am gust şi nu mai am miros. Am avut şi dureri de gât. Am început să tuşesc de marţi uşor, de miercuri mai serios. Nu am poftă de mâncare, îmi este greaţă şi simt oboseala”, a relatat medicul oncolog.

Medicul Tiberiu Rugea se simte mai bine

Şi medicul şef al Secţiei de Oncologie de la spitalul din Deva, Tiberiu Rugea, se află internat la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara, după ce a fost diagnosticat cu Covid-19. Acesta a declarat că s-a simţit rău de câteva zile, a avut simptome specifice noului coronavirus, prin urmare, a cerut să fie testat. Medicul Tiberiu Rugea susţine că nu ştie să fi intrat în contact cu persoane diagnosticate cu noul coronavirus. „Astăzi mă simt un pic mai bine decât ieri. M-am simţit rău de luni seara (n. r. 23 martie), de aceea am şi făcut testul pentru Covid -19, pentru că am avut simptome specifice acestei boli. Nu ştiu să fi întâlnit sau să fi avut pe cineva care să fie contact cu o peroană dovedită cu infecţie cu noul coronavirus. M-am sesizat şi am vorbit cu epidemiologul spitalului şi nu am mai mers la serviciu. Am făcut testul şi rezultatul a fost pozitiv. Am avut mai întâi febră, apoi dureri musculare. De ieri, starea de sănătate mi s-a ameliorat. Voi rămâne internat, probabil, cel puţin cinci zile”, a declarat medicul Tiberiu Rugea, citat de ziardehunedoara.ro.

Acesta susţine că în judeţ sunt aproximativ 10.000 de persoane care suferă de afecţiuni oncologice. „La secţia din Deva suntem trei medici, la spitalul din municipiul Hunedoara sunt doi medici şi câte unul la Orăştie şi Petroşani”, a precizat Tiberiu Rugea.



Miercuri, conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă din Deva a dispus intrarea în carantină a Secţiei de Oncologie după ce cadre medicale au fost depistate pozitiv la testul COVID-19. Atât pacienţii de la Oncologie (13 la număr – unul se află în fază terminală), cât şi personalul medical rămas să asigure funcţionarea secţiei, sunt asimptomatici, iar în prezent sunt efectuate testările COVID-19. În afara celor 13 pacienţi, alte câteva mii de hunedoreni beneficiază de serviciile Secţiei de oncologie a spitalului din Deva.

Conform datelor raportate, până joi, din teritoriu către Institutul Naţional de Sănătate Publică - Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, în acest moment la nivel naţional sunt 153 de cadre medicale şi personal auxiliar confirmate cu COVID-19, după cum urmează: 70 de medici, 50 de asistente, 15 infirmiere, o îngrijitoare şi 17 personal auxiliar.

