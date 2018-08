Anchetă după accidentul bizar din munţi: un camion cu lemne a lovit telescaunul din Parâng. „Am crezut că mi-a sunat ceasul. Bara s-a îndoit ca o macaroană”

Poliţiştii au amendat şoferul unui camion care transporta lemne tăiate din Masivul Parâng, după ce utilajul a lovit telescaunul şi a pus în pericol viaţa unui turist.

„Am crezut că mi-a sunat ceasul. Eram cu Vlăduţ în telescaun, fusesem pe Vârful Parângul Mic, ne întorceam la punctul zero. La cota 13:00, telescaunul a trecut pe deasupra unui drum forestier, moment în care ne-am intersectat cu un camion plin ochi cu buşteni. Ne-am lovit! Am intrat direct în camion. Bara de protecţie a picioarelor, din fier gros, s-a îndoit că o macaroana fiartă, eu m-am lovit la genunchiul stâng şi glezna dreapta. Am urlat de durere şi de groază şi ţipăm într-una la Vlăduţ să se ţină bine. Am avut un balans îngrozitor, am crezut că vom muri, ne-am dus stânga-dreapta cel puţin 10 metri, telescaunul a sărit doi metri de pe şină. Am avut noroc, am scăpat. Vlăduţ nu are nicio zgârietură, eu am două contuzii. După ce m-am dat jos de acolo am început să tremur şi să plâng necontrolat numai la gândul că Vlăduţ ar fi putut păţi ceva. Am depus plângere la poliţie, am fost la spital în Petroşani, sper că cei vinovaţi să plătească. Chiar înainte de impact i-am făcut o poză camionului”, a relatat Emilian Nedelcu, victima şoferului de camion, pe pagina sa de Facebook.

În urma incidentului, înregistrat în 24 august, poliţiştii au stabilit că vinovat este un bărbat de 41 de ani din Lupeni, care conducea autoutilitara încărcată cu lemne şi care avea montată o macara. „Şoferul a fost amendat deoarece nu a respectat semnificaţiile indicatorului care interzice circulaţia pe drumul respectiv a autovehiculelor care depăşesc înălţimea de 3,5 metri”, a informat Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara.

