Alin Simota, îngenuncheat de justiţie. Ce sentinţă a primit milionarul controversat în dosarul de crimă organizată

Tribunalul Hunedoara l-a condamnat, miercuri, la şase ani şi opt luni de închisoare, pe Alin Simota, în trecut unul dintre cei mai bogaţi oameni din România, trimis în judecată în 2013, împreună cu alte 13 persoane, într-un dosar de crimă organizată. Cristian Litera, fostul bodyguard al lui Alin Simota, a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 9 ani şi 10 luni închisoare, în acelaşi dosar. Iar Cătălin Penciuc, o altă fostă gardă de corp a afaceristului, a primit şapte ani de închisoare. Sentinţa nu este definitivă, putând fi contestată cu apel.

Potrivit rechizitoriului din dosarul penal înaintat magistraţilor în anul 2013, de către procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Alin Simota a fost acuzat de iniţiere şi constituire grup infracţional organizat, şantaj în formă continuată, lipsire de libertate, instigare la lipsire de libertate, instigare la vătămare corporală gravă, deţinere de muniţie fără drept.

Alin Simota a primit: doi ani de închisoare pentru infracţiunea de constituire grup infracţional organizat; 1 an şi 6 luni de închisoare pentru infracţiunea de lipsire de libertate (persoană vătămată Sarpaczki Alin); 1 an şi 6 luni de închisoare pentru instigare la infracţiunea de lipsire de libertate (persoană vătămată Istinie Nicuşor Ovidiu); 3 ani de închisoare pentru infracţiunea de şantaj (persoană vătămată Sarpaczki Alin); 3 ani de închisoare pentru infracţiunea de şantaj în formă continuată (persoane vătămate Găldeanu Constantin Dan şi Lungan Mihai); 6 luni de închisoare pentru infracţiunea de nedepunerea muniţiei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului. La acestea se adaugă sporurile de pedeapsă din condamnările mai vechi, primite la Judecătoria Deva (2 ani de închisoare pentru infracţiunea de conflict de interese) şi la Judecătoria Alba Iulia (6 luni de închisoare pentru infracţiunea de instigare la abuz în serviciu)

„Aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare la care se adaugă un spor de pedeapsă de 3 ani şi 8 luni închisoare reprezentând 1/3 din totalul celorlalte pedepse (2 ani închisoare, 1 an şi 6 luni închisoare, 1 an şi 6 luni închisoare, 3 ani închisoare, 6 luni închisoare, 2 ani închisoare şi 6 luni închisoare), urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 6 ani şi 8 luni închisoare”, se arată în decizia Tribunalului Hunedoara.



Lumea interlopă din jurul lui SImota

În acelaşi dosar au fost anchetaţi mai mulţi interlopi, printre care foştii bodyguarzi ai afaceristului, Cristian Litera şi Cătălin Penciuc, dar şi un poliţist, Zorin Avram. Potrivit procurorilor, Alin Simota, Cristian Litera şi Cătălin Penciuc au constituit grupul infracţional specializat în infracţiuni de şantaj şi de violenţă în perioada 2006 – 2009. „La momentul constituirii grupării inculpatul Simota Alin, era un prosper om de afaceri din Valea Jiului, figura în Top 300 milionari al revistei Capital, fiind considerat cel mai bogat om din judeţul Hunedoara. Acesta administra direct sau prin persoane interpuse mai multe firme din Valea Jiului, şi era finanţator al clubului de fotbal Jiul Petroşani”, se arată în rechizitoriu.

„Inculpatul Simota Alin l-a recrutat în folosul său pe inculpatul Litera Constantin Cristian, deoarece dorea să profite de pe urma acestuia, mai precis de renumele pe care şi l-a făcut în „lumea interlopă” din judeţul Hunedoara, unde era cunoscut ca autorul primului jaf armat, persoană din anturajul grupării infracţionale „Spumă şi Bibanul”, pentru a rezolva „în afara legii” cu ajutorul acestuia şi a persoanelor din „anturajul său interlop”, problemele, litigiile, divergenţele, pe care le avea cu diferite persoane, pentru a-şi spori în acest mod averea şi a se face temut şi respectat în Valea Jiului, cu atât mai mult cu cât acesta lucrase şi în trecut pentru el, şi dăduse dovezi de loialitate”, se arată în rechizitoriu.

În 2004, arătau anchetatorii, bodyguarzii lui Alin Simota au agresat un oficial al echipei Gaz Metan Mediaş, după ce aceasta nu a respectat aranjamentul cu finanţatorul Jiului Petroşani pentru trucarea unui meci. Mai mulţi jucători ai echipei Jiul Petroşani au fost bătuţi de interlopii lui Alin Simota, la comanda acestuia, însă nu au depus plângere. Un alt jucător de la Jiul Petroşani a fost convins, prin violenţă, să renunţe la memoriul depus la Federaţia Română de Fotbal, pentru a putea deveni liber de contract şi pentru a pentru a se transfera la echipa Inter Gaz Bucureşti. Un şofer de autobuz din Deva, agresat de bodyguarzii baronului Văii Jiului a reclamat Poliţiei faptele, însă dosarul ajuns la poliţistul Zorin Avram a fost soluţionat cu neînceperea urmăririi penale. Oameni de afaceri, dar şi lideri de sindicat şi politicieni locali, au fost ameninţaţi de interlopii lui Alin Simota, mai arătau anchetatorii.



Eliberat după un an

Alin Simota a fost eliberat în luna martie din închisoare. Fusese încarcerat în vara anului trecut, la întoarcerea din Dubai, după ce timp de un an şi jumătate s-a aflat pe lista infractorilor români daţi în urmărire internaţională. A primit sentinţe definitive în două dosare penale: doi ani de închisoare pentru conflict de interese şi jumătate de an de închisoare pentru instigare la abuz în serviciu, pedeapsa contopită pe care trebuia să o execute fiind de un doi ani şi o lună.

La sfârşitul anilor 2000, Alin Simota, supranumit şi „baronul Văii Jiului”, se afla în topul celor mai bogaţi oameni din judeţul Hunedoara, cu o avere care depăşea 20 de milioane de euro, obţinută din afaceri cu statul, în energie, construcţii, minerit şi prestări de servicii.

