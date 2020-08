Afacerişti condamnaţi pentru evaziune, după vânzarea fictivă a clădirilor Uzinei de Preparare Teliuc

Magistraţii Tribunalului Hunedoara au pronunţat sentinţa în dosarul penal în care Gheorghe Ionescu (61 de ani) şi Gheorghe Şperchez (64 de ani) au fost trimişi în judecată, pentru evaziune fiscală, în urma unei anchete în care au fost învinuiţi pentru tranzacţionarea fictivă, în 2010, a unor clădiri din incinta fostei Uzine de Preparere Teliuc, în scopul deducerii ilegale a TVA.

Gheorghe Şperchez a fost condamnat la 4 ani şi 4 luni de închisoare, iar Gheorghe Ionescu la 3 ani de închisoare, cu suspendare, ambii având condamnări mai vechi pentru infracţiuni similare, ultima dintre ele fiind primită în 2017, într-un alt dosar de evaziune fiscală. Sentinţa Tribunalului Hunedoara. nu este definitivă, putând fi contestată cu apel.



„S-a considerat că fapta inculpatului Ionescu Gheorghe care, în calitate de administrator faptic al unei societăţi comerciale din Hunedoara, după o prealabilă înţelegere cu cumpărătorul, a emis factura fiscală nr.xxxxxxxx/10.08.2010 prin care sunt transmise în mod fictiv imobilele denumite „hală separare UP Teliuc” şi „grup social UP Teliuc”, cu un preţ total de 1.207.512 lei, în patrimoniul cumpărătoarei SC... din Bucureşti, administrată de inculpatul Şperchez Gheorghe, cu scopul ca aceasta din urmă să diminueze TVA-ul colectat anterior cu TVA-ul deductibil ce ar rezulta din fictivitatea operaţiunii înscrise în factură, provocând un prejudiciu adus bugetului de stat în sumă de 233.712 lei, reprezentând TVA-ul dedus ilegal, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală. Fapta inculpatului Şperchez Gheorghe, care în calitate de administrator al societăţii comerciale din Bucureşti, după o înţelegere cu vânzătorul-inculpat Ionescu Gheorghe, a înregistrat în contabilitate factura fiscală nr.xxxxxxxx/10.08.2010 prin care sunt transmise în mod fictiv imobilele denumite „hală separare UP Teliuc” şi „grup social UP Teliuc”, cu un preţ total de 1.207.512 lei, din care TVA dedus în sumă de 233.712 lei, s-a considerat că întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală”, se arată în rechizitoriu.



Uzina de preparare Teliuc, în 1965.



Cum a decurs vânzarea fictivă a clădirilor



Gheorghe Şperchez a recunoscut fapta ce i se reţine în sarcină, susţinând că l-ar fi cunoscut pe Gheorghe Ionescu în anul 2010 în contextul unor lucrări de demolare de către firma sa a unor construcţii civile din incinta Uzinei de Preparare Teliuc. A declarat că partenerul său de afaceri i-a propus să încheie un contract de demolare şi ecologizare a unor imobile pe care le-ar fi cumpărat, bunuri ce se aflau tot în incinta acestei entităţi juridice.



„În aceste împrejurări, Şperchez Gheorghe i-a spus inculpatului Ionescu Gheorghe faptul că firma sa are scadenţă pentru plata TVA-ului colectat în jur de 100.000 euro, iar termenul expiră în luna septembrie sau octombrie. În urma discuţiilor, Ionescu Gheorghe i-a spus că-l poate ajuta să-şi deducă TVA-ul prin vânzarea fictivă a unor imobile; între timp, Şperchez Gheorghe a rezolvat problema compensării TVA-ului, printr-o operaţiune fictivă de cumpărare a unor excavatoare, operaţiune pentru care a fost cercetat de DIICOT şi condamnat (n.r. de Tribunalul Mureş, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani). Cu toate acestea, Ionescu Gheorghe i-a spus că-l ajută, în continuare, cu vânzarea fictivă a două imobile din incinta Uzinei de Preparare Teliuc, întrucât firma sa are TVA de recuperat, sens în care i-a emis factura nr.xxxxxxxx/10.08.2010 în valoare totală de 1.207.512 lei, din care TVA 233.712 lei, factură pe care societatea din Bucureşti a înregistrat-o în contabilitate; în acest mod a dedus TVA-ul în mod nelegal”, se arată în dosar.



Gheorghe Ionescu a mai fost condamnat în 2013 şi în 2017 pentru infracţiuni legate de evaziunea fiscală şi deducerea ilegală de TVA.

