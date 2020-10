Aducţiunea lacului de acumulare Valea de Peşti, extrem de degradată. Cât costă reabilitarea completă

Apele Române – Administraţia bazinală a râului Jiu au scos la licitaţie publică lucrările de reabilitare a conductei de aducţiune a Barajului Valea de Peşti dinsudul judeţului Hunedoara. Valoarea estimată a achiziţiei este de 21,3 milioane de lei, fără TVA.



„Se prevede reabilitarea conductei de aducţiune existente între priza de apă şi acumularea Valea de Peşti. Obiectivul cuprinde: aducţiunea apei (conducte de aducţiune); cămine de aerisire, de vane şi cămine de vane şi golire, masive de ancoraj, subtraversări, supratraversări”, se arată în documentaţie. Magistrala de apă are o lungime de 6,44 kilometri. Lucrările vor fi derulate pe o perioadă de 24 de luni, de la data emiterii ordinului de începere al acestora.



Conducta de aducţiunea a fost construită în anii 1983 – 1984, fiind proiectată pentru un debit de 1.200 l/s între priza de apă şi lacul de acumulare Valea de PeştiAre un diametru de 1.000 mm, fiind confecţionată din tuburi premo şi oţel.



„De la punerea în funcţiune, în anul 1985, nu s-au efectuat decât lucrări de reparaţii de mică amploare. În prezent, din cauza corodării sau cedării îmbinărilor dintre tuburile Premo, sau fisurării acestora, reparaţiile ce se impun a fi efectuate pe traseul conductei sunt din ce în ce mai dese, cu precădere în perioada de iarnă. Totadată s-a constatat că acestă conductă este colmatată ca urmare a depunerilor de material aluvionar. Deteriorările accentuate se datorează în principal vecimii acesteia, distrugerii izolaţiei anticorozive şi a cedării garniturilor de îmbinare dintre tuburile Premo. În prezent, se solicită asigurare unui debit maxim de 900 l/s”, se arată în documentaţie.



Lacul Valea de Peşti are un volum de 4,5 milioane de metri cubi de apă, o suprafaţă de 31 hectare, adâncimea maximă de 53 metri, lungimea de 2,5 kilometri şi se află la altitudinea de 830 metri. Barajul său, construit pe râul Valea de Peşti între anii 1967 – 1973, are o înălţime de 56 de metri, ceea ce-l situează pe locul 35 între cele peste 240 de baraje din România.

